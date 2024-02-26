15+ людей, которые такой ремонт забабахали, что любо-дорого смотреть

Ремонт — это всегда проверка на прочность. Стоит заранее готовить не только шпатель с дрелью, но и чемодан нервных клеток. Зато, пролив реки пота и слез, вы, скорее всего, получите великолепный результат, которым можно будет наслаждаться не один год.

«Только закончила ремонт в санузле»

«Наконец переделали кухню и она стала на 100% лучше!»

«Доделал ванную»

«Я пролил океан слез, трудясь над этим»

«Сделал все своими руками»

«Новая кухня наконец готова»

«Полностью обновил ванную в доме»

«Моя 150-летняя хижина превратилась в уютный дом»

Был дом из ужастика, а стала уютная хижина. © Catcatmagee / Reddit



«Пришлось изрядно попотеть, но ремонт наконец закончен»

«3 недели упорной работы — и готово»

«У меня небольшой массажный кабинет. И вот он готов встречать клиентов»

«Своими руками закончил ремонт»

«Превратил чердак в батином доме в свою берлогу»

«Ванная до и после ремонта»

«Кухня после полной реконструкции»

«Сделали с мужем своими силами ремонт в туалете»

На первый взгляд какая-то шляпа безвкусная. А потом присмотрелся и понял, что это шедевр! © Fcpisem / Pikabu