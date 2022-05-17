10+ знаменитых женщин, чьи секреты красоты оказались проще пареной репы

На красных ковровых дорожках и подиумах знаменитости выглядят безупречно. Создается впечатление, что залог их красоты — это крутейшие косметические средства, которые не каждому доступны. Но на деле многие актрисы и модели в уходе за собой используют незамысловатые продукты, например оливковое масло или майонез.

Мы в ADME разузнали секреты красоты звездных дам и еще раз убедились в том, что все гениальное просто.

Блейк Лайвли нашла идеальные продукты для ухода за волосами

Копну роскошных волос можно назвать визитной карточкой Блейк. Секрет красоты локонов, по мнению актрисы, заключается в соленой воде. «Я заметила, что, когда работаю в Калифорнии, моя шевелюра выглядит лучше, чем когда я нахожусь дома в Нью-Йорке. Поэтому я привожу с собой морскую воду в большой емкости и использую ее для мытья волос», — рассказала Лайвли.

Также Блейк следует примеру мамы и делает маску из майонеза. Она наносит его на кончики волос перед мытьем головы, чтобы избежать сухости, которая может возникнуть после использования шампуня.

Дакота Джонсон знает секрет выразительного взгляда

Звезда призналась, что секрет блеска ее глаз заключается в увлажняющих каплях, которыми она регулярно пользуется. А что касается пушистых ресниц, то Дакота усвоила урок красоты, преподнесенный ей знаменитой бабушкой Типпи Хедрен. Та научила внучку управляться с тушью. «Если держать зеркало низко и смотреть на него сверху, то получится прокрасить ресницы от самого основания до кончиков», — поделилась бабушкиным советом Дакота.

Джиджи Хадид не приемлет частое мытье головы

Модель считает, что ничто так не сушит волосы, как слишком частые гигиенические процедуры. Потому, если у нее выдается возможность провести несколько дней вне вспышек фотокамер, она дает локонам немного отдохнуть. В такие дни вместо мытья волос шампунем она предпочитает просто споласкивать их водой, после чего делает укладку феном. Также Джиджи знает действенный способ борьбы с прыщами. Перед сном она применяет зубную пасту: наносит ее на кусочек бумажной салфетки, прижимает к прыщу и обрывает лишние края. Салфетка на лице подсыхает, а потому хорошо удерживает влагу. Наутро Джиджи прикладывает к лицу влажное полотенце и снимает бумажные «пластыри». Этот секрет она узнала от мамы.

Аня Тейлор-Джой приспособила полотенце для ухода за лицом

Чтобы кожа выглядела здоровой, в конце каждого дня Аня кладет на лицо горячее полотенце. «Я смачиваю его в розовой воде и немного прогреваю в микроволновке. Затем ненадолго прикладываю к лицу», — рассказала актриса. А еще мама научила Аню использовать оливковое масло в медицинских целях. «Если вы ударились, сразу смажьте место ушиба этим маслом. И никакого синяка не будет», — поделилась наблюдениями знаменитость.

Барбара Палвин поддерживает красоту кожи при помощи льда и молока

«Ангел» Victoria’s Secret поделилась секретами своей безупречной кожи. Каждое утро она начинает с того, что протирает лицо кубиком льда. Также модель ежедневно выпивает стакан цельного молока. «Это венгерский секрет красоты, который мне открыла еще прабабушка. Регулярное употребление молока делает кожу красивой. Я пью его каждый день с самого детства», — рассказала Барбара.

Эмма Стоун не пользуется косметикой для ухода за лицом

Эмма Стоун солидарна со своей коллегой по цеху Аней Тейлор-Джой по поводу чудодейственных свойств оливкового масла. Только использует она его не в качестве средства от синяков. У актрисы аллергия на компоненты косметики для ухода за лицом, потому во время ежедневных процедур она ее избегает. Вместо этого Эмма втирает в кожу оливковое масло. Макияж же знаменитость снимает исключительно кокосовым маслом.

Марго Робби предпочитает дорогим косметическим средствам аптечную мазь

Марго не признает бальзам для губ и гигиеническую помаду. Она считает, что производители этих средств добавляют в них сомнительные компоненты, которые сушат кожу. И тем самым вынуждают женщин скупать тюбики увлажняющих бальзамов и помад. Для ухода за губами Робби использует аптечную мазь против опрелостей у младенцев.

Кендалл Дженнер знает рецепт чудодейственной маски для лица

Кендалл Дженнер никогда не скрывала, что у нее проблемная кожа, склонная к высыпаниям. Потому цель ее ухода — предотвращение появления прыщей. Например, она умывается минимум 3 раза в день. Утренние процедуры модель начинает отнюдь не с использования разрекламированных средств. Первым делом она смешивает натуральные ингредиенты для домашней маски: размягченное в пюре авокадо, овсяные хлопья, мед и пару капель лавандового масла. Эту смесь девушка и наносит на лицо

Эмилия Кларк использует чайные ложки не по прямому назначению

Чтобы избавиться от утренней отечности, звезда сериала «Игра престолов» прикладывает к векам холодные чайные ложки. Эмилия поделилась секретом: «Есть куча безумных на первый взгляд бьюти-лайфхаков, которые действительно работают. Когда мне посоветовали опробовать трюк с ложкой, я выпалила: „Извините, что?“ Но это действительно помогло снять отек». Кстати, актриса гордится своими широкими бровями, хотя в детстве ее часто из-за них дразнили. Но мама Эмилии посоветовала дочери не выщипывать их и приучила смазывать брови вазелином перед сном.

Ева Лонгория снимает макияж секретным средством

Ева призналась, что для снятия макияжа использует детское масло. Бюджетный продукт, который не травмирует кожу младенца, она считает более удачным вариантом для ухода, чем любые дорогостоящие косметические средства. Также Ева не выходит из дома, пока не нанесет на лицо солнцезащитный крем. Она рассказала: «Это средство улучшает мою кожу, теперь ей не страшны пигментные пятна. Я каждый день пользуюсь защитным кремом, потому что даже за рулем машины можно поймать много солнечных лучей».

Миранда Керр готова не один день ходить с маской на волосах

Порой модель по 2 дня не смывает с волос нанесенное кокосовое масло. Так она ухаживает за шевелюрой. Еще Миранда считает, что ополаскивание локонов холодной водой делает их блестящими и благотворно влияет на кожу головы. Что касается ухода за лицом, то Миранда — большая поклонница китайского массажа гуаша. Почетное место среди ее косметических инструментов занимает скребок из розового кварца. Им она каждое утро массирует лицо, чтобы снять отечность.

Кира Найтли нашла идеальное средство для ухода за сухой кожей

Актриса призналась, что какой-то специфический уход за лицом не практикует: «Я стараюсь оставить кожу в покое, когда есть возможность. На съемках на нее и так мажут все, что только можно». Единственное, чем пользуется Кира, — это смесь увлажняющего крема и масла шиповника. По словам знаменитости, это масло стало настоящим спасением для ее сухой кожи. Теперь она всегда возит с собой флакончик с ним.