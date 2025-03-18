12 комнатных растений, которые многие покупают, не задумываясь о нюансах
Порой мы выбираем растения для дома, впечатлившись их внешним видом и не зная всех характеристик. Однако и у некоторых самых популярных представителей флоры есть особенности, которые могут отпугнуть даже опытных цветоводов. Мы решили выяснить, к покупке каких растений стоит подходить с осторожностью. А в качестве бонуса подобрали пару вариантов, подходящих даже новичкам.
Фикус
Хотя фикусы считаются растениями, за которыми относительно легко ухаживать, они могут быть довольно капризными. Эти растения чувствительны к свету: если переставить их в другое место, где солнечных лучей больше или меньше, они сбрасывают листья. Кроме того, фикусы оставляют липкий налет на полу, а их листья приходится регулярно протирать от пыли — еще одна настоящая головная боль для владельца.
Белый сок, который выделяют фикусы, может вызвать раздражение на коже. Подрезая растущее деревце, нужно внимательно следить, чтобы капли сока не попали на пол. Если в них наступит домашний питомец, его лапки могут потерять цвет.
Плющ
Имидаклоприд не работает от клещей, это инсектицид, а от клещей нужен акарицид. Можно мыть или опрыскивать шампунем для животных, часто у них в составе именно инсекто-акарицидные вещества либо специализированными средствами для растений от клещей типа Фитоверма.
Плющ может стать настоящим магнитом для вредителей, особенно для клещей. Чтобы насекомые не появились на растении, его нужно регулярно обрабатывать достаточно мощным инсектицидом, в состав которого входит имидаклоприд. При этом следует внимательно следить, чтобы средство не попало на продукты или в воду, которую пьют животные, иначе серьезное отравление гарантировано.
Кроме того, в листьях плюща содержаться ядовитые вещества, поэтому, если в доме живут маленькие дети или питомцы, растение следует держать подальше от них.
Хойя
Я в детстве слизывала сладкие капельки с цветов, хойя точно не мой аллерген
Хотя хойя компакта выглядит очень симпатично и радует глаз своими розовыми цветами, аллергикам лучше держаться подальше от этого растения. Как показали исследования, хойя может вызывать серьезные аллергические реакции, в том числе спровоцировать приступ астмы.
Алоэ
Блин, мне нельзя, я всё заливаю((( А жаль, так хотелось этого тентаклемонстрика завести... Они ещё красные бывают.
Алоэ считается достаточно неприхотливым растением, и именно его обычно советуют новичкам. Бытует мнение, что загубить алоэ практически невозможно, да и особого внимания оно не требует. Кроме того, сок из его листьев можно использовать как успокаивающее средство при ожогах.
Однако алоэ — настоящий магнит для вредителей, особенно его любят грибные комарики. Поэтому стоит очень внимательно следить за влажностью почвы в горшке и ни в коем случае не переливать растение.
Суккуленты
Многие искренне любят суккуленты за их неприхотливость. К тому же они отлично растут без прямого солнечного света и смотрятся просто очаровательно. Однако не только люди питают слабость к этим растениям — суккуленты пользуются популярностью у мучнистых червецов и муравьев. Стоит регулярно осматривать листья и стебли растений. Если на них появятся небольшие отверстия, значит, в горшке завелись вредители. Кроме того, нужно держать почву как можно более сухой — повышенная влажность тоже привлекает насекомых.
Монстера
У этого растения есть один недостаток: его широкие и плоские листья отлично притягивают пыль, а это сущий кошмар для владельца. В идеале листья монстеры надо достаточно часто протирать влажной тряпочкой. Если использовать для этой процедуры сухую ткань, то частички пыли просто поднимутся в воздух, а потом снова осядут на листьях.
Калатея
Даже некоторые опытные цветоводы считают это красивое растение настоящим ночным кошмаром. Калатея невероятно капризна и требует, чтобы ее поливали по особому расписанию. Недостаток влажности или плохая вода могут привести к тому, что листья станут коричневыми и высохнут на кончиках. Некоторые даже жалуются, что растения начинают вянуть и гибнуть без всякой видимой причины. Другая проблема: калатея буквально притягивает паутинных клещей, и с этими вредителями придется непрерывно бороться.
Нефролепис
Есть жаворонки и совы, а есть неполивающие и переливающие. Надо попробовать, если дело только во влажности - у меня будет расти.
Бостонский нефролепис может стать настоящим украшением дома, но ухаживать за ним — то еще удовольствие. Растение нуждается в частом поливе и высокой влажности. Если нефролепису не хватает того и другого, он быстро жухнет, и пол покрывается слоем высохших листьев, которые приходится постоянно подметать. Для тех, кто не готов каждый день опрыскивать нефролепис, он легко превратится в источник постоянной головной боли.
Кротон
Много раз пыталась завести кротон и да, его крайне любят всякие вредители и очень быстро съедают или он загнивает от инфекций переносимых вредителями.
Кротоны радуют глаз своими яркими, разноцветными листьями и могут оживить даже скучный интерьер. Но эти растения — те еще капризули. Если переставить горшок в другую комнату, кротон может моментально сбросить все листья. Цветок очень чувствителен к любым изменениям в освещении или температуре. К тому же кротоны любят влажность, а их, в свою очередь, любят паутинные клещи. Если владельцы не готовы разбиваться в лепешку, чтобы их цветок был счастлив и доволен, кротон лучше оставить в магазине.
Крестовник Роули
Оо!! 😲Это очень важная информация, я оооочень хочу такой, но теперь надо подумать...🤔
Крестовник Роули выглядит просто потрясающе в подвесных горшках и на первый взгляд кажется вполне неприхотливым растением. Но не стоит обманываться: крестовник может погибнуть за считанные дни. Дело в том, что нежные корни растения плохо переносят как избыток, так и недостаток влаги, так что полив крестовника превращается в настоящий аттракцион.
Пилея пеперомиевидная
Ахаха, у меня прямо наоборот! Я никому не советую это растение, но не потому что за ним сложно ухаживать, а потому что оно заполнит собой весь дом и отберет у вас ключи со словами: "теперь это жилище - моё!" Мне подарили три крошечных растеньица три года назад. Сейчас их 57 и я не знаю, что с ними делать 😂. Это 1,5 лет назад фото:
Маленькая пилея смотрится просто очаровательно. Однако по мере роста цветок становится не слишком симпатичным. Чрезмерный полив тоже вредит пилеи, портя ее внешний вид. Если растение начало увядать, то ему требуется очень много времени, чтобы вернуться к прежней форме. Помимо всего прочего пилея привлекает разнообразных вредителей. Учитывая все сложности в уходе, ох, и намучаетесь вы с этим растением.
Аглаонема
Ароидные вообще очень неприхотливые в большинстве своем, кроме экзотических алоказий. Сингониумы, филодендроны, все им нипочём. Монстеры делициоза и тайское созвездие тоже живучие.
В соке этого яркого растения содержится оксалат кальция. При контакте жидкости с кожей и слизистыми он может вызвать сильное раздражение и жжение. Поэтому аглаонему опасно держать дома, если у вас есть домашние животные и маленькие дети, которые могут случайно сломать листья или попытаться их съесть.
Бонус: цветы, уход за которыми под силу даже новичкам
Если у человека нет времени или возможности ухаживать за растениями, а украсить свой дом все-таки хочется, то лучше завести драцену или сеткреазию пурпурную. Оба растения достаточно неприхотливы, спокойно переносят отсутствие регулярного полива и не слишком требовательны к свету. В теплые месяцы их спокойно можно вынести наружу. Кроме того, им почти не нужна подкормка, а оба цветка выглядят достаточно интересно и ярко, просто класс.
Кстати, некоторые домашние растения радуют своих владельцев настолько яркими цветами, что аж завидки берут.
Комментарии
Мне все говорили что панданус тоже неприхотлив, но... "Все врут". Проще дома держать репейник или пластиковые цветы.