15+ цветоводов-любителей, которые знают, что растения — это не хобби, а любовь всей жизни

Говорят, увлечение комнатными растениями начинается с маленького горшка на подоконнике, а заканчивается тем, что вы разыскиваете в интернете «как обрезать монстеру, чтобы она не захватила весь дом». Наши герои знают об этом не понаслышке. Они с гордостью ухаживают за своими зелеными друзьями и с удовольствием делятся историями о них.

Кошке полюбился горшок с монстерой, решила, что он для нее. По совету подруги, утыкала всю землю зубочистками. Киса лапой попробовала и больше не лезла. Приехали родственники и заахали, заохали, мол, совести у меня нет. Думаете, кошку пожалели? Нет, они раньше просили у меня отростки цветка, а я отказала. А у самой, оказывается, «вон сколько выросло». Пришлось выдирать зубочистки, чтобы доказать, что это не отростки.

Мой парень выдал в цветочном магазине: «Мне нужен йопсис!» Продавец удивился и попросил: «А можно не выражаться?» В ответ услышал: «Мужик, дай цветок, у которого растут палки, а на концах — лютики». Продавец, находясь в прострации: «Это он?» Мой парень: «Точно! Именно он». Вот так фаленопсис нашел свою хозяйку. © Подслушано / Ideer

"Я выращиваю розы в квартире"⁠⁠

В горшке из-под давно увядшей монстеры, землю из которого я так и не удосужился выбросить, появился росток. Что за растение, поначалу было непонятно. Листал справочники, но определить не смог. Помогла знакомая-биолог. Оказалось, оливковое дерево! Но откуда? Вспомнил: полгода назад угощал друзей наспех собранным салатом, в который случайно добавил оливки с косточками. Один из приятелей все крутился у окна, видимо, выплевывая их в горшок. Все бы ничего, но оливки были консервированные. © Подслушано / Ideer

Со мной уживались только кактусы. Но фикус бенджамина сломал систему - выжил и вырос из крохотной палочки с четырьмя листиками в приличное кудлатое двухметровое дерево. После него прижилась драцена, а вслед за ней и гибискус. Его я купила взрослым растением, и у меня он уже лет 10 живет, общий его возраст не знаю, лет 15, наверное. Вот только орхидеи не приживаются. © Иренка / ADME

«У моего есть персональное окно»

Однажды мне подарили кактус. Он был настолько огромный, что я назвала его «Большой Лебовски». С годами меня потянуло к земле и разводить кактусы стало моим хобби. А вот фантазия с возрастом ушла на покой. Поэтому теперь на моем подоконнике живет не только «Большой Лебовски», но и «Лебовски поменьше», «Четверть Лебовски», «Лебовски-с-пальчик» и «Лебовски — совсем мелкий». © Подслушано / Ideer

У меня проблема в интенсивном росте цветов. Сейчас вот уже месяц, как выкинула на балкон все зеленое. Осенью даже не знаю, как и куда это буду заносить. Вырастает до нечеловеческих размеров. Кактус один вымахал настолько, что перевесился через край и от своего веса свалился с подоконника. А он такой колючий, что я даже выкидывала его в двух латексных и одних тряпочных перчатках. И все равно все пальцы в занозах!

Боюсь, что алоэ скоро захватит дом. Гибискус уже с меня ростом. Зимой наряжаем его вместо елки. Периодически пытаюсь отчекрыжить все лишнее, но жалко до слез. © Изяслав в ярости / ADME

Боюсь, что алоэ скоро захватит дом. Гибискус уже с меня ростом. Зимой наряжаем его вместо елки. Периодически пытаюсь отчекрыжить все лишнее, но жалко до слез. © Изяслав в ярости / ADME Моя бабушка общалась со своими растениями. Ее цветок шуршал листьями, когда она разговаривала с ним. Никто мне не верит, но это правда. Это происходило практически каждый день. И нет, ветер тут не при чем, потому что растение стояло в комнате. © Skye Cochran / Quora

«Моя единственная попытка заставить орхидею цвести провалилась через год взаимных мучений. Это цветок моей подруги».

Как-то мне мой уже бывший мужчина притащил цветок в горшке. Возвращай, говорю, откуда взял. А он ни в какую — символ нашей любви, мол. Ну ладно. Встречались еще год, цветок благополучно завял, а я узнала про любовницу. Так, уходя, это чудо мне выдало, что цветок коньки отбросил как знак того, что ему другая женщина нужна была, вот он и пошел. Да, дорогой, и дело вовсе не в отсутствии полива. © Подслушано / Ideer

Я никогда сознательно не заводила комнатные растения. Они просто появлялись у меня и все. И все какие-то странные. Муж подарил кофе. Почитала — очень капризное растение. Ну, не судьба, подумала я, недолго протянет. А такое красивое выросло вопреки всему. Я забывала его поливать, кофе засох почти совсем, ни одного листочка не осталось. Мне так стыдно стало. Месяц его отливала, стал гуще и зеленее. Подарили долларовое дерево, оно зацвело, хотя в интернете пишут, что редко такое бывает.

А под этот Новый год мне случайно в ленте попалось видео о том, как вырастить лимон из косточки. В общем, теперь у меня 10 растущих мандаринов. Куда их девать в таком количестве я не знаю. Мама говорит выбросить лишние. Но она садовод со стажем, что не нравится из рассады, выкидывает. А я не могу — оно же уже выросло, как его выкинуть?

Про то, как я захотела комнатные декоративные перцы и купила семена, посадила их все, наивно полагая, что не взойдет вообще ничего из 30 штук, я писать не буду. Взошли все. © Rinann / Pikabu

А под этот Новый год мне случайно в ленте попалось видео о том, как вырастить лимон из косточки. В общем, теперь у меня 10 растущих мандаринов. Куда их девать в таком количестве я не знаю. Мама говорит выбросить лишние. Но она садовод со стажем, что не нравится из рассады, выкидывает. А я не могу — оно же уже выросло, как его выкинуть? Про то, как я захотела комнатные декоративные перцы и купила семена, посадила их все, наивно полагая, что не взойдет вообще ничего из 30 штук, я писать не буду. Взошли все. © Rinann / Pikabu Очень мне захотелось вырастить один суккулентик (страшненький, но очаровательный). Специально моталась за отростком в другой город. Так вот, с цветами своими я специально не разговариваю, хотя сказать доброе слово или попросить расти и цвести иногда могу. На этот суккулент ласковые слова не действовали совсем, не приживался, хоть тресни. Три попытки уже было. Прочитала в одном блоге, что растения для лучшего роста надо обзывать. Попробовала на последнем привезенном отростке — и ведь растет, не сохнет, веточки-листочки выпускает! © Мурра / ADME

«У меня раз в год цветет денежное дерево. Условия домашние, не оранжерейные: тень, прохлада, скудный полив и не очень просторный горшок»

Орхидея стала первым растением, которое стала выращивать, разводить и любить. За пять лет я чему только не научилась — и деток отсаживать, и реанимацию проводить, и встряску им устраивать, чтоб зацвели, и от паразитов лечить. Последнее было особенно трудно. Всего-то купила в огромном садовом центре орхидею, которая, как оказалось, была заражена мучнистым червецом, и сразу поставила ее к остальным. Фатальная была ошибка — в итоге заразились все мои орхидеи до одной, и если бы не совет опытного человека, растения завяли бы.

Зато сейчас я знаю, как уничтожить этих паразитов с первой же обработки. Ну и теперь каждая новая орхидея проходит двухнедельный карантин, стоя отдельно от всех, а я очень тщательно осматриваю растения в магазине, если хочу купить. © Elean / ADME

Зато сейчас я знаю, как уничтожить этих паразитов с первой же обработки. Ну и теперь каждая новая орхидея проходит двухнедельный карантин, стоя отдельно от всех, а я очень тщательно осматриваю растения в магазине, если хочу купить. © Elean / ADME Я использовала мыльную воду, чтобы вывести насекомых с растений, и заодно старалась держать их подальше от других цветов. Я пробовала вынимать растения из почвы и мыть корни мылом. Это тоже не помогло. Маленькие паразиты снова принялись за дело. Думаю, куплю новую почву и попробую еще раз. А пока пришлось выбросить два растения — жалко до слез. © DONNA PRILL/CAREY / Quora

Приболела я. Постельный режим, чай с лимоном и медом, измененное сознание, все дела...

В общем, стукнула мне в голову блажь попробовать что-нибудь вырастить из лимонных косточек дома. И лимоны еще прямо костлявые такие попались. Сказано — сделано. Три косточки извлечены, промыты, уложены в чашечку и залиты раствором удобрения для цитрусовых.

Высадила их в специальный грунт. Через 2 недельки появились первые всходы. И вот спустя 3 месяца замечаю, что мой Мистер Лимончик подрос. Отлично реагирует на свет и поворачивает к нему свои листочки. Теперь приходится каждую неделю на 180 градусов крутить его, чтобы не кренился. © Aurin / Pikabu

Сейчас у меня семнадцать зеленых питомцев. Отношения с цветочками разные. С некоторыми — проверенная временем крепкая дружба, с кем-то случилась любовь с первого взгляда, к паре новичков пока выжидательно-настороженное отношение. Есть и те, которых, как говорится, куда не поцелуй, везде задняя часть листа.

Вот не получилось у меня построить любовь с фатсией японской и шеффлерой, с которой сейчас я предпринимаю уже вторую, не очень удачную, попытку подружиться.

И еще у меня пунктик на керамические горшки. Читала, что пластиковые лучше подходят для растений, но мне они не нравятся. Если нужно сэкономить, беру кашпо второго сорта с мелкими, почти незаметными дефектами. © SalemWitcher / Pikabu

Вот не получилось у меня построить любовь с фатсией японской и шеффлерой, с которой сейчас я предпринимаю уже вторую, не очень удачную, попытку подружиться. И еще у меня пунктик на керамические горшки. Читала, что пластиковые лучше подходят для растений, но мне они не нравятся. Если нужно сэкономить, беру кашпо второго сорта с мелкими, почти незаметными дефектами. © SalemWitcher / Pikabu Я раньше старалась не заводить домашние растения. Кто-то подарил мне небольшой цветок, но один мой кот быстро уничтожил зеленого питомца. Я считаю, что лучше просто забыть о комнатных растениях, если у вас есть кошки. © Mary Carter / Quora

40 лет назад для приютила алоэ. А еще у меня есть папоротники и несколько симпатичных маленьких кактусов. Я не знаю, как они называются, но они красивые. Три года назад моя соседка оставила мне еще одно растение. Опять же, понятия не имею, что это такое, но ему абсолютно ничего не нужно. Я просто опрыскиваю его время от времени. Если я начинаю его поливать, то некоторые веточки вянут. © Milly Stuchinski / Quora

«Люблю, когда цветут суккуленты и кактусы»

Решила я посадить косточку авокадо. Поставила все это дело на подоконник. Мужу сказала не трогать, а то он любитель все выкидывать. И вот недавно я, обрадованная, пишу мужу: «Косточка треснула!» И тут он испуганно отвечает: «Это не я, я не трогал косточку». © Подслушано / Ideer

Первое растение у меня появилось еще в юности, подружка уговорила попробовать, пообещала, что понравится, и убедила, что один цветок — это не страшно. Потом в компании матерых цветоголиков я купила еще одно растение. Потом пальму. Потом лимон. Потом мне подкинули амариллис и я собрала коллекцию из двенадцати сортов. Переопылила два из них, вывела семена, жду, когда зацветет. С этой зависимостью я живу уже большую часть жизни. Не спасают ни разводы, ни переезды — горшков все больше. Чтобы облегчить мои страдания, муж построил мне зимний сад. Вчера купила кумкват. Меня не спасти. © AkunaMatata54 / Pikabu

Моя бабушка обожает кактусы. Они у нее по всему дому расставлены, даже в уборной есть несколько горшочков. Бабуля их любит, оберегает и ухаживает за ними лучше, чем за дедушкой. Причем у каждого кактуса есть своё собственное имя. Изольда, Дмитрий, Гриша, Снежана. Перед Новым годом эта любовь вышла на новый невиданный ранее уровень. Бабушка каждому кактусу начала вязать новогодние шапочки, как у деда Мороза. А я на праздники получила от нее открытку с готовыми пожеланиями...© Палата № 6 / VK

"Это кактус Олег. Я его так назвал. Мне подарили его на день рождения. Олег пока маленький".