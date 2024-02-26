15+ людей, которые такой ремонт забабахали, что любо-дорого смотреть

Ремонт — это всегда проверка на прочность. Стоит заранее готовить не только шпатель с дрелью, но и чемодан нервных клеток. Зато, пролив реки пота и слез, вы, скорее всего, получите великолепный результат, которым можно будет наслаждаться не один год.
«Только закончила ремонт в санузле»
«Наконец переделали кухню и она стала на 100% лучше!»
«Доделал ванную»
«Я пролил океан слез, трудясь над этим»
«Сделал все своими руками»
«Новая кухня наконец готова»
«Полностью обновил ванную в доме»
«Моя 150-летняя хижина превратилась в уютный дом»
«Пришлось изрядно попотеть, но ремонт наконец закончен»
«3 недели упорной работы — и готово»
«У меня небольшой массажный кабинет. И вот он готов встречать клиентов»
«Своими руками закончил ремонт»
«Превратил чердак в батином доме в свою берлогу»
«Ванная до и после ремонта»
«Кухня после полной реконструкции»
«Сделали с мужем своими силами ремонт в туалете»
- На первый взгляд какая-то шляпа безвкусная. А потом присмотрелся и понял, что это шедевр! © Fcpisem / Pikabu
Если вы давно хотите сделать ремонт, но не можете решиться, то вот вам еще немного вдохновения.