13+ производителей, которые очень хотели сделать работу хорошо, но что-то пошло не по плану

Всегда приятно урвать классную вещь с необычным дизайном. Только иногда такая находка оборачивается полным разочарованием. Потому что некоторые дизайнеры в своей погоне за креативом уходят так далеко, что даже будущие цивилизации понять не смогут.

«Может показаться, что значков 4. Но на самом деле их всего 2»

«В моей коробочке со скобками оказалось больше картона, чем скобок»

«Я не сразу заметил, что упаковка печенья с подвохом»

«Я просто хочу карманы побольше. Неужели я так много прошу?! Слева — мои джинсы, а справа — мужа»

«В спешке схватила туалетную бумагу, пришла домой и поняла, что мой парень не сможет ею пользоваться. А все потому, что она „для леди“»

«Купила эти стикеры только из-за золотой окантовки»

«Кажется в этом чайнике чего-то не хватает»

Кто придумал упаковать соль в черный пакет, а перец — в белый?

«Эта золотая маска стоила $ 3. Результат — липкое горящее лицо»

«Заказала пиццу на пышном тесте, а она оказалась с целлофаном внутри. В их группе мой комментарий с отзывом удалили. Написала менеджеру, фото приложила»

«Ответ пришел незамедлительно: „Уважаемая, мы разберемся“. Писала я каждый день, и менеджер каждый раз с уважением меня успокаивал, называя то одним, то другим именем. Прошло 10 дней, и улика начала самоуничтожаться, как в фильме „Миссия невыполнима“. Никаких извинений, только игнор. Такие дела».

«Подсвечник из пластика — плохая идея»

«Хотите — верьте, хотите, но на этом глобусе есть карта»

«Почти треть этого спрея нельзя использовать, потому что трубочка слишком короткая»

«Казалось бы, как можно испортить крышку для унитаза. Да в два счета»

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.