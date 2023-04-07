10 доказательств того, что выйти замуж за принца так себе затея, мягко говоря

Золушке, персонажу детских сказок, повезло выйти замуж за принца и жить долго и счастливо. Но в реальности жены принцев и королей сталкиваются в семейной жизни с подводными камнями, о которых до замужества и не догадывались.

Грейс Келли потеряла славу и деньги, когда стала принцессой Монако

East News

Актриса заплатила приданое — $ 2 млн. В пересчете на нынешний курс эта сумма составляет $ 20 млн. Деньги ушли королевскому дому Гримальди. Таким образом звезда вложила целое состояние в общий семейный бюджет. Изначально после свадьбы Грейс планировала продолжать съемки, но, по слухам, муж актрисы князь Ренье III буквально заставил ее отказаться от работы.

Меган Маркл удалила свои профили в соцсетях и блог

После помолвки с принцем актриса удалила личный блог и свои страницы во всех социальных сетях, так как членам королевской семьи нельзя иметь личные аккаунты. Но недавно в интернете появилась информация, что после переезда пары из Букингемского дворца Маркл решила восстановить свой сайт.

Кейт Миддлтон пришлось изменить стиль из-за свадьбы с принцем Уильямом

Alastair Grant/Associated Press/East News

Инсайдеры рассказывают, что королевские стилисты плотно поработали с Кейт. Девушка выросла в знатной семье, одевалась скромно и стильно, однако статус жены наследника престола обязывает выглядеть не просто хорошо, а идеально. Женщина перестала ярко краситься и отдает предпочтение максимально естественному макияжу.

Императрица Елизавета Австрийская годами жила в депрессии

О жизни императрицы и ее мужа императора Франца Иосифа I снято несколько фильмов. В большинстве из них показано, что принцесса жила в счастливом браке. Но на деле женщина пребывала в постоянной депрессии. Сразу после бракосочетания она «безудержно рыдала в карете». Отвлечься императрица пыталась с помощью многочисленных уроков, чтения книг, физических упражнений. Ее любимый расслабляющий ритуал — уход за волосами: императрица могла расчесывать их в течение 3 часов.

Принцесса Диана пообещала не подводить королеву и поэтому долго не могла решиться на развод

ASSOCIATED PRESS/East News

Диана безмерно уважала королеву Елизавету, потому так долго тянула с разводом. Женщина пообещала не подводить свекровь, поэтому пыталась спасти брак. В какой-то момент Диана доверилась королеве и просила совета, но поддержки не получила.

Испанская королева Летиция потеряла «право голоса» на 3 года после свадьбы

Albert Nieboer/DPA/East News

До свадьбы женщина строила успешную карьеру журналиста. Но после бракосочетания она практически утратила «право голоса» на следующие несколько лет. Дело в том, что в большинстве случаев она выступала вместе с мужем как его компаньонка. И только в 2006 году начала свою сольную программу выступлений.

Королева-консорт Камилла стала козлом отпущения для всего мира

ADRIAN DENNIS/AFP/East News

О помолвке принц Чарльз и Камилла объявили спустя 35 лет с момента знакомства. За плечами у обоих были неудачные браки и дети. Камиллу буквально ненавидел весь мир. Журналисты называли женщину разлучницей и обвиняли ее во всех грехах. Хотя, вероятнее всего, именно ее принц Чарльз любил всю свою жизнь. Можно с уверенностью сказать, что ради любимого женщина буквально пожертвовала своим спокойствием.

Будущая королева Норвегии Соня 9 лет жила в ожидании предложения руки и сердца

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Соня и будущий король Харальд долгое время были влюблены. Но отец принца не давал разрешения на брак, так как Соня, по его мнению, была недостаточно знатна. В итоге пара поженилась только через 9 лет. Все это время Соня и Харальд держали отношения в тайне.

Принцесса Швеции София оставила модельную карьеру

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София Хеллквист работала моделью и частенько принимала участие в реалити-шоу. После свадьбы ей пришлось оставить свою работу, принять на себя обязанности принцессы, а также возглавить благотворительный фонд.

Мария-Антуанетта с детства мучилась, нося узкие корсеты