"...Подъехал парень нна какой-то развалюхе- это был велик. Нет, думаю нна раму я не сяду, подожду следующего. А там следом парень нна лыжах, да ещё по асфальту, а за ним мужичок нна ластах пилит. Я думаю, что это с ними такое? Оказалось, вдоль дороги поле коно_пляное. Ну, делать нечего. Я вздохнула (поглубже) и побежала машину догонять. Нна ходу запрыгнула.
И вот мы уже 10 лет вместе . Двое прекрасных детей с нами(чьих-то) Я счастлива" 😃
17 доказательств того, что у жизни всегда есть для нас сюрприз в запасе
Иногда реальность оказывается куда изобретательнее любого сценариста. Жизнь подбрасывает нам повороты, которые невозможно предугадать, и делает это с таким размахом, что остается только удивленно смеяться или пораженно качать головой. В этой подборке — именно такие случаи.
- Ехали на машине с мужиком, пацапались. И этот крендель выдает: «Да на тебя никто другой не клюнет!» Тут же сказала остановить, вышла и рявкнула, что уйду к первому встречному. Подъехал парень на какой-то развалюхе, я рассказала ему все, а он попросил номерок. И что вы думаете? Сегодня ровно 10 лет со дня свадьбы. Двое прекрасных детей. © Палата № 6 / VK
- Бабушка решила устроить мою личную жизнь и нашла мне кавалера. Знаменательная встреча должна была состояться у нее дома. Бабулечку огорчать нельзя, от меня не убудет. Согласилась, прихожу. И глазам своим не верю: у бабули меня ждал мой преподаватель! Он оказался сыном бабушкиной знакомой, которая тоже устраивала его личную жизнь. Мы друг другу подмигнули, сходили в кафе на радость старушке и решили все это забыть незамедлительно, ведь он должен был быть моим профессором еще 3 года. © Алена Артемова
"...Подъехал парень нна какой-то развалюхе- это был велик. Нет, думаю нна раму я не сяду, подожду следующего. А там следом парень нна лыжах, да ещё по асфальту, а за ним мужичок нна ластах пилит. Я думаю, что это с ними такое? Оказалось, вдоль дороги поле коно_пляное. Ну, делать нечего. Я вздохнула (поглубже) и побежала машину догонять. Нна ходу запрыгнула.
- Папа был категорически против того, чтобы я прокалывала пупок или набивала татуировку. Когда он увидел мой пирсинг, то очень разозлился и заявил, что я получу за это от бабули (она — мой опекун). Не дал мне и слова сказать, велел идти в свою комнату. Когда бабушка пришла домой, отец сразу заговорил о моем пирсинге в пупке и стал возмущаться. А бабуля глянула на него и такая: «Пирсинг выглядит неплохо. Хорошо сочетается с татушкой на ее лодыжке». © Ashley Riggs / Quora
- Недавно мой друг зарегистрировался на сайте знакомств. У него с девушками не очень клеилось, он решил, что в сети будет проще познакомиться. Переписывался с одной девушкой несколько недель. Я все время шутил, что, возможно, на фото не она и на встречу придет другая. Они встретились, на фото действительно была не она. На свидание пришла моя двоюродная сестра. Я в шоке. © Палата № 6 / VK
- В роддоме лежала с одной женщиной в палате. Она узнала, что я жду девочку, и начала рекламировать своего еще не родившегося сына. Мол, они подружатся, пойдут в один садик и школу, а потом поженятся. Она распланировала все так подробно, что даже знала, какое у моей дочки будет платье, в каком ресторане мы будем праздновать и что за музыка будет играть! Когда меня наконец-то забрали с палаты, она нашла моих родных и взяла мой номер, чтобы не потерять контакт. Как же она меня раздражала, словами не передать! А потом мы разобщались, подружились. И наши дети тоже. Сейчас они ходят в один садик. © Мамдаринка / VK
- Горжусь своим мужем: он космонавт и просто красавец. Да и я построила хорошую карьеру. Правда, сейчас я в декрете, потому что у нас появился ребеночек, но мне забот хватает — мы купили большой красивый дом с бассейном. Я считаю, что каждый может добиться в жизни всего, чего он только пожелает. Просто играйте в «Sims». © Палата № 6 / VK
- Есть у нас на работе мужик: 6 детей, жена 10 лет в декрете. После шестых родов врачи сказали, что все, организм истощен. Долго он ходил и возмущался. Но потом на корпоративе подрулил ко мне, 26-летней девушке, и давай заливать про яйцеклетки и их количество в женском организме. Месяц меня этим доставал, а потом заявил: «Я тут подумал и поговорил с супругой. Мы решили, что ты идеально подойдешь в качестве моей второй жены. Но знай, что я хочу от тебя не менее 7 детей». Я смеялась долго. © Подслушано / Ideer
- Я был в библиотеке, читал какой-то графический роман. Какая-то пожилая дама посмотрела на меня с легкой усмешкой: «Почему это взрослый мужчина читает комиксы?» А потом она отвернулась и больше не смотрела на меня. Потому что заметила, что я делал конспекты по курсу «Детская литература». И заполнял по этому курсу отчет. © Tony Quirke / Quora
- Дочери три года, и я беременна. Гуляли утром на детской площадке. Доченька рисовала мелками на асфальте и немного это мелки подгрызала. Естественно, сразу прибежала какая-то мама в белом пальто и стала требовать забрать у дочери мелки, ведь она может отравиться. Ну я и забрала. А потом демонстративно откусила большой кусок мела, с улыбкой прожевала его и запила чаем. Ну что поделать, если от токсикоза меня спасает только поедание пищевого мела? Муж в интернете заказывает, там 98% кальция и 2% белой глины. И не думаю я, что от одного кусочка с доченькой что-то случится. Она просто за мамой повторяет, мел же даже не вкусный. А вот лицо той мамочки запомню надолго! Может, после этого она перестанет лезть к чужим детям и их мамам. © Мамдаринка / VK
Если у мужика идея-фикс как можно больше произвести детей, то мб он репродуктивный маньяк. Есть такое психическое заболевание.
- Подруга несколько месяцев встречалась с парнем и в какой-то момент начала жить с ним. Был у него один пунктик: он считал, что его женщина не должна работать, постоянно уговаривал ее уйти и заниматься домом. Звучит с какой-то стороны даже романтично, вот только он сам не работал, жил на деньги своих родителей. Когда они заканчивались, он одалживал деньги у друзей, а еще брал небольшие кредиты, о которых своей девушке не рассказывал. К счастью, подруга была влюблена не настолько, чтобы повестись и бросить работу. © Карамель / VK
- Говорили мне когда-то в школе учителя, что я немного с прибабахом. Моя классная руководительница заявляла, что если я не встану на верный путь, не начну учиться и не возьмусь за голову, то буду тратить все свои деньги на психолога! Что ж, Антонина Михайловна, вы оказались правы! Я вырос и сейчас трачу 70% своей зарплаты на психолога. Потому что я на ней женился. Супруга у меня психолог, причем очень капризный. © Палата № 6 / VK
- Друг пригласил нашу компашку на открытие своего ресторана. Мы приехали, хостес начала возмущаться, что у нас нет приглашения. Мы пытались объяснить, что нас пригласил владелец — она может ему позвонить и проверить. Но девушка дальше громко возмущалась, другие люди стали обращать на нее внимание. В том числе владелец заведения, наш друган. Он услышал ее, увидел нас, подошел и спросил, в чем дело. Хостес все объяснила, а потом стала наезжать на него, мол, хотел помочь своим друзьям пробраться на вечеринку. Владелец решил представить нас и представиться сам. Через пару секунд до девушки дошло, она расплакалась. Друг сжалился над ней и не уволил, назначил испытательный срок. Она работает там по сей день. © Tara Lucchese / Quora
- Клиент год настраивался на развод. Жену тоже настраивал. Она ставила много условий. Почти договорились, вполне даже мирно. Сегодня приходит: «Вика, год насмарку! Она заявила, что устала идти на поводу у меня и моего терапевта. И теперь сама будет поступать на психологический факультет!» © vikuka_psiholog / Twitter
Хостес ни разу не видела владельца ресторана который тем более только открывается... ,🤔
- Я ехала в офис, как вдруг у меня спустило колесо. Пришлось вызвать мастера и ехать на такси, чтобы не опоздать на работу в мой первый день. Пока ждала такси, еще и промокла.
Наконец-то захожу я в офис, а женщина-охранник меня не пропускает. Мол, где ваше удостоверение. Я все объяснила, а она велела ждать менеджера. И говорила нелестные вещи обо мне. И тут мне звонит начальник (к слову, президент компании). Выслушав меня, он спустился и наехал на дамочку из охраны: «Почему наша новая сотрудница торчит здесь, еще и мокрая? Принесите ей новую одежду. Мне все равно, сколько это будет стоить». © MochaJelly / Quora
- Вчера ночью читала сказку своему мальчику. Про волшебство, дружбу и приключения. Закончила на самом интересном моменте, когда перед главными героями предстало зло. Сказала, что остальное дочитаем на следующий день, ибо мне вставать на работу рано утром. Он начал грустно спрашивать: «А что было дальше? Так нельзя! Давай дочитаем!» Я сказала, что это все на сегодня, а он добавил: «Ну все, я обиделся!» И лег на другой бок. Мальчик — мой парень, которому 25 лет и который никогда не читал «Гарри Поттера». Вот я ему и читаю перед сном. © Карамель / VK
- Встретились с подругами на выходных. Сначала полазили по торговому центру, приобрели некоторые вещицы, а потом зашли на фудкорт, чтобы быстро поесть и вкусно посплетничать. Одна из моих подруг, Машка, рассказала о том, что у них с мужем был серьезный разговор. Он высказал ей прошлым вечером все, что думает. Всю правду о ней рассказал. Мы в шоке спрашиваем: «И что ты сделала? Выгнала? На диван переселила?» Машка грустно вздохнула: «Пожалела его. С такой ужасной женщиной живет». Хочу быть такой, как Машка. С капелькой самоиронии! © Палата № 6 / VK
- На 8 марта безумно хотела духи. Заранее намекала мужу и даже ссылку кидала. И вот на праздник он торжественно вручает мне чайник! При этом нашему старому чайнику всего два месяца и он точно такой же. Смотрю в шоке на мужа, а он такой: «Ну ты же сама ссылку кинула!» Заходим в переписку и я вижу, что действительно случайно скинула мужу ссылку на чайник (моя мама спрашивала, какой у нас). А вот ссылку на духи я скинула маме. Она подумала, что я что-то не то наклацала, и ничего не написала. Вот так у моей мамы 8 марта появился новый чайник, а вечером мы с мужем все-таки купили мне желанные духи. © Палата № 6 / VK
А вот еще подборка историй, которая поможет развеять скуку буднего дня:
Комментарии
Очень интересные и почти правдоподобнные истории.
Есть категория людишек, работающих нна маленьких должностях которые строят из себя больших шишек и всячески унижают того, кто хотя бы мало-мальски от них зависим. Но как же они способны caми унижаться и ползать нна коленях если выясняется что они находятся в подчинении у того кого пытались зачморить. Мерзко.