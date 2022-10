10 причин, по которым все празднуют возвращение Брендана Фрейзера в Голливуд после премьеры «Кита»

Когда мы слышим имя Брендана Фрейзера, первое, что приходит на ум, — это похожий на Тарзана герой джунглей Джордж из культовой комедии «Джордж из джунглей». Но с того времени многое поменялось. Последняя роль в фильме «Кит», в которой актер играет мужчину, страдающего ожирением, отражает его тонкую натуру и добрую душу, а не подчеркивает бицепсы и физическую силу.

1. Брендан Фрейзер вернулся после долгого перерыва

Большинство знаменитостей не говорят о неудачных моментах в своей жизни. Но Брендан Фрейзер не похож на большинство знаменитостей. В 2017 году актер не получил роль Рика О’Коннелла для съемок франшизы «Мумия». На главную роль взяли Тома Круза, но Фрейзер не отчаивался. Однако это не была первая «замена» актера. В 2018 году в интервью журналу GQ звезда «Джорджа из джунглей» рассказал об одном случае. В начале 2000-х все говорили о том, что Фрейзер сыграет в новом фильме о Супермене. Сценарий предположительно был написан Джей Джеем Абрамсом, а режиссером должен был стать Бретт Ратнер.

Фильм так и не был снят, а в 2006 году в «Возвращении Супермена» главную роль получил Брэндон Раут. Эта новость разбила сердце Фрейзера. 53-летний актер поделился: «Я думал: „Я недостаточно хорош. Я неудачник“. Но на самом деле все это неправда. Я не неудачник».

2. Актер был тронут, когда узнал, что фанаты его поддерживают

Oliver Upton / FX / Courtesy Everett Collection / East News

У Фрейзера был сложный период. Многочисленные травмы на съемочной площадке и другие проблемы вынудили его оставить свет софитов позади, но сегодня он вернулся. Когда интервьюер и по совместительству поклонник Брендана рассказал, что фанаты поддерживают актера, Фрейзер был тронут любовью публики.

3. Он спас животное, которому нужна была помощь

Фрейзер спас лошадь по кличке Пекас, с которой познакомился на съемках исторического сериала 2015 года под названием «Восстание Техаса». Во время съемок в Мексике Фрейзер почувствовал с животным некую связь. Актер сказал: «Он выглядел так, будто ему нужна помощь. Типа: „Вытащи меня отсюда, чувак“». Фрейзер спас животное и привез его домой. Он часто проводил время со своим другом Пекасом. К сожалению, любимца актера не стало, но он все еще хранит теплые воспоминания об их прогулках.

4. Фрейзер любит фотографировать и занимается благотворительностью

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

В 2003 году, сразу после успеха «Мумии», Фрейзер организовал выставку фотографий с экзотическими местами, где бывал во время съемок. Состоялась она у входа небольшого театра, который организовывал подготовку учителей, театральные классы и бесплатные внеклассные мастер-классы для детей. Все доходы от выставки Фрейзер пожертвовал самому театру.

5. Актер хорошо стреляет из лука, но не охотится

Брендан Фрейзер нашел отличное средство от стресса — стрельба из лука. Во время интервью, когда вопросы стали достаточно некомфортными для актера, он предложил интервьюеру пострелять. Возможно, он смог отточить свои навыки во время съемок сериала «Восстание Техаса», потому что, как отметил интервьюер, он каждый раз попадал в яблочко.

6. Фрейзер — любящий отец 3 мальчиков

Брендан Фрейзер женился на актрисе Эфтон Смит в 1998 году, и у них родилось 3 сына. Старший сын, Гриффин Артур, родился в 2002 году, в 2004-м — Холден Флетчер и в 2006 году появился Лиланд Фрэнсис. Пара развелась в 2007 году, дети живут с матерью, но Фрейзер говорит, что они часто проводят время вместе у него дома Фрейзер поделился: «У Гриффина аутизм, но он может исцелить душу каждого, кто с ним встречается. После встречи с ним людям становится легче».

7. Он всегда старался вкладываться в роли на все сто, даже когда получил травму

Capital Pictures / EAST NEWS

Фрейзер сильно изменился за эти годы. Его некогда крепкое и мускулистое тело теперь носит больше веса, а пышная шевелюра заметно поредела. Фрейзер всегда полностью отдавался каждой роли, получив в процессе травмы, которые сказались на его здоровье. За 7 лет он перенес ламинэктомию, 2 операции по имплантации искусственного межпозвонкового диска и частичную замену коленного сустава. Актеру даже пришлось восстанавливать голосовые связки.

8. Брендана Фрейзера хвалили за его актерское мастерство

Фрейзер не получал ни премий «Оскар», ни «Золотых глобусов». И все же сэр Иэн Маккеллен, работавший с ним в фильме «Боги и монстры», был в восторге от его актерской игры. Он сравнил Фрейзера с Мэрилин Монро — недооцененной актрисой своего времени. Фрейзер также появился в сериале 2018 года «Траст» с Дональдом Сазерлендом. Дэнни Бойл, режиссер сериала, отметил: «Комедийные актеры всегда выполняют свою работу на отлично».

9. Он доволен своей жизнью, несмотря на все трудности

The Canadian Press / Associated Press / East News

Несмотря на развод, карьеру, которая пошла под откос, и многочисленные проблемы со здоровьем, Брендан Фрейзер вернулся. Да, он изменился, но смотрит в будущее с оптимизмом. Актер объяснил: «Нет худа без добра. Все, что со мной произошло, все равно имело какой-то положительный исход. Иногда просто мы не сразу это понимаем».

10. Он возвращается на экраны в фильме под названием «Кит»

Актер сотрудничает с режиссером Дарреном Аронофски в фильме «Кит», основанном на пьесе Сэмюэля Д. Хантера. Он играет очень тучного мужчину средних лет по имени Чарли, который пытается наладить отношения со своей 17-летней дочерью. Ее играет Сэди Синк. Сэди рада, что ей довелось поработать с таким замечательным актером, как Брендан Фрейзер.

The Canadian Press / Associated Press / East News

Брендан Фрейзер возвращается, и фанаты называют эту эру «Бреннессанс». Совсем недавно состоялась премьера фильма «Кит». Публика 6 минут аплодировала его игре, и актер не смог сдержать слез.

Какая роль Брендана Фрейзера запомнилась вам больше всего? И какие роли в его исполнении вы хотели бы видеть в будущем?