20 животных, которые в прошлой жизни наверняка были людьми: уж слишком по-человечески они себя ведут
Животные иногда настолько красноречиво выражают свои эмоции, что напоминают людей — уставших, радостных или мечтательных. Наверное, поэтому мы их так любим. Посмотрите только на кота в миске, ленивого пса и подозрительного котенка, и убедитесь сами.
Когда стараешься правильно питаться и вдруг видишь свою любимую вредную еду
Когда пришел на новую работу и сомневаешься, правильно ли понял свои обязанности
Когда наступил выходной и не надо никуда идти
Когда делаешь дурацкие селфи вместе с другом
Когда подозреваешь, что кое-кто говорит неправду
Когда запутался в своих проблемах, но делаешь вид, что все в порядке
Когда прощаешься со своей теплой квартиркой, прежде чем уйти в большой холодный мир
Когда неискренне говоришь парикмахеру «спасибо» после неудачной стрижки
Когда вдруг осознал, что завтра понедельник
Когда не угостили вкусненьким
Когда выходишь с работы вечером в пятницу
Когда ты интроверт, а кто-то решил с тобой познакомиться
Когда решил сесть на диету и жалеешь себя
Когда получил права
Когда делаешь вид, что рад подарку
Когда взяли и обидели
Когда гордишься собой в фитнес-зале
Когда силы внезапно покинули тебя
Когда понимаешь, что тебе предстоит серьезный разговор
И когда мечтаешь на всю катушку
А ваши питомцы напоминают вам своим поведением людей?
Фото на превью Sweaty-Camera-7801 / Reddit
AdMe/Животные/20 животных, которые в прошлой жизни наверняка были людьми: уж слишком по-человечески они себя ведут
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