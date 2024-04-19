16 нарядов звезд, которые открываются с новой стороны, стоит только звездам повернуться

Культура
49 минут назад

Знаменитости должны выглядеть безупречно, как ни встань и каким боком ни повернись. И иногда самая любопытная деталь платья скрывается там, где сразу и не разглядишь, а именно сзади. Но звезды в таких случаях позируют вполоборота, намекая на то, куда следует смотреть. Так давайте посмотрим.

Зендея

Scott A Garfitt/Invision/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News

Джессика Честейн

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
Поющий Енот
25 минут назад

Напомнило ковидные времена и офисных работников на удаленке, которые сидели перед камерой в рубашках и трусах... Здесь, правда, наоборот.

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Клэр Дэйнс

Ashley Landis/Associated Press/East News, Danny Moloshok/Invision/East News

Флоренс Пью

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott Garfitt/Invision/East News

Эмили Ратаковски

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Хилари Суонк

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Эмили Блант

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Кендалл Дженнер

Evan Agostini/Invision/East News, zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Энн Хэтэуэй

Jordan Strauss/Invision/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Клэр Фой

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News

Эмма Брукс

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Джиджи Хадид

AP/Associated Press/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Сирша Ронан

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Нелли Фуртадо

Evan Agostini/Invision/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Кейт Бланшетт

Joel C Ryan/Invision/East News, Terence Baelen/Starface/STARFACE PHOTO /East News

Билли Лурд

А вот и еще несколько статей с нарядами, которые стоит рассматривать, когда знаменитости повернулись спиной:

Фото на превью Scott A Garfitt/Invision/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News, Emojipedia

Комментарии

Уведомления
Юлия Мельник
1 час назад

Смайлик на ж у Зендеи выглядит жутковато🤦 как такое в голову пришло, не хватает пометки 18+

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