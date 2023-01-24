20 животных, которые в прошлой жизни наверняка были людьми: уж слишком по-человечески они себя ведут

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Животные иногда настолько красноречиво выражают свои эмоции, что напоминают людей — уставших, радостных или мечтательных. Наверное, поэтому мы их так любим. Посмотрите только на кота в миске, ленивого пса и подозрительного котенка, и убедитесь сами.

Когда стараешься правильно питаться и вдруг видишь свою любимую вредную еду

Когда пришел на новую работу и сомневаешься, правильно ли понял свои обязанности

Когда наступил выходной и не надо никуда идти

Когда делаешь дурацкие селфи вместе с другом

Когда подозреваешь, что кое-кто говорит неправду

Когда запутался в своих проблемах, но делаешь вид, что все в порядке

Когда прощаешься со своей теплой квартиркой, прежде чем уйти в большой холодный мир

Когда неискренне говоришь парикмахеру «спасибо» после неудачной стрижки

Когда вдруг осознал, что завтра понедельник

Когда не угостили вкусненьким

Когда выходишь с работы вечером в пятницу

Когда ты интроверт, а кто-то решил с тобой познакомиться

Когда решил сесть на диету и жалеешь себя

Когда получил права

Когда делаешь вид, что рад подарку

Когда взяли и обидели

Когда гордишься собой в фитнес-зале

Когда силы внезапно покинули тебя

Когда понимаешь, что тебе предстоит серьезный разговор

И когда мечтаешь на всю катушку