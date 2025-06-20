16 фотоснимков, которые передают летнюю атмосферу во всех нюансах

Фотоподборки
4 часа назад

Вы уже успели насладиться жаркими деньками и спрятались в тень передохнуть и полистать новостную ленту? Что же, лето настигнет вас и здесь в виде уморительных фото, которые доказывают простую истину: у каждого свой летний вайб. Пока одни наслаждаются видами моря, другие ставят бассейн... прямо в своей квартире. А третьи встречаются с незваными гостями на собственной даче.

«Первая встреча моей дочки и газонного распылителя»

«Вышла гулять в новых босоножках, пошел дождь, и теперь мои ноги выглядят так»

«Я просто фотографировал свою девушку на пляже. А потом оглянулся и все понял. Остальные парни делали то же самое»

«Да, я забыл про травосборник»

«Очень странная клубника»

«Когда за окном слишком жарко»

«Вот так круто я загорел»

«Все мои ручки расплавились»

«Пожелайте мне удачи. Мне нужно обслужить кондиционеры, по одному в каждой комнате. Надеюсь закончить к обеду»

«Купила жевательные витаминки, а они растаяли во время транспортировки. Товар возврату не подлежит»

«Не заходил в сарай пару недель»

  • И теперь у тебя отличный повод не заходить туда до конца лета. © jaymon1974 / Reddit

«Возвращаемся с дачи»

«Ничего особенного: ко мне на кровать приползла улитка»

«Сегодня настолько влажно, что моя соляная лампа начала плавиться»

«Купил на лето джинсы с дырками, а мама их зашила»

«Новые соседи. Бывали и лучше»

Фото на превью MadoneXI / Reddit

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