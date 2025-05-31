Я сбор чемодана начинаю не с бижутерии. Более того, заканчиваю тоже не ей.
7 советов по упаковке чемодана, которые стоит взять на заметку перед отпуском
Отпуск — прекрасная возможность отдохнуть, провести время с близкими и набраться сил. Однако к нему тоже нужно уметь правильно подготовиться. Чем лучше упакован чемодан, тем комфортнее будет проходить отпуск. Как все уместить и самое главное ничего не забыть? В этом непростом деле есть несколько нюансов.
Как упаковать бижутерию?
Только представьте, ваш первый вечер в отеле. Прекрасная погода, летнее платье, долгожданный ужин и... запутавшаяся подвеска. Та самая мелкая, на первый взгляд, деталь, которая может испортить настроение. Иногда это случается, даже если заблаговременно разделить кулоны, подвески и цепочки по отдельным мешочкам или секциям. Чтобы избежать такой неприятности, можно использовать очень простой лайфхак. Проденьте цепочки через обычные пластиковые трубочки. Таким образом они не спутаются, даже если их знатно потрясет и помотает в чемодане. Кстати, так же можно упаковать и браслеты, стоит лишь чуть укоротить трубочку.
Зачем выбирать прозрачные косметички?
Чтобы не терять время на поиски нужного шампуня или туши, можно попробовать упаковать предметы гигиены и косметики в прозрачные косметички. Таким образом не нужно будет долго рыться в чемодане, чтобы найти заветный тюбик. А это значительно экономит время, особенно в поездке.
Чем полезны органайзеры для чемодана?
Органайзеры для чемодана — это must-have для всех, кто собирается в дорогу. Сумки-органайзеры не только экономят место, но и помогают разделить ваши вещи на категории. Это значительно упрощает дальнейшее пользование ими. Например, одну сумку можно выделить под футболки и топы, а другую — под шорты и юбки. Распределить одежду по цветам или собрать уже готовые образы по дням — возможности безграничны. А если приобрести органайзеры разных цветов, то это еще больше увеличит количество вариаций для организации вещей и пространства в чемодане.
Что обязательно стоит взять с собой в отпуск?
Ребят, пакет гораздо функциональнее. Если вы положите грязное белье в сумку, оно все равно провоняет весь чемодан. Но если нет возможности надыбать нормальный пакет, берите синтетический складной шопер, который продается в любом супермаркете. Он занимает намного меньше места и меньше весит, чем хлопковые, льняные и вязаные.
Обязательно стоит взять с собой сумку-шопер. Удивительно? Сейчас мы все объясним. Дело в том, что во многих незапланированных ситуациях решением может стать самый обычный шопер. Простой тканевый или стильный вязаный. Тут важнее функционал. Что если вы захотите привезти сувениры, но они не поместятся в чемодан? Правильно, шопер послужит дополнительным местом хранения. В отличие от других видов сумок, например, рюкзака, он легкий и не занимает много места в чемодане. А в случае необходимости бывает достаточно вместительным. Его можно использовать для того, чтобы отправиться в мини-поездку, поход к достопримечательностям, да даже для грязного белья, которое необходимо отделить от чистого. В этих и многих других ситуациях — шопер будет палочкой-выручалочкой.
Как упаковать вещи?
Как мы упомянули ранее, вещи лучше всего складывать в специальные сумки-органайзеры. Но как обойтись, если их нет? В таком случае надо помнить, что лучше скручивать вещи, а не складывать. Это экономит место и предотвращает помятости. Скручивать в рулоны можно футболки, леггинсы, джинсы, одежду для спорта, пижамы и повседневные платья. Однако, есть вещи, которые не подлежат скручиванию, например, жакеты, пиджаки, рубашки и тд. Их лучше сложить стопками и разместить сверху валиков скрученной одежды.
Как упаковать обувь?
Оптимальный способ сложить обувь в чемодан, сохранив остальные вещи чистыми — воспользоваться одноразовыми шапочками для душа. Нужно просто поместить пару в шапочку — и вуаля, чехол для обуви готов! Из-за резинки на шапочке пара будет хорошо держаться внутри. А для экономии места можно сложить внутрь обуви плотно скрученные носки.
Как лучше уместить все в чемодан?
Как правило, самые тяжелые и объемные вещи лучше складывать на дно чемодана. Они будут придавать ему структуру и меньше помнут остальные вещи. Затем можно разместить валики и стопки сложенных вещей, обувь, косметички и другие принадлежности. По краям — распределить ремни, пояса и более мелкие предметы. Шляпы и головные уборы можно проложить теми же валиками из вещей, чтобы они не мялись и сохранили форму.
У нас есть еще несколько свежих статей, которые могут заинтересовать тех, кто в ближайшем времени собирается в отпуск: