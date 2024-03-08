10+ звездных дуэтов, которые и спустя много лет не утратили ни капли своей химии
Иногда артисты, которые играют возлюбленных или друзей, в реальной жизни терпеть друг друга не могут. Но бывает и так, что коллеги по съемочной площадке становятся задушевными товарищами. Потому даже спустя годы они искренне радуются встречам и делают совместные снимки на радость поклонникам.
Иво и Мили в «Диком ангеле» — Наталия Орейро и Факундо Арана спустя годы
А в этом материале вы найдете кучу занятных фактов о сериале «Дикий ангел», знанием которых не каждый фанат Наталии Орейро может похвастаться.
Мэйсон и Круз в «Санта-Барбаре» — Лейн Дэвис и Эй Мартинес в наши дни
Интересно, какую такую "химию" они увидели между этими двумя мужчинами?
Ромео и Джульетта в одноименном фильме — Леонард Уайтинг и Оливия Хасси через 50 лет
Иветти и Леонидас (Львеночек) в «Клоне» — Режиналду Фария и Вера Фишер в 2023 году
Гарри и Салли в «Когда Гарри встретил Салли» — Мег Райан и Билли Кристал спустя 30 лет
Керри и Чарльз в комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» — Энди Макдауэлл и Хью Грант спустя 29 лет
Фиби и Коул в «Зачарованных» — Алисса Милано и Джулиан МакМэхон в 2023 году
Лео и Пайпер в «Зачарованных» — Брайан Краузе и Холли Мари Комбс спустя годы
Хелен и Гарри Таскер в «Правдивой лжи» — Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер через 30 лет
Мина Мюррей и Джонатан Харкер в «Дракуле» — Вайнона Райдер и Киану Ривз через 30 лет
К слову, на съемках «Дракулы» Вайнона не могла изобразить эмоции, и режиссер приказал всем присутствующим на площадке всячески оскорблять актрису, чтобы она расплакалась. А Киану это делать отказался наотрез. Об этом, а также других неприятных для актеров моментах на съемках мы писали здесь.
Питер и Рэй в «Охотниках за привидениями» — Дэн Эйкройд и Билл Мюррей в 2021 году
Мать и дочь в «Чумовой пятнице» — Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан спустя 20 лет
Хоббиты Пиппин и Мерри во «Властелине Колец» — Доминик Монаган и Билли Бойд спустя годы
Бри и Габи в «Отчаянных домохозяйках» — Марсия Кросс и Ева Лонгория спустя годы
Драко и Люциус Малфой в «Гарри Поттере» — Том Фелтон и Джейсон Айзекс спустя годы
А в этой статье мы показывали актеров, которые в были в шаге от того, чтобы заполучить роль в «Гарри Поттере», но удача им не улыбнулась.
Ну, милахи же