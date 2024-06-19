20 женщин, которые решили, что не хотят летом выглядеть как серая мышь и пустились на эксперименты
Лето — лучшая пора для экспериментов с внешностью. Красочные пряди волос не нужно прятать под шапкой, а ваш маникюр и макияж заметят не только коллеги по работе, но и все, с кем вы только столкнетесь. Женщины из этой подборки решили привнести лета и сочных красок в свой повседневный образ, и вот что у них вышло.
«Крашу волосы сама уже 3 года. Это, определенно, мое любимое окрашивание»
«Только что открыла для себя новую тушь — красную, и она мне очуметь как нравится. Чувствую себя птицей феникс»
Посмотрела бы еще в камеру), при этом ракурсе симпатично. Девчонка огонек! Но есть сомнения)
«Сохранила себе это фото. Пусть моя маникюрша что-то подобное сделает перед тем, как я отправлюсь в круиз по Средиземному морю»
«Была блондинкой, а перекрасилась в вишневый»
«Обожаю свои ногти-ракушки»
«Несколько часов рисовала это на своих натуральных ногтях, но результат того стоил»
Есть в этом узоре что-то от бразильского карнавала... Если на танцовщиц смотреть сзади.
«Обожаю то, как теперь выглядят мои волосы»
Тоже хочу), такой вариант для тех, кто не хочет волосы убить, но добавить безуминки
«Сестра покрасила мне волосы, и теперь моя короткая стрижка стала такой милой»
«Цвет моего нынешнего лета — персиковый»
«Позволила своему мастеру маникюра творить все, что она хочет. Но то, что она замутила, — это просто улет»
«Сделала красный цветочный маникюр на лето»
«Обожаю свое новое окрашивание. Мне 67 лет»
«Принесла свои засушенные цветы мастеру маникюра и попросила сделать мне покрытие ногтей с полевыми цветами. Мечтала об этом целую вечность»
«Океанские волны на лето»
Мне нравится имитация волны, но взяла бы другой синий, более естественный
«Сегодня у нас идет дождь, а я сил нет как хочу солнышка! Вот и сделала себе макияж, который прямо кричит о лете»
Если девушка визажист, и делает это ради контента и продвижения, то одобряем-с. Если просто для себя, то не могу понять как можно так много времени тратить на мейк. Это ж несколько часов вырисовывать (пишет человек, торчащий на Адми😁😅). Претензия снята, лицо красить продуктивнее, нежели писать комменты😁
«Увидела этот тренд и прямо удержаться не могла, чтобы не попробовать. И теперь, блин, прямо балдею от того, что замутила»
Ага, а эти конкретно еще и укрепленные стилеты.... чтоб уж наверняка
«Сделала себе макияж в атмосфере заката»
«Летний маникюр омбре»
«Сделала себе летний клубничный маникюр»
«Мои летние „крылья“»
Крылья тянут веко вверх, и цвета такие, что эффект уставших глаз. Лучше бы приподнять линию макияжа
- Ух ты! Ты словно сказочно красивая бабочка в калейдоскопе. © iluvuanyway / Reddit
Необязательно быть визажистом, чтобы делать красивый макияж. Немного практики и у вас получится не хуже, чем у женщин из этой подборки.