16 нарядов звезд, которые открываются с новой стороны, стоит только звездам повернуться

Знаменитости должны выглядеть безупречно, как ни встань и каким боком ни повернись. И иногда самая любопытная деталь платья скрывается там, где сразу и не разглядишь, а именно сзади. Но звезды в таких случаях позируют вполоборота, намекая на то, куда следует смотреть. Так давайте посмотрим.