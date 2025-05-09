17 доказательств того, что у жизни всегда есть для нас сюрприз в запасе

"...Подъехал парень нна какой-то развалюхе- это был велик. Нет, думаю нна раму я не сяду, подожду следующего. А там следом парень нна лыжах, да ещё по асфальту, а за ним мужичок нна ластах пилит. Я думаю, что это с ними такое? Оказалось, вдоль дороги поле коно_пляное. Ну, делать нечего. Я вздохнула (поглубже) и побежала машину догонять. Нна ходу запрыгнула.

И вот мы уже 10 лет вместе . Двое прекрасных детей с нами(чьих-то) Я счастлива" 😃