10 лайфхаков, с которыми вы даже от средненького мастера по маникюру всегда будете выходить с безукоризненными ноготками

Сейчас многим из нас гораздо удобнее доверять свои ногти профессионалам, чем подпиливать и красить их самостоятельно. Но даже если вы уже нашли своего мастера, которым вполне довольны, стоит взять на заметку несколько правил. Они помогут вам не только всегда получать максимально качественную услугу, но и оставлять о себе самое приятное впечатление.

Будьте внимательны к расположению рук в лампе

Расположение руки в лампе во время маникюра имеет огромное значение. Чтобы все было идеально, она должна лежать в лампе параллельно столу. Не стоит напрягать руку и сжимать пальцы слишком крепко, иначе лак может высохнуть неравномерно или не полностью, что серьезно сократит его срок службы.

Если дизайн вам не нравится, скажите сразу

Допустим, вы выбрали ярко-красный лак для ногтей, и мастер уже нанес его на один ноготь. Вдруг вы осознаете, что душа все же жаждет нежного бежевого оттенка. Не стесняйтесь сообщить мастеру, что передумали. Лучше сделать это сразу, на начальном этапе работы.

Не пытайтесь помочь, двигая руками или напрягая их

Бывает, клиентки пытаются сами управлять процессом: поворачивают руки, вытягивают их вперед или делают другие движения. Однако мастеру будет гораздо удобнее, если вы просто расслабите руку и доверите ему работу.

Будьте аккуратны в повседневных действиях, если у вас длинные ногти

Длинным ногтям требуется особенно бережное обращение. При использовании мобильного телефона или других устройств рекомендуется нажимать на кнопки подушечками пальцев. Также полезно иметь под рукой открывалку или ложку для обуви, чтобы снизить нагрузку на ногти, когда вы заняты повседневными делами. Это поможет минимизировать риск повреждения ногтей.

Не стригите ногти перед посещением салона

Не сомневайтесь: мастер подпилит отросшие ногти и придаст им выбранную вами форму. Со слишком короткими ногтями работать намного труднее. Так что не беспокойтесь, если ваши ногти слишком сильно отросли.

А вот ухаживать за ногтями дома никто не запрещает

Если вас беспокоит отрастающая кутикула, нет ничего страшного в том, чтобы самостоятельно удалять или смягчать ее между посещениями салона. Однако рекомендуется воздержаться от удаления кутикулы непосредственно перед визитом к мастеру: есть риск случайно повредить тонкую кожу, а с микроповреждениями делать маникюр небезопасно.

Не мойте руки горячей водой

Важно помнить, что в течение первых двух суток после маникюра не рекомендуется мыть руки горячей водой. Это связано с тем, что гелевому покрытию требуется некоторое время, чтобы прочно закрепиться на ногтях, и резкие перепады температуры могут нарушить этот процесс.

Спокойно приходите со старым гелем-лаком на ногтях

Самостоятельное снимать гель-лак небезопасно, поскольку можно повредить ногтевую пластину и саму структуру ногтя. Поверьте, если вы посетите салон с отросшими ногтями, покрытыми лаком, который наносил другой мастер, ничего страшно не случится.

Выбирая мастера, обратите внимание на портфолио и отзывы

Найти идеального мастера маникюра — настоящая удача, это не так просто, как может показаться. Обратите внимание на социальные сети и портфолио специалиста. Если фотографии работ были сильно отредактированы, скорее всего, человек пытается скрыть что-то от потенциальных клиентов. Не забывайте читать отзывы других людей и внимательно изучать фотографии их маникюра. Клиенты не будут фотошопить снимки своих ногтей, поэтому будет проще оценить качество предоставляемых услуг.

Не используйте крем и другие косметические средства с маслянистой основой за сутки до маникюра

Не рекомендуется наносить крем или масло на руки за сутки до маникюра. Эти средства глубоко впитываются в кожу, делая ее более мягкой и трудной для обработки. Это может привести к увеличению времени процедуры, а также к забиванию фрезы. Кроме того, крем может негативно сказываться на сцеплении материала и ногтя, что значительно сокращает срок носки гелевого покрытия.