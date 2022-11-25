Парень купил обветшалый коттедж с голыми каменными стенами и сделал из него дом мечты

В 2020 году Джордж Даннетт купил свой первый дом в шотландской деревушке Киннесвуд. Это был заброшенный обветшалый 2-этажный коттедж без отделки. Спустя 11 месяцев кропотливой работы старое здание превратилось в уютное домашнее гнездышко. Эту историю парень рассказал в своем видеоблоге.

Джордж Даннетт решил уехать от родителей и присмотрел себе заброшенный коттедж, расположенный недалеко от их дома на той же улице. В здании площадью чуть больше 37 кв. м отсутствовали отопление, водопровод и электричество. Пол состоял в основном из земли и грязи, окна находились в ужасном состоянии, а над крышей предстояло серьезно поработать. Можно сказать, это была просто каменная коробка.

В здании никто не жил более 50 лет. Предыдущие владельцы использовали его как складское помещение. После того как вещи были убраны, Джордж с помощью строителей оценил состояние дома. Оба этажа представляли собой свободное пространство без внутренних стен. В коттедже почти ничего не было, кроме старого камина и хлипкой деревянной лестницы.

Фасад дома был выложен камнями, которые находились в ужасном состоянии. Даннетту пришлось нанять каменщика, чтобы привести их в надлежащий вид. В результате облицовка здания стала не только красивой, но и водонепроницаемой.

Ремонтные работы на крыше оказались гораздо более масштабными, чем ожидалось. Строители обнаружили проблемы с гидроизоляцией и сообщили о ненадежности самой конструкции. Это привело к незапланированным расходам. Кроме того, на крыше сделали небольшое окно.

На 2-м этаже было решено сделать гостиную, совмещенную с кухней. Стена, где был дымоход, оказалась неустойчивой. Строители ее укрепили, а старый камин заложили кирпичом из соображений безопасности.

В углу за диваном Джордж поставил компьютерный стол и кресло. Он занимается видеоредактурой и блогингом, поэтому для него было важно оборудовать индивидуальное рабочее место.

Небольшой кухонный уголок оборудовали в другом углу комнаты прямо под окном, сделанным в крыше, чтобы было удобно готовить при естественном освещении.

На 1-м этаже сделали 2 комнаты: ванную и спальню. В ванной поставили душевую кабину, а в оконную раму вместо обычного стекла вставили матовое.

Напротив душевой кабины и окна поставили унитаз. Он прекрасно уместился под лестницей.

Для спальни Даннетт выбрал тот же светлый цвет, что и для других комнат, но при этом решил сделать акцентную стену в центре. Всеми покрасочными работами они занимались вдвоем с мамой.

Напротив кровати разместили комод, тумбу для одежды и зеркало в полный рост. Через 2 больших окна в комнату проникает солнечный свет, что создает дополнительный уют.

Джордж подумал, что площадку перед домом было бы неплохо выложить булыжником. Такая идея появилась из-за того, что улица, на которой расположен коттедж, известна как The Cobbles (англ. cobble — «булыжник»). С этим парню помог отец.

Изначально строители говорили, что на ремонт уйдет около двух месяцев, но работы затянулись почти на год. По оценкам Даннетта, он потратил £ 157 844 на весь проект, включая покупку коттеджа. Эта сумма оказалась в 2 раза больше той, которую он планировал израсходовать вначале. Но, несмотря на все трудности, парень остался доволен результатом и уже вовсю обживает свое уютное домашнее гнездышко.