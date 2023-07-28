Новорожденный щеночек просто пропал бы в лесу, если бы не одно счастливое обстоятельство

Благотворительная организация Little Steps Matter спасает бродячих животных на Бали и подыскивает для потеряшек новый дом. Как-то раз один из сотрудников отошел от офиса буквально на пару шагов и неожиданно обнаружил в зарослях новорожденного щенка. Кто-то просто выбросил малыша, у которого еще даже не открылись глазки, как мусор.

Без мамы у малыша было очень мало шансов выжить. Волонтеры Little Steps Matter пытались отыскать для щенка собаку-кормилицу, но все их старания не увенчались успехом. Тогда они забрали новорожденного в приют и сами по часам круглосуточно выкармливали потеряшку. В результате малыш, которого назвали Снупи, вырос в здорового молодого пса.

Спустя какое-то время малыш, который родился на Бали, наконец-то нашел себе дом за тысячи километров. В приют обратилась Фрида, которая решила поработать в Little Steps Matter в качестве волонтера. Она пробыла в заведении 2 недели и успела подружиться со Снупи. Встреча с псом стала действительно судьбоносной, и Фрида решила забрать его к себе домой в Швецию.

История Снупи — еще одно доказательство того, как брошенные животные могут стать замечательными членами семьи и одарить своих хозяев искренней любовью и верностью. Каждое создание заслуживает второго шанса в этой жизни. И сотрудники Little Steps Matter надеются, что у Фриды и Снупи все будет хорошо.