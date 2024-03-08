10+ звездных дуэтов, которые и спустя много лет не утратили ни капли своей химии

Иногда артисты, которые играют возлюбленных или друзей, в реальной жизни терпеть друг друга не могут. Но бывает и так, что коллеги по съемочной площадке становятся задушевными товарищами. Потому даже спустя годы они искренне радуются встречам и делают совместные снимки на радость поклонникам.

Иво и Мили в «Диком ангеле» — Наталия Орейро и Факундо Арана спустя годы

А в этом материале вы найдете кучу занятных фактов о сериале «Дикий ангел», знанием которых не каждый фанат Наталии Орейро может похвастаться.

Мэйсон и Круз в «Санта-Барбаре» — Лейн Дэвис и Эй Мартинес в наши дни

Ромео и Джульетта в одноименном фильме — Леонард Уайтинг и Оливия Хасси через 50 лет

© Romeo and Juliet / BHE Films and co-producers and co-producers , Willy Sanjuan / Invision / AP / East News Willy Sanjuan / Invision / AP / East News

Иветти и Леонидас (Львеночек) в «Клоне» — Режиналду Фария и Вера Фишер в 2023 году

Гарри и Салли в «Когда Гарри встретил Салли» — Мег Райан и Билли Кристал спустя 30 лет

© When Harry Met Sally... / Castle Rock Entertainment and co-producers , Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Керри и Чарльз в комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» — Энди Макдауэлл и Хью Грант спустя 29 лет

© Four Weddings and a Funeral / PolyGram Filmed Entertainment and co-producers , A.M.P.A.S. via The Grosby Group / Grosby Group / East News A.M.P.A.S. via The Grosby Group / Grosby Group / East News

Фиби и Коул в «Зачарованных» — Алисса Милано и Джулиан МакМэхон в 2023 году

Лео и Пайпер в «Зачарованных» — Брайан Краузе и Холли Мари Комбс спустя годы

Хелен и Гарри Таскер в «Правдивой лжи» — Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер через 30 лет

Мина Мюррей и Джонатан Харкер в «Дракуле» — Вайнона Райдер и Киану Ривз через 30 лет

К слову, на съемках «Дракулы» Вайнона не могла изобразить эмоции, и режиссер приказал всем присутствующим на площадке всячески оскорблять актрису, чтобы она расплакалась. А Киану это делать отказался наотрез. Об этом, а также других неприятных для актеров моментах на съемках мы писали здесь.

Питер и Рэй в «Охотниках за привидениями» — Дэн Эйкройд и Билл Мюррей в 2021 году

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Мать и дочь в «Чумовой пятнице» — Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан спустя 20 лет

Хоббиты Пиппин и Мерри во «Властелине Колец» — Доминик Монаган и Билли Бойд спустя годы

© The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema and co-producers , VALERIE MACON / AFP / East News VALERIE MACON / AFP / East News

Бри и Габи в «Отчаянных домохозяйках» — Марсия Кросс и Ева Лонгория спустя годы

© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers , LISA O'CONNOR / AFP / East News LISA O'CONNOR / AFP / East News

Драко и Люциус Малфой в «Гарри Поттере» — Том Фелтон и Джейсон Айзекс спустя годы