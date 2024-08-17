19 человек, которые владеют такими раритетом, что хоть в музее показывай

Раньше не только трава была зеленее, но и вещи качественнее. Кажется, что такого мнения придерживаются только пожилые люди, но это не так. Чтобы поверить в это утверждение, достаточно найти вещь, которая исправно работает, несмотря на внушительный «стаж». Прямо как герои нашей статьи.

«Этот телек простоял на улице 20 лет. И знаете что? Он все еще прекрасно работает!»

«Я не могу расстаться со своей любимой подушкой, на которой сплю последние 20 лет»

«Я получила этот полностью рабочий миксер 1976 года совершенно бесплатно»

«Я пользуюсь этой зубной щеткой три раза в день последние 22 года»

«Моему рюкзаку уже 30 лет, но он все еще в строю!»

«От бабушки остались эти восхитительные подставки из камня и металла»

«Я купил бритву, которой 73 года. Первоначально она выглядела не очень хорошо, но немного усилий — и она как новенькая! Все еще отлично работает»

«Этот телевизор упал с высоты, пережил наводнение и провел некоторое время в снегу. Я рискнул его включить»

«Это радио исправно работает уже больше 90 лет»

«За последние 8 лет я носила эти сандалии в самых разных условиях, а они все еще выглядят так, будто я купила их вчера»

Ящик инструментов 1949 года

«Мой муженек пользуется расческой, которой уже 40 лет»

«Родителям подарили эту микроволновку в день свадьбы в 1984 году. Она все еще работает»

«Этот чемодан был куплен больше 20 лет назад. Он отлично выглядит и внутри, и снаружи»

«Спустя 41 год пылесос все еще работает»

© Fabulous-Voice-8513 / Reddit A_n_s_y 4 часа назад Хм, лет так 20 назад я выкинула советский пылесос "Вихрь" вроде. Потом был безмешковый Филипс. Потом вертикальный Керхер. Сейчас у меня вертикальный аккумуляторный АЕГ и я ему рада. А все предыдущие работали да, до момента расставания. Но они морально устарели уже. И пользоваться ими было тяжело. Не понимаю этой любви к морально и функционально устаревшей технике - - Ответить

«Урвал за копейки в комиссионке этот степлер 1960-х годов. Работает как часы»

«Дочка надела мое платье спустя 24 года»

«Ремень из искусственной кожи против ремня из натуральной»

«Моя жена урвала эту куртку за $55. Хорошо, что ни она, ни магазин не знали, что ее реальная стоимость — не меньше $1000»

А можно мне такую же удачливую жену? © 8426578456985 / Reddit