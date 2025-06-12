20+ загадочных растений, которые цветут и плодоносят только для самых терпеливых

Вы когда-нибудь видели, как красочно цветут кактусы? А какие плоды дает монстера? Порой мы покупаем то или иное растение домой или в саду на даче, даже не предполагая, какое цветение можем увидеть вскоре.

«Мои родители завели этот ночной цереус более десяти лет назад. Сегодня он наконец-то зацвел»

«Даже понятия не имела, что мой замиокулькас может цвести»

«Кактус моей соседки зацвел. Она носилась с ним четыре года»

«Купила эту калатею около 2 месяцев назад и заметила, что она начала цвести»

«15-летний аморфофаллус титанический по прозвищу „Монго“ впервые зацвел в теплице Аппалачского государственного университета»

«У него осталось всего несколько часов полного цветения, поэтому сотрудники вырезали в бутоне „окошко“, чтобы все могли увидеть, как растение выглядит изнутри».

«Я вырастил это растение из маленькой веточки, а оно дало плоды. Они съедобные?»

Даже не знал, что монстера может дать плоды в этом климате! © sshiverandshake / Reddit

Осторожно, они съедобны только когда очень спелые. © uvmaia5 / Reddit

«Моя королева ночи цветет впервые за 3 года»

«Никогда не видел ничего подобного. Жизнь и смерть на одной маленькой территории»

«Цветет кактус моей мамы»

«Моя драцена никогда раньше не цвела!»

«Наша аглаонема впервые цветет! Никогда не видела ее цветы в реальной жизни»

«Этому „тещиному языку“ уже 8 лет. Рос себе, рос, и тут — бац! — зацвел»

«Я и не знала, что пахира может цвести. У нее еще и запах приятный»

«Я никогда не думала, что суккуленты могут давать такие красивые цветы»

«Вчера зацвели мои самые здоровые „слоновьи уши“. Узнала, что они цветут только в идеальных условиях. Это определенно моя гордость!»

«Это молодило я посадила несколько лет назад в старое бетонное кашпо. Оно разрослось и теперь выпускает прекрасные цветочные стебли»

«А знали ли вы, как цветет куркума? Я такое вообще впервые вижу. Это так красиво! Ничем не уступает орхидее»

«И как я раньше этого не знал! Вы только посмотрите, какие у мяты крошечные розоватые цветочки»

«Зацените это столетнее растение! Никогда раньше не видела, чтобы они цвели. Я слышала, что оно умрет после цветения»

© kleine_hexe / Reddit Роксолана 6 часов назад вот же лгун! это агава)) само растение живёт 15-20 лет. когда растению исполняется 10 лет, то оно цветёт 1 раз и погибает... погибает только этот ствол, а из основного куста снова вырастает новый и снова цветёт))))) все в мире цветы цветут 1 раз - - Ответить

«Мое алоэ собирается цвести! Никогда раньше такого не было»

Ящик цветущих артишоков на итальянском рынке