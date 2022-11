10 песен, которым мы подпевали, не вслушиваясь в слова. А стоило бы

Вспомните известные хиты на английском, испанском или итальянском языках. Сможете ли вы сказать, о чем они? Например, заразительная «Mamma Mia» — о токсичных отношениях, «Song 2» группы Blur задумывалась как сатира, а композицию из «Сумерек» лучше никогда не использовать для свадебного танца. Мы вспомнили песни, которым подпевал весь мир, и расшифровали их смысл.

ABBA — «Mamma Mia»

Энергичная и веселая композиция ABBA является отличным примером лирического диссонанса. Несмотря на мажорную тональность, сама песня весьма печальна. В ней поется о страданиях, которые испытывает героиня, когда отпускает того, кого любит. Но вот проходит время, и стоит только этому человеку поманить ее, как она готова все забыть и простить.

«Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you?»«Один только взгляд, и я слышу звон колокольчика. Еще один взгляд, и я все забываю. Мама миа, я опять за свое. Боже, ну как я могу устоять перед тобой?» YouTube

Адриано Челентано — «Confessa»

Одна из самых популярных песен Адриано Челентано, которую часто выбирают для свадебного танца. Однако поется там отнюдь не о счастливой паре. Лирический герой просит свою возлюбленную признаться, что он у нее не единственный и она его больше не любит.

«Su confessa amore mio Io non sono più il solo, l’unico».«Признайся, моя любовь: я больше не единственный для тебя». YouTube

Наталия Орейро — «Me Muero de Amor»

Песню «Me Muero de Amor» часто выбирают для свадебного танца. И зря. Ведь она о парне, который бросил девушку, и все, что он ей оставил — это прощальное письмо. Наталия Орейро поет о том, как она страдает и надеется, что возлюбленный снова вернется и поцелует ее. Название этой композиции буквально переводится как «Я умираю от любви».

«Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. A que vuelvas de nuevo aquí. Junto a mí сon tus besos».«И теперь я умираю от любви, если нет тебя. Я умираю и не могу больше ждать, когда ты снова вернешься. Вернешься ко мне и поцелуешь». YouTube

Кэти Перри — «Chained to the Rhythm»

Если вслушаться в слова, можно понять, что этот танцевальный хит имеет неожиданно глубокий экзистенциальный смысл. Поп-исполнительница поет о людях, связанных ритмом повседневной рутины и повторяющихся действий, не желающих замечать, что они живут в иллюзорном мире. Кэти Перри призналась, что хотела написать трек, который на первый взгляд кажется забавным, но чем больше вы вслушиваетесь в него, тем лучше улавливаете подтекст. А он не такой оптимистичный, как представлялось сначала.

«Are we crazy? Living our lives through a lens. Trapped in our white-picket fence. Like ornaments. So comfortable, we’re livin’ in a bubble, a bubble. So comfortable, we cannot see the trouble, the trouble».«Неужели мы сошли с ума? Проживаем наши жизни в объективах смартфонов. Пойманы в ловушку аккуратных белых заборчиков. Как украшение. Как удобно жить в пузыре! Как удобно не видеть проблем!» YouTube

Blur — «Song 2»

Этот хит группы Blur широко использовался в рекламе, на телевидении и даже на футбольных матчах: его включали при забивании гола. Любой человек, который не понимает, о какой песне идет речь, тут же вспомнит ее, стоит только воскликнуть: «Ву-ху-у!» Но самое любопытное, что этот трек, захвативший мир, по одной из версий, был придуман как пародия на популярный тогда стиль гранж, известный благодаря группе Nirvana. Композиция была написана практически на коленке, а текст, по сути, является набором слов, положенных на музыку.

«(Woo-hoo) when I feel heavy metal. (Woo-hoo) and I’m pins and I’m needles. (Woo-hoo) well, I lie and I’m easy. All of the time but I’m never sure why I need you. Pleased to meet you».«Ву-ху-у! Когда я слышу тяжелый металл, я чувствую себя как на иголках. Я вру, и это практически всегда легко, но я не знаю, зачем мне ты. Приятно было познакомиться». YouTube

Келли Кларксон — «Because of You»

Эту меланхоличную песню, под которую многие из нас танцевали медляк на дискотеках, Келли Кларксон написала в 16 лет. Так она пыталась справиться со стрессом, вызванным разводом родителей. Когда это произошло, будущая певица была еще ребенком, ее мама всегда была занята, и маленькой Келли приходилось самой готовить и заботиться о себе. В песне Кларксон рассказывает о попытках не совершать тех же ошибок, что и ее родители, и признается, что боится влюбиться из-за того, что все может закончиться расставанием.

«Because of you I never stray too far from the sidewalk. Because of you I learned to play on the safe side. So I don’t get hurt. Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you I am afraid».«Из-за тебя я никогда не схожу с проторенной дороги. Из-за тебя я осторожничаю. Так что мне не больно. Из-за тебя мне трудно довериться кому-то. Из-за тебя мне страшно». YouTube

Green Day — «Good Riddance (Time of Your Life)»

Вокалист Green Day Билли Джо Армстронг написал эту песню в 1993 году, посвятив ее своей девушке по имени Аманда, которая переехала в Эквадор. В композиции, которую Билли назвал «Скатертью дорога», он хотел выплеснуть свои чувства, возникшие из-за расставания, и злость к подруге. Однако, к удивлению группы, трек стал хитом на выпускных балах.

«So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories, and dead skin on trial. For what it’s worth, it was worth all the while».«Давай, делай фото и храни их в своей памяти. Поставь их на полку. Крепкого здоровья и отличной жизни. Татуировки воспоминаний на сморщенной коже будут проверены временем. Но, как бы то ни было, оно того стоило». YouTube

Blondie — «One Way or Another»

Поводом для создания песни «One Way or Another» послужили довольно мрачные события. Один из бывших парней вокалистки Дебби Харри какое-то время преследовал ее после их разрыва. По словам девушки, постоянные звонки и слежка вынудили ее переехать из Нью-Джерси. А позже из личного переживания родилась эта энергичная композиция.

«One way or another, I’m gonna find ya’. I’m gonna get ya’, get ya’, get ya’, get ya’».«Так или иначе, я найду тебя. Я доберусь до тебя, доберусь до тебя, доберусь до тебя, доберусь до тебя». YouTube

Дэдди Янки — «Dura»

Испанское слово dura, которое настойчиво повторяет исполнитель, вовсе не оскорбление. В дословном переводе оно означает «жесткая», но в этой песне скорее подразумевается «крутая, горячая». В англоязычных изданиях этой композиции используется название «Hot», что подтверждает верность этого предположения.

«Cuando yo la vi Dije, si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. ’Tás dura, dura, dura, dura, dura».«Когда я ее увидел, сказал: „Вот бы эта женщина была моей!“ Прости, но я должен был тебе это сказать: ты крутая, крутая, крутая, крутая, крутая». YouTube

Iron & Wine — «Flightless Bird, American Mouth»

Молодожены обожают эту «романтичную» песню из «Сумерек», которая звучала на выпускном балу Беллы. Вот только для свадебного танца она мало подходит. Ведь там поется, в числе прочего, о жирном коте, наблюдающем за крысами. В тексте очень много метафор, и мнения слушателей насчет того, как его понимать, разошлись. Кто-то считает, что это история о разочаровании в жизни. Другие предполагают, что композиция посвящена сломленному человеку, который некогда был полон амбиций. Так или иначе, лирика песни мало подходит для свадебного танца.

«Now I’m a fat house cat nursing my sore blunt tongue. Watching the warm poison rats curl through the wide fence cracks».«Теперь я стал жирным домашним котом, вылизывающим себя своим шершавым языком. Я наблюдаю за крысами, которых травят ядом. Они лезут сквозь дыры в заборе». YouTube