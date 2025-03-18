12 комнатных растений, которые многие покупают, не задумываясь о нюансах

Хотя фикусы считаются растениями, за которыми относительно легко ухаживать, они могут быть довольно капризными. Эти растения чувствительны к свету: если переставить их в другое место, где солнечных лучей больше или меньше, они сбрасывают листья. Кроме того, фикусы оставляют липкий налет на полу, а их листья приходится регулярно протирать от пыли — еще одна настоящая головная боль для владельца.

Белый сок, который выделяют фикусы, может вызвать раздражение на коже. Подрезая растущее деревце, нужно внимательно следить, чтобы капли сока не попали на пол. Если в них наступит домашний питомец, его лапки могут потерять цвет.