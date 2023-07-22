Кот столкнулся в саду с бурундуком. От реакции усатого даже его хозяин в осадок выпал

Некоторое время назад один мужчина стал свидетелем занимательной картины. Он увидел, что его кот, который гулял во дворе, столкнулся нос к носу с бурундуком. Кажется, исход такой встречи был заранее предрешен, и все вокруг замерло. Вот только усатый повел себя так, что поразил даже своего хозяина.

Итак, бурундук разгуливал по саду и оказался в русле искусственного ручья. Воды там не было, поэтому зверек просто шел вперед, пока не натолкнулся на кота. Оба животных замерли.

То ли кот оказался дружелюбным, то ли растерялся и не знал, что делать, но он просто сразу лег на бок. Так он показал, что не собирается нападать.

Увидев такую реакцию реакцию, бурундук осмелел и решил, что пора познакомиться поближе.

Кажется, он точно знал, что должен делать, и начал осторожно карабкаться прямо по усатому-полосатому.

И в итоге удобно устроился на теплом мягком боку своего нового друга.

Владелец кота написал, что зверек сидит так уже 6 часов и, кажется, не собирается никуда уходить.

Хозяин кота так впечатлился увиденным, что написал об этом в интернете, приложив фотографии этой странной парочки. В комментариях к его посту люди разделились во мнении. Многие посчитали, что дружба кота и бурундука ничем хорошим не закончится, ну а другие же рассказали о своих животных-спасителях.

Кошка моей мамы приносит в дом крольчат и просто отпускает их. © Henge / Reddit

Моя кошка такая же! Она принесла в дом птичку, видимо, только что выпавшую из гнезда. Хотя она хороший охотник. © kitcat08 / Reddit