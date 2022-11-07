10 песен, которым мы подпевали, не вслушиваясь в слова. А стоило бы
Вспомните известные хиты на английском, испанском или итальянском языках. Сможете ли вы сказать, о чем они? Например, заразительная «Mamma Mia» — о токсичных отношениях, «Song 2» группы Blur задумывалась как сатира, а композицию из «Сумерек» лучше никогда не использовать для свадебного танца. Мы вспомнили песни, которым подпевал весь мир, и расшифровали их смысл.
ABBA — «Mamma Mia»
Энергичная и веселая композиция ABBA является отличным примером лирического диссонанса. Несмотря на мажорную тональность, сама песня весьма печальна. В ней поется о страданиях, которые испытывает героиня, когда отпускает того, кого любит. Но вот проходит время, и стоит только этому человеку поманить ее, как она готова все забыть и простить.
Адриано Челентано — «Confessa»
Одна из самых популярных песен Адриано Челентано, которую часто выбирают для свадебного танца. Однако поется там отнюдь не о счастливой паре. Лирический герой просит свою возлюбленную признаться, что он у нее не единственный и она его больше не любит.
Наталия Орейро — «Me Muero de Amor»
Песню «Me Muero de Amor» часто выбирают для свадебного танца. И зря. Ведь она о парне, который бросил девушку, и все, что он ей оставил — это прощальное письмо. Наталия Орейро поет о том, как она страдает и надеется, что возлюбленный снова вернется и поцелует ее. Название этой композиции буквально переводится как «Я умираю от любви».
Кэти Перри — «Chained to the Rhythm»
Если вслушаться в слова, можно понять, что этот танцевальный хит имеет неожиданно глубокий экзистенциальный смысл. Поп-исполнительница поет о людях, связанных ритмом повседневной рутины и повторяющихся действий, не желающих замечать, что они живут в иллюзорном мире.
Кэти Перри призналась, что хотела написать трек, который на первый взгляд кажется забавным, но чем больше вы вслушиваетесь в него, тем лучше улавливаете подтекст. А он не такой оптимистичный, как представлялось сначала.
Blur — «Song 2»
Этот хит группы Blur широко использовался в рекламе, на телевидении и даже на футбольных матчах: его включали при забивании гола. Любой человек, который не понимает, о какой песне идет речь, тут же вспомнит ее, стоит только воскликнуть: «Ву-ху-у!»
Но самое любопытное, что этот трек, захвативший мир, по одной из версий, был придуман как пародия на популярный тогда стиль гранж, известный благодаря группе Nirvana. Композиция была написана практически на коленке, а текст, по сути, является набором слов, положенных на музыку.
Келли Кларксон — «Because of You»
Эту меланхоличную песню, под которую многие из нас танцевали медляк на дискотеках, Келли Кларксон написала в 16 лет. Так она пыталась справиться со стрессом, вызванным разводом родителей. Когда это произошло, будущая певица была еще ребенком, ее мама всегда была занята, и маленькой Келли приходилось самой готовить и заботиться о себе.
В песне Кларксон рассказывает о попытках не совершать тех же ошибок, что и ее родители, и признается, что боится влюбиться из-за того, что все может закончиться расставанием.
Green Day — «Good Riddance (Time of Your Life)»
Вокалист Green Day Билли Джо Армстронг написал эту песню в 1993 году, посвятив ее своей девушке по имени Аманда, которая переехала в Эквадор. В композиции, которую Билли назвал «Скатертью дорога», он хотел выплеснуть свои чувства, возникшие из-за расставания, и злость к подруге. Однако, к удивлению группы, трек стал хитом на выпускных балах.
Blondie — «One Way or Another»
Поводом для создания песни «One Way or Another» послужили довольно мрачные события. Один из бывших парней вокалистки Дебби Харри какое-то время преследовал ее после их разрыва. По словам девушки, постоянные звонки и слежка вынудили ее переехать из Нью-Джерси. А позже из личного переживания родилась эта энергичная композиция.
Дэдди Янки — «Dura»
Испанское слово dura, которое настойчиво повторяет исполнитель, вовсе не оскорбление. В дословном переводе оно означает «жесткая», но в этой песне скорее подразумевается «крутая, горячая». В англоязычных изданиях этой композиции используется название «Hot», что подтверждает верность этого предположения.
Iron & Wine — «Flightless Bird, American Mouth»
Молодожены обожают эту «романтичную» песню из «Сумерек», которая звучала на выпускном балу Беллы. Вот только для свадебного танца она мало подходит. Ведь там поется, в числе прочего, о жирном коте, наблюдающем за крысами. В тексте очень много метафор, и мнения слушателей насчет того, как его понимать, разошлись.
Кто-то считает, что это история о разочаровании в жизни. Другие предполагают, что композиция посвящена сломленному человеку, который некогда был полон амбиций. Так или иначе, лирика песни мало подходит для свадебного танца.
А какие песни, в которых содержание не сочетается с музыкой, можете вспомнить вы?