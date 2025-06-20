16 фотоснимков, которые передают летнюю атмосферу во всех нюансах
Фотоподборки
4 часа назад
Вы уже успели насладиться жаркими деньками и спрятались в тень передохнуть и полистать новостную ленту? Что же, лето настигнет вас и здесь в виде уморительных фото, которые доказывают простую истину: у каждого свой летний вайб. Пока одни наслаждаются видами моря, другие ставят бассейн... прямо в своей квартире. А третьи встречаются с незваными гостями на собственной даче.
«Первая встреча моей дочки и газонного распылителя»
- Это должно стать мемом. © IcedPhat / Reddit
«Вышла гулять в новых босоножках, пошел дождь, и теперь мои ноги выглядят так»
«Я просто фотографировал свою девушку на пляже. А потом оглянулся и все понял. Остальные парни делали то же самое»
«Да, я забыл про травосборник»
- Теперь мы с вами знаем, как Гринч выглядит летом. © Switchlord518 / Reddit
- Не знал, что Гринч носит кроссовки. © Dorrono / Reddit
- Только вчера перечитал рассказ «Газонокосильщик» Стивена Кинга. И вот он здесь... © FordFocused89 / Reddit
- Этот мужик явно новичок. Никто бы не совершил такую ошибку в этих кроссовках. © Unknown author / Reddit
- Просто он молодой отец и не дочитал руководство по эксплуатации. © red4jjdrums5 / Reddit
«Очень странная клубника»
«Когда за окном слишком жарко»
«Вот так круто я загорел»
- Прошу прощения, но меня очень беспокоят ваши ногти. Почему они синие? © owlsayshoot / Reddit
«Все мои ручки расплавились»
«Пожелайте мне удачи. Мне нужно обслужить кондиционеры, по одному в каждой комнате. Надеюсь закончить к обеду»
«Купила жевательные витаминки, а они растаяли во время транспортировки. Товар возврату не подлежит»
«Не заходил в сарай пару недель»
- И теперь у тебя отличный повод не заходить туда до конца лета. © jaymon1974 / Reddit
«Возвращаемся с дачи»
«Ничего особенного: ко мне на кровать приползла улитка»
«Сегодня настолько влажно, что моя соляная лампа начала плавиться»
«Купил на лето джинсы с дырками, а мама их зашила»
«Новые соседи. Бывали и лучше»
Надеемся, что вы поделитесь с нами вашим летним настроением. А пока не спадет жара, можно почитать еще немного интересного:
- 6 кинофишек, которые любят повторять именитые режиссеры, а мы и не замечали
- 13 летних лайфхаков, с которыми вы забудете о назойливых комарах и испепеляющей жаре
- Два верных способа удалить клеща подручными средствами
Фото на превью MadoneXI / Reddit
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