Если джинсы мешковатые и при этом грязноватые, помятые, староватые, то они будут выглядеть неряшливо. Но как джинсы могут добавить или убавить года - для меня загадка. А когда мама с детьми, то главное это комфортная одежда.
11 советов, благодаря которым молодые мамы смогут выглядеть стильно даже в очереди за подгузниками
Для молодых мам, погруженных в заботу о детях, модные тренды зачастую отходят на задний план. А времени продумывать себе элегантный образ вообще не найти, даже если до рождения ребёнка девушка слыла иконой стиля. Но этот не повод забыть о себе — а наоборот, возможность обновить стиль, в котором будет комфортно даже на детской площадке.
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Не ограничивать себя джинсами багги
Нередко мамы выбирают одежду больших размеров, не думая, будет ли она хорошо смотреться на их фигуре. Мешковатые джинсы подходят тем, кто ставит комфорт выше стиля. Да, они удобны, но выглядят неряшливо и с легкостью могут прибавить десяток лет.
К счастью, существует немало более крутых современных фасонов, которые помогу сделать образ элегантным. Например, джинсы прямого кроя.
Не носить легинсы с коротким топом
Умеренность в одежде приветствуется в любом возрасте и с любой фигурой. Обтягивать женские формы можно там, где это уместно. Например в спорт зале или тренажёрке.
При выборе одежды важно ориентироваться на то, как выглядит тело сегодня, а не до родов. Казалось бы, элементарная мысль, но многие ей пренебрегают. Особенно следует быть осторожной, когда хочется подчеркнуть красоту округлившихся форм. Ведь, к примеру, слишком узкие легинсы в паре с топом или короткой футболкой могут выглядеть вульгарно.
Ситуацию можно исправить, если дополнить образ платьем или длинным кардиганом поверх легинсов, прикрыв живот и ягодицы.
Отдавать предпочтение белым платьям
Отдавать предпочтение платьям которые нравятся, в которых удобно. И неважно, какого цвета.
Черный цвет кажется весьма практичным, пока дело не доходит до кормления ребенка. Пролитая молочная смесь, каша и прочие жидкости будут куда заметнее на темных вещах. А еще черный цвет старит лицо, подчеркивает морщины и круги под глазами.
А раз черная одежда не особо спасает молодых мам от непредвиденных казусов, так зачем же остерегаться светлых изысканных вещей, которые еще и освежают образ? Например, небольшое белое платье подойдет для любого случая: как для прогулки с детьми после школы, так и для отдыха на природе.
Не сочетать спортивную обувь с платьем
Надев с утра новый удобный и стильный наряд счастливая мама открывает дверь няне в застиранном старом спортивном костюме.
Конечно, воспитание детей и домашние хлопоты отнимают много сил и времени, но в семейной жизни есть много счастливых моментов. Замечать их и даже создавать новые поводы для радости проще, когда мама не забывает радовать саму себя. Например, надев с утра не застиранный старый спортивный костюм, а новый удобный и стильный наряд, в котором счастлива мама, а, значит, и её дети.
Даже новая пара стильной удобной обуви на плоской подошве сможет обновить привычные образы и придать изюминку, при этом заботясь о комфорте
Не носить рубашки с оборками
С приходом теплого времени года хочется нарядиться в легкие и воздушные платья и блузки. Но следует помнить, что неудачно расположенные оборки и рюши в области груди делают фигуру громоздкой и неуклюжей. В отличие от одежды с крупными складками, плиссированная рубашка визуально стройнит.
Не забывать об элегантности
Даже если нужно просто добежать до магазина, чтобы купить молоко, не следует выходить на улицу в одежде для спорта. Спортивный костюм вообще лучше всего надевать только в том случае, если пунктом назначения является тренажерный зал.
Каждый день у молодой мамы должен быть повод почувствовать себя еще счастливее, благодаря красивому платью или роскошному костюму. Кстати, женственные платья с цветочным принтом в трендах весны и лета 2025 года.
Не выбирать брюки с плиссировкой
Не следует забывать про особенности своей фигуры. Даже дополнительная ткань на одежде может сыграть злую шутку.
Так, плиссированные брюки и брюки со складками и сборками вокруг талии добавляют объема и привлекают лишнее внимание к округлившимся животу и бедрам. Они визуально делают фигуру тяжелее, чем она есть на самом деле. На помощь придут гладкие брюки строгого кроя.
Заменить туфли на высоком каблуке
"Супер"-босоножки должны быть нна два размера больше и выглядеть как мужские сандалии. Очень "элегантно" с плиссерованной юбкой.
Согласно исследованиям, во время беременности может значительно изменится размер и форма ног женщины. А обувь на высоком каблуке деформирует и перегружает стопы, что очень вредно для опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, высокий каблук больше не является неотъемлемым признаком элегантности. Отличной альтернативой могут послужить босоножки или сандалии на плоской платформе — настоящая находка для активной мамы, ведь в такой обуви даже спина не заболит.
Оставить капри в шкафу
Бля, реально их советовали😁😁😁
Какой же кринж я ловлю от чтения модных статей здесь. Просто лучшие
И хотя фактическая разница между капри и брюками чуть ниже щиколотки всего несколько сантиметров, эффект который они создают, может быть совершенно противоположным.
Мало того, что капри давно вышли из моды, они еще укорачивают ноги из-за того, что заканчиваются прямо в самой толстой части икры. Даже длинноногие девушки будут казаться в них тяжелее и ниже ростом.
Не забывать про аксессуары
Необязательно обвешивать себя бижутерией или каждый раз выходя на улицу с ребенком надевать дорогие ювелирные украшения. Чтобы выйти из обыденности, порой следует добавить несколько симпатичных аксессуаров.
Пара простых и элегантных сережек, солнцезащитные очки, интересно повязанный шарфик или удобная модная сумка быстро и легко создадут удачный образ и придадут уверенности.
Большая сумка — и практично, и стильно
Для того, чтобы выглядеть роскошно, не обязательно жертвовать комфортом. Даже наоборот: актуальная модель объемной сумки добавит настроение «тихой роскоши», и избавит от необходимости в пакетах, насколько это возможно, конечно.
Выбирать шорты-бермуды вместо обычных леггинсов
Свитер с шортами огонь.
...
После нескольких ответов на́ мои комменты, приведших меня в недоумение, чувствую себя обязанной дописать:
САРКАЗМ.
Леггинсы из спортивного гардероба плавно перешли в разряд базовых вещей. Да, это удобно и практично, но не добавляет шика к образу молодой мамы. Есть не менее практичная, но куда более элегантная замена: шорты-бермуды. По-началу они могут выглядеть непривычно, но, если пойти на эксперимент, то без них будет сложно представить базовый гардероб.
Для того, чтобы выглядеть элегантно, молодой маме не обязательно жертвовать комфортом. Мы собрали для вас подборку нарядов, которые позволят учесть и удобство, и стиль. Ведь рождение ребенка может стать поводом для преображения своего стиля!
Комментарии
Все это настолько связано с личным вкусом и определенными физическими данными, с местом времяпровождения и компанией, что я не понимаю, как можно диктовать либо советовать людям, что надо носить и когда. Просто показать разницу стилей, а не утверждать: старо...не носят...не модно...Каждый выберет себе сам. По своему вкусу!!!!