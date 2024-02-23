Муж запрещает мне худеть: «Знаю я этот ваш зал, ходите небось себя показывать»

Месяца три назад подружка собралась худеть. Устала, говорит, топать как слон по лестнице, хочет снова носиться быстрой ланью. Я бы не сказала, что ей это необходимо — ну поправилась слегка после родов, с кем не бывает, — но если Свете что-то взбрело в голову, остановить ее трудно. И я бы не придала значения этой истории, если бы Света не поделилась на днях, что муж оказался не в восторге от ее идеи. — Говорю ему: хочу, мол, абонемент в спортзал купить. А он мне одно да потому заладил: я тебя и такую люблю, не нужен тебе зал. Но я-то сама тоже хочу себе нравиться! А с такими боками как-то не получается.

Хотя сперва это было даже мило, и я радовалась, что мужу наплевать на лишние сантиметры в боках и килограммы на весах. Но меня они совсем не радовали, и абонемент я все же купила. И спортивную форму красивую. Правда, время для зала получилось выкроить только вечером, когда муж возвращался с работы и мог пару часиков посидеть с ребенком. И муж, конечно, закатил глаза. — Не мать, а кукушка. За ребенком надо следить, так нет, выдумала зал какой-то. Что, хочешь похудеть и нового мужика найти? Он вроде бы не всерьез говорил, да и я в ответ отшутилась — конечно, мол, вон за забором уже очередь из женихов выстроилась, и их от меня отделяют только 10 лишних кило. Но осадочек остался. Поэтому вместо мужа я договорилась с родителями, что 2-3 раза в неделю буду привозить им внука по вечерам. Маму с папой долго уговаривать не пришлось — они сразу поставили меня перед фактом, что посмотрят с Мишкой все новые мультики и скормят ему все мороженое этого мира, и ничего я с этим не сделаю. Так, с этим разобрались, кажется.

Но на этом приключения не закончились. Каждый раз, глядя, как я собираю спортивную сумку, муженек бухтел под руку: — Супруг домой, а она из дома. Вот, блин, женщины, навыдумывают проблем себе, нет чтобы дома спокойно сидеть! В конце концов я не выдержала и спросила: — Ну что ты ко мне пристал? Или правда, что ли, боишься, что я похудею и уйду? — Да знаю я этот ваш зал, ходите небось на качков глазеть и себя показывать. А я ходила на групповой фитнес, и группа у нас была женская. И вела занятия тоже женщина. Но мой муж нынче явно словил безумие из-за какой-нибудь магнитной бури, и что-то ему доказать не представлялось возможным. Так что я просто собрала сумку и ушла в зал.

Со временем тренировки стали давать результаты. Я впервые после родов увидела в зеркале хоть какой-то намек на былую стройность. Лишние объемы понемногу уходили, и я даже влезла в платье, которое носила до родов. Ну и что, что село оно на меня впритык, влезла же! Недоволен был только муж. За те пару месяцев, что я худела, он избирал разные тактики: то тортик после работы притащит, то предложит вместо зала заказать моей любимой еды и остаться дома — Мишка же все равно ближайшие пару часов проведет у мамы. Пару раз я соглашалась, но потом поняла, что все эти якобы милые уловки он совершает все для того же: ему по непонятной причине не хочется, чтобы я стала выглядеть лучше.

И многие девушки сейчас наверняка скажут, что я зажралась, и что 90% мужчин как раз хотят, чтобы после родов мы уже на следующий день были в спортзале, через неделю сбросили 15 кило, а макияж и маникюр должны все это время присутствовать по умолчанию. Этакая безупречная степфордская жена. А мой муж ничего такого от меня не требует и слегка увядшая супруга его устраивает. Казалось бы, живи и радуйся. Но я-то не хочу все время быть увядшей! Естественно, первое время после появления ребенка внешность для меня была на десятом месте. Но дети растут, становится легче, и снова появляется желание как-то украсить эту бледную немочь, в которую превращаются все новоиспеченные мамы. Укладку ей сделать, масочку для лица, губы накрасить. В зал отвести. И представьте, что муж вдруг говорит: «Не вздумай ничего с собой делать, глупости это все». Неприятно, правда?

А однажды я вернулась с тренировки накрашенной. Ну вот захотелось мне навести красоту. Отпахав час на фитнесе, я такой красоткой себя почувствовала, что захотелось подкрасить губы, пару взмахов тушью сделать и так поехать домой, ощущая себя королевой. Правда, дома хорошее настроение быстро улетучилось: мрачная физиономия мужа явно намекала, что сегодня он опять не с той ноги встал. — Ну и кто он? Я, честно, сперва даже не сообразила, чего от меня хотят, и глупо переспросила: — А кто он? — Ты дурочку-то из себя не строй! Мужика себе нашла? Или, думаешь, я поверю, что ты на тренировку такая расфуфыренная ездила? Ну да, он сегодня задержался на работе и не увидел, что уехала я не накрашенная. Вы пробовали когда-нибудь объяснить мужчине, что иногда резко хочется накраситься, и это не значит, что у меня роман на стороне? Лучше не пробуйте, гиблое дело.

— Нет, в итоге он все-таки поверил, что никакого любовника у меня нет, — завершила рассказ Света, — Но я вот что думаю... Может, мне перестать худеть? Надоело постоянно ругаться из-за такой ерунды. Может, мир в семье дороже фигуры? Муж ведь меня и такую любит... Я смотрела на подругу и думала, что худеть ей, может, и необязательно — она уже и так похорошела, — а вот насчет семьи я на ее месте задумалась бы. Потому что нормальная семья обычно поддерживает, а не палки в колеса ставит. Но вслух я Свете почему-то об этом не сказала.