Хозяева бросили старого пса, и люди уже не верили, что он найдет новый дом

Пес Дакс неожиданно оказался в приюте в солидном возрасте 20 лет. Хозяева больше не могли заботиться о собаке и решили избавиться от нее. Дакса приютила благотворительная организация Big Dog Ranch Rescue, расположенная во Флориде.

Сначала Дакс никак не мог понять, что же он сделал не так, и почему любимые хозяева разлюбили и бросили его. Ведь он прожил с ними почти 2 десятилетия. Пес искренне страдал и тосковал. Представители Big Dog Ranch Rescue, которые заботятся в первую очередь о пожилых четвероногих, решили забрать Дакса к себе. Они боялись, что в обычном приюте собака просто не выживет и зачахнет.

Big Dog Ranch Rescue поделились историей Дакса в интернете, и в считанные дни публикация собрала множество просмотров и комментариев. Люди искренне жалели старого песеля. А вскоре нашлась семья, готовая забрать Дакса и подарить ему новый дом.

По мнению представителей Big Dog Ranch Rescue ничто не мешает Даксу прожить еще несколько лет в новом доме. Он веселый и дружелюбный пес, которые обожает играть и с искренней симпатией относится к другим четвероногим. К счастью, в семье, которая забрала Дакса, есть еще несколько собак, так что ему не придется скучать.