16 нарядов звезд, которые открываются с новой стороны, стоит только звездам повернуться
Знаменитости должны выглядеть безупречно, как ни встань и каким боком ни повернись. И иногда самая любопытная деталь платья скрывается там, где сразу и не разглядишь, а именно сзади. Но звезды в таких случаях позируют вполоборота, намекая на то, куда следует смотреть. Так давайте посмотрим.
Зендея
Джессика Честейн
Напомнило ковидные времена и офисных работников на удаленке, которые сидели перед камерой в рубашках и трусах... Здесь, правда, наоборот.
Клэр Дэйнс
Флоренс Пью
Эмили Ратаковски
Хилари Суонк
Эмили Блант
Кендалл Дженнер
А что необычного у неё сзади? Попа? Но в этом вроде как ничего удивительного...
Энн Хэтэуэй
Клэр Фой
Эмма Брукс
Джиджи Хадид
Сирша Ронан
Нелли Фуртадо
Кейт Бланшетт
Билли Лурд
А вот и еще несколько статей с нарядами, которые стоит рассматривать, когда знаменитости повернулись спиной:
Комментарии
Смайлик на ж у Зендеи выглядит жутковато🤦 как такое в голову пришло, не хватает пометки 18+
Превью, конечно, знатньій треш. Уровень "муж долбит меня часами"
Господи, уберите смайлик с превью, ассоциации там далеко не с кроличьим хвостом...