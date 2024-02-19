16 фото, которые обманут вас быстрее, чем шулер в переходе
Мозг человека буквально можно назвать венцом природы. Однако обмануть его довольно просто, особенно статичными изображениями. Часто из-за особенностей перспективы или освещения мы видим совсем не то, что изображено на картинке. И иногда это может приводить к забавным казусам.
1. «Найдите кота на фото»
2. «Все будет выглядеть как еда, если пропустить обед»
- Стоп! Хотите сказать, что это не жареная курица? © TimothyPizza / Reddit
3. «Облачная шляпа в небе»
4. «Перец с заплатками»
5. «Светильник в виде лассо»
6. «Тень от деревьев выглядит совсем как портрет»
7. Куда делась часть дома?
8. «На этом фото нет ни гор, ни облаков»
9. «Я и моя жена»
10. «Маленькая девочка верхом на французском бульдоге»
11. Это не сыр
Это специальная салфетка, которой протирают автомобиль от грязи и пыли перед покраской.
12. «У меня совершенно здоровый кот. Но вот его лапы...»
13. «Шоколадка с „тараканами“»
14. «Это не яблоко»
Всего-навсего картофелина.
15. «Купила мыло ручной работы, а оно выглядит как кусок мяса»
16. «Тело моей птички куда-то делось»
Еще больше оптических иллюзий можно найти в другой нашей статье.
Комментарии
забавно, и вроде даже почти без повторов)
в части фото как ни старалась, всё равно увидела именно то, что сфотографировано. у фото щенков сначала не прочитала подпись и искала какого-нибудь игрушечного щенка среди настоящих, а оказалось, можно было курочку увидеть)
Пункт 1. Я кошатница, я котов вижу даже на фото, где их нет, так что если на фото есть кот, мой глаз увидит первым делом кота, а потом уже старушку, кухню и т.д.)))
Пункт 2. Я без обеда сегодня, но сразу увидела именно щенков, а не жареную курицу. От того дебильнее показалась подпись к фото. Нет, для кого-то, увы, и щенки - еда. Но чтобы увидеть там курицу, имхо, надо остаться не только без обеда, но и без очков при не самом хорошем зрении.
Моё любимое мамино фото), не совсем иллюзия, но весело
Нашла 😊