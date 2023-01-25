Хлесткий текст о том, что многие вешают на женщин ярлык «меркантильная», даже не подумав

На днях мне написал человек, которого я считала своим другом и который умер. Так и написал: «Считай, что я умер для тебя». Я хотела блеснуть знанием матчасти и ответить: «То, что мертво, умереть не может». Но не успела: меня внесли в черный список.



Суть этого дружеского самоустранения была в том, что я отказалась решать проблемы его девушки бесплатно. Она хотела, чтобы я отредактировала ее дипломную работу. Я назвала цену, и понеслось. Короче, я дрянь неблагодарная и меркантильная, которой однажды принесли мороженое. За диплом, наверное, принесли бы шоколадку.



Один мужчина, который со мной немного флиртует, спросил: «Леночка, а чего ты хочешь?» Я абсолютно искренне, не задумываясь, ответила, что мне нужны очки, обычные очки для слепышей. В ответ я получила сообщение на четырех страницах, что я стерва меркантильная, как и все женщины, которые готовы на все за малую копеечку, но не готовы честно полюбить хорошего человека, все для него делать, а за это их полюбят в ответ и все-все будут им покупать: и очки, и квартиры, и билеты на трамвай. Я хотела ему написать, что он не в тренде и платить надо не копеечкой, а чеканной монетой, но поленилась.

Я не претендую, я совсем не умею флиртовать. Спрашиваю у подруг, что я сделала не так. Неужели человек реально мог подумать, что я прошу его купить мне очки? Они смеются, говорят, что нужно было написать, что ты хочешь мчаться к нему в ночи, ловить снежинки языком, бродить с ним вдоль стылой реки и цитировать Чехова, а потом долго и беззаветно целовать его в парке на скамейке.



Подруга рассказывает, что познакомилась с мужчиной. Он зовет ее на свидание. Она ему пишет: «Я закончу работать в 19:00, давай где-нибудь выпьем кофе». А он ей отвечает, что, мол, откуда у 50-летней женщины такая спесь. Чтобы разводить его на кофе, надо сначала познакомиться, погулять. Это ничего, что на улице холодно и сыро, что человек весь день работал (она оперирующий хирург и почти весь свой рабочий день проводит на ногах), что в городе темнеет в 17:30. Сначала нужно заслужить право на кофе. Иначе ты дрянь меркантильная.



Оказываю знакомому услугу. Он мне в ответ присылает электронную открытку с цветочком. Я прямо спрашиваю: «А что, денежек совсем нет?» Я свой адрес не скрываю, номер телефона известен, можно перевести на него деньги с комментарием: «Лена, это вам на розу». Но это человеку в голову не приходит.

Я могу, как и любая из моих подруг, заплатить за свой кофе и за ваш кофе, за обед, такси, купить себе хоть 150 роз и ящик шоколада. Мы сами можем платить за квартиру, за билеты на самолет и за свои платья, туфли и очки. За нас не надо платить. Никого из нас не надо содержать. Но мы знаем, что деньги — это всегда не просто деньги, это всегда вопрос самооценки. Меркантильность не в том, чтобы назначать цену за свои услуги. Меркантильность — это думать, что все для вас должно быть бесплатным. Я плачу за себя с 18 лет, и мне просто нечего делать рядом с людьми, которые считают это геройством.



Платить за услуги — это нормально. Платить за знание — это нормально. Приходить в гости с пакетами еды — это тоже нормально. Угощать своих друзей — нормально. Дарить цветы и подарки — тоже. Благодарность, внимание, интерес, любовь — проще всего это выразить через материальное. В этом случае роза — это не просто роза, это «спасибо». Кофе — это не просто кофе, это «Я готов позаботиться о тебе». Купюра не просто 1 000, это «Я ценю твое время и твои знания».



Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.

ADME публикует этот текст с разрешения автора — психолога и блогера Елены Пастернак.

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.