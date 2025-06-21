16 человек, у которых руки и фантазия работают без выходных

Хобби — очень важная составляющая счастливой жизни. Занятие может быть каким угодно, главное творить! А еще важно не забывать подключать фантазию. Как раз с этим у рукодельников из нашей подборки проблем нет. От смешных шапочек до уникальных ювелирных изделий, — какие только удивительные творения не увидишь на просторах сети!

«Подарила шапочку-бургер бабушке, которая работает в супермаркете. Она так искренне обрадовалось. Я была очень тронута»

«Мои шедевральные серьги-медузы»

«Сшила себе образ для собеседований»



Это великолепно, но, эм, а кем ты работаешь? © Toronto-1975 / Reddit

Я очень благодарна за ваши добрые слова. Я проходила собеседования на разные должности, где оценивались умение шить, креативность и ловкость рук. © ApprehensiveCan7270 / Reddit

«Я пыталась связать гигантский носок! Это был рождественский подарок для моего парня, и он его обожает»

«Моя собака не может носить шапки с подбородочными ремешками. Поэтому я сделала ей особенную шапочку»

«Мой парень вчера сделал предложение с этим кольцом. Он потратил на него 16 часов. Оно сделано из кварца»

Будь осторожна, оно может разбиться. Не роняй его. © llilaq / Reddit

«Моя сестра довольно обеспечена и носит только дорогие украшения. Я в шоке от того, что она ходит в ожерелье, которое я связала»

«Я вяжу крючком шапки с птицами. Вот первые две: ворона и сова. Мне теперь очень хочется сделать какаду»

«Я связала гобелен с изображением своей собаки»

«Недавно я начала увлекаться микровязанием на спицах 0,6 мм и 0,8 мм. Не могу поверить, что это действительно возможно»

«Я сделал вот такую сидушку для старого складного стула»

«Кото-брюки»

«А еще вот такая шапка, которую мне теперь и снимать-то не хочется»

"Я так и не пойму: я сделала что-то ужасное или что-то потрясающее

«Я: «Надо бы прибраться в моей комнате». Мой мозг: «Срочно сделай вот эту куклу»

«Летние каникулы у бабушки»