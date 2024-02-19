16 фото, которые обманут вас быстрее, чем шулер в переходе

Мозг человека буквально можно назвать венцом природы. Однако обмануть его довольно просто, особенно статичными изображениями. Часто из-за особенностей перспективы или освещения мы видим совсем не то, что изображено на картинке. И иногда это может приводить к забавным казусам.

1. «Найдите кота на фото»

2. «Все будет выглядеть как еда, если пропустить обед»

Стоп! Хотите сказать, что это не жареная курица? © TimothyPizza / Reddit

3. «Облачная шляпа в небе»

4. «Перец с заплатками»

5. «Светильник в виде лассо»

6. «Тень от деревьев выглядит совсем как портрет»

7. Куда делась часть дома?

8. «На этом фото нет ни гор, ни облаков»

9. «Я и моя жена»

10. «Маленькая девочка верхом на французском бульдоге»

11. Это не сыр

Это специальная салфетка, которой протирают автомобиль от грязи и пыли перед покраской.

12. «У меня совершенно здоровый кот. Но вот его лапы...»

13. «Шоколадка с „тараканами“»

14. «Это не яблоко»

Всего-навсего картофелина.

15. «Купила мыло ручной работы, а оно выглядит как кусок мяса»

16. «Тело моей птички куда-то делось»