7 советов по упаковке чемодана, которые стоит взять на заметку перед отпуском

Обязательно стоит взять с собой сумку-шопер. Удивительно? Сейчас мы все объясним. Дело в том, что во многих незапланированных ситуациях решением может стать самый обычный шопер. Простой тканевый или стильный вязаный. Тут важнее функционал. Что если вы захотите привезти сувениры, но они не поместятся в чемодан? Правильно, шопер послужит дополнительным местом хранения. В отличие от других видов сумок, например, рюкзака, он легкий и не занимает много места в чемодане. А в случае необходимости бывает достаточно вместительным. Его можно использовать для того, чтобы отправиться в мини-поездку, поход к достопримечательностям, да даже для грязного белья, которое необходимо отделить от чистого. В этих и многих других ситуациях — шопер будет палочкой-выручалочкой.