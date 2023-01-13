10 случаев, когда знаменитости показали характер и растоптали в пыль навязанные им стандарты красоты

Общество, кажется, уже поняло, что люди могут выглядеть по-разному и это нормально. Знаменитостей все меньше стараются загнать в рамки изживающих свое стандартов красоты. Но все-таки даже современным звездам время от времени не дают покоя отголоски старых устоев. Благо есть герои, которые этому всячески противостоят, — о них и пойдет речь дальше.

Ченнинг Татум

Звезда фильма «Супер-Майк» разоткровенничался на шоу у Келли Кларксон. Ченнинг рассказал, что сомневался, сниматься ли в 3-й части фильма, только потому, что ему нужно было выглядеть как на фото выше. Актер не хотел снова быть таким, потому что настолько подтянутое и мускулистое тело требует не только усердных тренировок, но и изнурения себя голодом. Поддержание такой формы неестественно и даже вредно для здоровья. Татум добавил: «Не знаю, как люди, которые работают с 9 до 17, держат себя в форме. Потому что тренировки и были полноценной работой, и я едва с ней справлялся».

Яра Шахиди

ANGELA WEISS / AFP / East News

Девушка стала моделью в весьма юном возрасте — 14 лет. С ранних лет ее приучали к макияжу и убеждали, что появляться перед камерами без косметики — дурной тон. Все это привело к тому, что и в повседневной жизни Яра стала чувствовать себя некомфортно без консилера и спонжа под рукой. Девушке понадобилось время, чтобы принять и полюбить себя естественной. Теперь модель не стесняется своей кожи, кудрявых волос и отросшей моноброви. А макияж делает только тогда, когда сама хочет, а не когда это «необходимо».

Келли Кларксон

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Однажды в интервью певица заметила, что комментарии о чьем-то лишнем весе вытекают не из беспокойства о психическом или физическом здоровье того, кому такие замечания адресованы. Любителей прокомментировать чью-то фигуру волнует лишь эстетика (по сути, та, которую они для себя выбрали «правильной»). Дива заявляет, что она счастлива быть такой, какая она есть, а ее фигура отображает ее внутренний мир. И это совсем не означает наличия каких-то проблем.

Рианна

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Будучи беременной, Рианна имела смелость одеваться не так, как обычно ожидается в обществе от беременной женщины. Певица и не думала прятать живот за бесформенной одеждой, а, напротив, выбирала наряды, которые подчеркивали и даже оголяли округлости. «Я не переживаю о том, что мой живот открыт, и мне это нравится, — говорила девушка в одном интервью. — Да, я выгляжу немного крупной. Ну и что? Там же ребенок».

Алиша Киз

dpa / picture-alliance / EAST NEWS

Еще в 2016 году певица приняла решение перестать делать макияж. В том же году внезапная лавина критики обрушилась на нее на церемонии MTV Video Music Awards. Алишу застыдили за то, что она якобы навязывает женщинам отказ от макияжа. На обидные комментарии исполнительница ответила на своей странице в соцсети: «То, что я отказываюсь делать мейкап, не означает, что я вообще против макияжа».

Джона Хилл

ODD ANDERSEN / AFP / East News

Актер никогда не был худым, и на протяжении многих лет ему приходилось несладко. Но настал момент, когда он решил покончить с насмешками над собой и поставил на место папарацци. На своей странице в соцсети Джона Хилл выложил свои фотографии с пляжа. Вот каким текстом актер сопроводил подборку снимков: «Я не раздевался в бассейне, пока мне не исполнилось 30, даже перед семьей и друзьями. Все это вытекало из детской неуверенности в себе. С приходом популярности я стал терпеть насмешки от прессы и интервьюеров. Сейчас мне 37 лет и я наконец люблю и принимаю себя. Я пишу это не для того, чтобы пожаловаться, а для детей, которые тоже стесняются в бассейне. Веселитесь, ведь вы потрясающие».

Джиджи Хадид

gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News

Работать моделью Джиджи начала сразу после окончания школы. Многие были к ней строги и говорили, что «волейбольное тело» — это не то же самое, что «тело для подиума». Однако вместо того, чтобы слушать их, она нашла дизайнера, который оценил девушку по достоинству. Им стал Жан-Поль Готье. Позже Джиджи сбросила вес по медицинским причинам. И в этот раз люди стали критиковать ее за то, что она, мол, слишком худая. Вот как модель ответила на критику в свой адрес: «Я больше не собираюсь оправдываться за то, как выгляжу. И оправдываться не должен человек с любым телосложением, которое не соответствует вашим представлениям о „красоте“».

Адель

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Как и Джиджи, Адель столкнулась с бодишеймингом и тоже дала отпор. Ее формы всегда были поводом для обсуждения, в какую бы сторону ни менялась фигура. Были времена, когда девушку стыдили за лишний вес. И тогда она нашла в себе смелость заявить, что любит себя и свое тело. Относительно недавно певица сбросила вес, что тут же вызвало бурю обсуждений и споров. В интервью Адель порассуждала на эту тему: «Публика в шоке, потому что я не рассказала о процессе похудения. Она привыкла к тому, что люди документируют все в соцсетях, и большинство на моем месте наверняка бы с удовольствием рекламировало диетические продукты. А мне было плевать на все это. Я работала ради себя, а не ради кого-то еще. Так зачем мне делиться процессом? Это мое тело».

Меган Маркл

Pool / i-Images / i-images / East News

Много лет назад Меган была одержима мечтой стать актрисой. Она каждый день ездила на кастинги и пыталась добиться своего. Тогда ей было чуть за 20 и девушка получала отказ за отказом. Ее называли недостаточно худой, недостаточно красивой, недостаточно этнической, а потом слишком худой, слишком этнической, слишком красивой. Как-то раз на очередном кастинге один режиссер сказал ей: «Ты должна осознать, что у тебя всего достаточно. Давай меньше макияжа и больше Меган». Эти слова сильно повлияли на девушку и придали ей уверенности в себе. Спустя годы Маркл плевать хотела на критику и может гордо назвать себя успешной актрисой.

Кэт Деннингс

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Звезда сериала «Две девицы на мели» могла быть внешне совсем не такой, какой мы ее полюбили, если бы прислушалась к советам, которые ей когда-то давали агенты по кастингу. Кэт внушали, что она должна выпрямить зубы, похудеть, перекраситься и загореть. Но, как мы видим, девушка не пошла у них на поводу и сохранила собственную уникальность.