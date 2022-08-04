20 случаев, когда хозяева сломали всю голову над выкидонами питомцев, а ответ был на поверхности

Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как наши любимые питомцы вытворяют свои безумные шалости то тут, то там. И если природа первых двух явлений нам давно понятна, то причины чудного поведения пушистиков удается понять не всегда.

Нам в ADME не терпится узнать, какой повод может быть у необъяснимого поведения котов и собак. И хорошо, что можно спросить совета — как шуточного, так и серьезного — у таких же счастливых хозяев в интернете.

«Почему мой кот так улегся?»

«Каждую ночь мой кот сидит на этом месте и пялится в розетку, иногда по часу. Кто-нибудь знает почему?»

Мой кот так делал. Это были мыши! Никогда бы не поймал их, если бы не он. Советую последить за его ушами. Если они двигаются в сторону чего-то, скорее всего, это что-то живое. © Sensitive_Ad1369 / Reddit

Мой кот тоже делал что-то подобное. И однажды я действительно услышал шорох в том месте, куда он уставился, и подумал, что это крыса. Но оказалось, что в розетке искрились провода, так что кот спас дом от возможного пожара. Поэтому советую проверить розетку. © DonkeyWorker / Reddit

«Кот не ел 3 дня. Пошли к ветеринару, сделали УЗИ. Обнаружили только то, что его живот был набит кошачьей едой, которой его подкармливали соседи»

«Почему моя собака спит в такой позе?»

Это значит, что она чувствует себя в безопасности. Мои девочки тоже спят так открыто, без всякого страха. © FlagCityDiva / Reddit

«Жора сидит и смотрит вот так уже около 40 минут. Он грустит?»

Иногда мой кот делает так, если заметил жука в каком-то месте. Он будет пристально смотреть за ним какое-то время. © Bluesky0089 / Reddit

Зависит от того, как он двигает ушами. Похоже, что он прислушивается к шевелению какого-то существа. © tonyfelice / Reddit

«У нас в семье 6 человек. Но кошки спят на моей кровати. Почему?»

Первая причина — ты лучше пахнешь, вторая — ты разрешаешь им залезать в постель. Также, как вариант, они считают себя в безопасности с тобой. В общем, причина в тебе. Наслаждайся их компанией. © nsj1958 / Reddit

«Мой кот мяукает и перебирает лапками все утро. Может, кто-нибудь знает почему? Это просто кошачьи штучки?»

В вентиляционной системе может быть какая-то живность, к которой он хочет добраться. © kekecperec / Reddit

О, вы можете быть правы. Я вызвал электрика, чтобы проверить проводку на чердаке, и он сказал, что там наверху мыши грызут провода. © stupidgnomes / Reddit

«Почему мой пес так сидит?»

Потому что он хороший мальчик. © RubyFallsRedBud / Reddit

«Почему кот спит в ванной? Он раньше не делал этого. Наш дом немного нагревается из-за высокой температуры, может, ему просто нравится прохладный пол?»

Коты — эксперты по поиску самых прохладных мест летом и теплых мест зимой. © thoxo / Reddit

«Там буквально ничего нет! Почему он сидит там уже 30 минут и мяукает в потолок?»

Это могут быть даже тараканы, его слух намного лучше вашего. © Rage_Ironfist / Reddit

«Новый котенок! Она не любит, когда ее берут на руки. Но любит, когда гладят, а еще спит рядом со мной. Что это значит?»

Значит, что она кошка со своими характером и предпочтениями. Моя кошка дает себя взять на руки, но максимум на минуту, а потом извивается, чтобы слезть. Просто счастливая кошка, такая, какая она есть. © HappyAmbition706 / Reddit

«Это шапка моего парня. Почему мой пес носит ее с собой весь день и трется о нее мордой?»

Он любит твоего парня, и этот запах напоминает ему о нем. Так что он просто хочет, чтобы он был рядом с ним или чтобы его запах был на нем. Это довольно мило. © Jonzey37 / Reddit

«Зачем мой рыжий мальчик забирается на эту перегородку, когда я принимаю душ?»

Оранжевые кошки странные, это их фишка. © newaccount721 / Reddit

Он беспокоится о том, что опасная вода может повредить вам. Присматривает за вами. © StalinTime / Reddit

«Почему мой кот спит, приоткрыв один глаз?»

Он хочет всегда быть начеку. © mkaybabesyoudoyou / Reddit

«Кто-нибудь знает, зачем ему нужно пить из миски, забравшись в нее лапами при этом?»

«Почему ей так нравится всегда здесь прятаться?»

Это же идеальное место для засады. Попробуйте принести ей угощение и понаблюдайте, как она выпрыгнет. © Legal-Lifeguard-2965 / Reddit

«Зачем они так пялятся на меня?»

Они ждут, когда ты их покормишь и погладишь. © rr777 / Reddit

«Почему моему коту больше нравятся маленькие коробки вместо его большой?»

Кошки чувствуют себя в большей безопасности в тесном пространстве. © llp2018 / Reddit

«Моя собака любит засовывать свою морду в мою обувь. Не облизывает ее, а просто сует морду...»

«Почему моя кошка так делает? Она как бы гладит лапками разные поверхности. И при этом не выпускает когти»

Мои так делают, чтобы привлечь внимание, когда скучно. Примерно в 3 ночи. © cthulhubechillin / Reddit

И моя себя так ведет. Возможно, все дело в отражении блестящих поверхностей. © bipolar_moose / Reddit