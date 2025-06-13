11 советов, благодаря которым молодые мамы смогут выглядеть стильно даже в очереди за подгузниками

Нередко мамы выбирают одежду больших размеров, не думая, будет ли она хорошо смотреться на их фигуре. Мешковатые джинсы подходят тем, кто ставит комфорт выше стиля. Да, они удобны, но выглядят неряшливо и с легкостью могут прибавить десяток лет.

К счастью, существует немало более крутых современных фасонов, которые помогу сделать образ элегантным. Например, джинсы прямого кроя.