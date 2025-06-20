16 фотоснимков, которые передают летнюю атмосферу во всех нюансах

Вы уже успели насладиться жаркими деньками и спрятались в тень передохнуть и полистать новостную ленту? Что же, лето настигнет вас и здесь в виде уморительных фото, которые доказывают простую истину: у каждого свой летний вайб. Пока одни наслаждаются видами моря, другие ставят бассейн... прямо в своей квартире. А третьи встречаются с незваными гостями на собственной даче.