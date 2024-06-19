20 женщин, которые решили, что не хотят летом выглядеть как серая мышь и пустились на эксперименты

Лето — лучшая пора для экспериментов с внешностью. Красочные пряди волос не нужно прятать под шапкой, а ваш маникюр и макияж заметят не только коллеги по работе, но и все, с кем вы только столкнетесь. Женщины из этой подборки решили привнести лета и сочных красок в свой повседневный образ, и вот что у них вышло.

«Крашу волосы сама уже 3 года. Это, определенно, мое любимое окрашивание»

«Только что открыла для себя новую тушь — красную, и она мне очуметь как нравится. Чувствую себя птицей феникс»

«Сохранила себе это фото. Пусть моя маникюрша что-то подобное сделает перед тем, как я отправлюсь в круиз по Средиземному морю»

«Была блондинкой, а перекрасилась в вишневый»

«Обожаю свои ногти-ракушки»

«Несколько часов рисовала это на своих натуральных ногтях, но результат того стоил»

«Обожаю то, как теперь выглядят мои волосы»

«Сестра покрасила мне волосы, и теперь моя короткая стрижка стала такой милой»

«Цвет моего нынешнего лета — персиковый»

«Позволила своему мастеру маникюра творить все, что она хочет. Но то, что она замутила, — это просто улет»

«Сделала красный цветочный маникюр на лето»

«Обожаю свое новое окрашивание. Мне 67 лет»

«Принесла свои засушенные цветы мастеру маникюра и попросила сделать мне покрытие ногтей с полевыми цветами. Мечтала об этом целую вечность»

«Океанские волны на лето»

«Сегодня у нас идет дождь, а я сил нет как хочу солнышка! Вот и сделала себе макияж, который прямо кричит о лете»

© GigglesNWiggles10 / Reddit Криптозоолог мамкин 1 день назад Если девушка визажист, и делает это ради контента и продвижения, то одобряем-с. Если просто для себя, то не могу понять как можно так много времени тратить на мейк. Это ж несколько часов вырисовывать (пишет человек, торчащий на Адми😁😅). Претензия снята, лицо красить продуктивнее, нежели писать комменты😁 - - Ответить

«Увидела этот тренд и прямо удержаться не могла, чтобы не попробовать. И теперь, блин, прямо балдею от того, что замутила»

«Сделала себе макияж в атмосфере заката»

«Летний маникюр омбре»

«Сделала себе летний клубничный маникюр»

«Мои летние „крылья“»

Ух ты! Ты словно сказочно красивая бабочка в калейдоскопе. © iluvuanyway / Reddit