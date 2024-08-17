19 человек, которые владеют такими раритетом, что хоть в музее показывай
Раньше не только трава была зеленее, но и вещи качественнее. Кажется, что такого мнения придерживаются только пожилые люди, но это не так. Чтобы поверить в это утверждение, достаточно найти вещь, которая исправно работает, несмотря на внушительный «стаж». Прямо как герои нашей статьи.
«Этот телек простоял на улице 20 лет. И знаете что? Он все еще прекрасно работает!»
«Я не могу расстаться со своей любимой подушкой, на которой сплю последние 20 лет»
Интересно ее распороть и посмотреть, какая там цивилизация развелась?
«Я получила этот полностью рабочий миксер 1976 года совершенно бесплатно»
«Я пользуюсь этой зубной щеткой три раза в день последние 22 года»
Это, наверное, сказано про саму зубную щетку, без насадки. Если насадку не меняли бы 22 года, боюсь, там бы от щетины мало что осталось.
«Моему рюкзаку уже 30 лет, но он все еще в строю!»
«От бабушки остались эти восхитительные подставки из камня и металла»
«Я купил бритву, которой 73 года. Первоначально она выглядела не очень хорошо, но немного усилий — и она как новенькая! Все еще отлично работает»
«Этот телевизор упал с высоты, пережил наводнение и провел некоторое время в снегу. Я рискнул его включить»
«Это радио исправно работает уже больше 90 лет»
«За последние 8 лет я носила эти сандалии в самых разных условиях, а они все еще выглядят так, будто я купила их вчера»
Не верю. Подошва без следов износа. Явно их носили раз в год
Ящик инструментов 1949 года
Классный набор! Хоть я не знаю, предназначение некоторых инструментов, но выглядит так аккуратненько.
«Мой муженек пользуется расческой, которой уже 40 лет»
«Родителям подарили эту микроволновку в день свадьбы в 1984 году. Она все еще работает»
У свч защитный слой истончается, не рекомендуется больше 6-7 лет пользоваться
«Этот чемодан был куплен больше 20 лет назад. Он отлично выглядит и внутри, и снаружи»
Отлично то он может ещё столько же времени выглядеть, но при очередном броске грузчиков потеряет этот вид
«Спустя 41 год пылесос все еще работает»
Хм, лет так 20 назад я выкинула советский пылесос "Вихрь" вроде. Потом был безмешковый Филипс. Потом вертикальный Керхер. Сейчас у меня вертикальный аккумуляторный АЕГ и я ему рада. А все предыдущие работали да, до момента расставания. Но они морально устарели уже. И пользоваться ими было тяжело. Не понимаю этой любви к морально и функционально устаревшей технике
«Урвал за копейки в комиссионке этот степлер 1960-х годов. Работает как часы»
«Дочка надела мое платье спустя 24 года»
- Да это же платье Моники из «Друзей»! © Apricotpeach11 / Reddit
«Ремень из искусственной кожи против ремня из натуральной»
Такое ощущение, что натуральную кожу за годы подъели, что ли - экстремально укоротился)
«Моя жена урвала эту куртку за $55. Хорошо, что ни она, ни магазин не знали, что ее реальная стоимость — не меньше $1000»
- А можно мне такую же удачливую жену? © 8426578456985 / Reddit
Еще больше вещей, которые, несмотря на солидный возраст, работают на 5+, вы найдете в другой нашей статье.
Комментарии
Cкaжитe ктo-нибудь нeдoaвтoру-гoпницe Aлeкcaндрe, чтo пуcть урвeт ceбe мoзги в кoмиccиoнкe, ибo «Урвaл зa кoпeйки в кoмиccиoнкe этoт cтeплeр 1960-х гoдoв. Рaбoтaeт кaк чacы» и «Мoя жeнa урвaлa эту куртку зa $55» в oригинaлe и нe прo чacы, и нe урвaл – «Swingline 333 1960's rescued from saver's thrift store for $2.49» и «My wife talked them down from $67 to $55»
A крoмe мoзгoв, кoтoрых явнo нeт, aвтoр мoжeт пoйти урвaть чтo-нибудь у cвoeгo мужeнькa («Мoй мужeнeк пoльзуeтcя рacчecкoй, кoтoрoй ужe 40 лeт»), пoтoму чтo мужeнeк был бы hubby/hubbie, a в oригинaлe – нoрмaльный муж («My husband’s 40 year old hair brush»)
Худ .свист ! Радио 90 лет - конечно работает только нихера не ловит ! Зубная щетка 22 года - я бы такую близко к рту не подпустил, подушка 20 лет - давно пора в топку ! И.т.д.