10+ стильных украшений, которые всегда будут актуальны в отличие от побрякушек на один сезон
В мире моды существует такое понятие, как капсульный гардероб, то есть набор минимального количества предметов одежды, способных создать бесконечное разнообразие нарядов. Оказывается, этот подход можно применить и к украшениям. Вместо того чтобы обновлять свою коллекцию каждый раз, когда меняется мода, можно выбрать вечные и универсальные аксессуары.
Теннисный браслет
В моду снова вошли чакровые браслеты с яркими бусинами или камнями. Однако надолго ли они закрепятся в трендах — неизвестно.
А вот теннисный браслет можно назвать уже вечной классикой. Он представляет собой тонкую цепочку из бриллиантов или других драгоценных камней одинакового размера, формы и цвета. За счет лаконичности это украшение можно носить как самостоятельно, так и с любыми другими аксессуарами.
Бусы из жемчуга
Жемчужные ожерелья часто переходят к нам по наследству от мамы или бабушки. И это не просто так — ведь они никогда не выйдут из моды. Мы в восторге от двойных бус с жемчужинами разного размера, но вы не ошибетесь, если отдадите предпочтение классическому варианту — однорядному колье из одинаковых круглых жемчужин.
Браслет-кафф
Мода на деревянные украшения то проходит, то вновь возвращается. Но вы точно не ошибетесь, если выберете в качестве постоянного аксессуара браслет-кафф — то есть браслет, который не замыкается на запястье до конца.
Эту модель можно носить разными способами: например, один браслет подойдет для простых и элегантных нарядов, а пара каффов на одной или сразу на обеих руках сделают образ ультрамодным.
Серьги-кольца
Тренд на сережки в виде колец вызывает много споров. Тем не менее этот аксессуар уже успел стать классикой, чего не скажешь о крупных и заметных серьгах, модных в 2022-м.
Серьги-кольца бывают разного размера и толщины, могут быть украшены драгоценными камнями. Стильно выглядят как крупные сережки с тонкими кольцами, так и более мелкие и широкие. Так что это украшение можно подобрать под любой тип внешности.
Колье с подвесками и кулоны
Украшения на шею со всевозможными подвесками до сих пор не сдают позиции. Модные журналы демонстрируют разные варианты: кулоны с драгоценными камнями, ожерелья с фигурными подвесками. Знаменитые красавицы — например, Кейт Уинслет — носят их на протяжении уже нескольких десятков лет.
К тому же кулон — это простой способ носить что-то значимое лично для вас (ваши инициалы, знак зодиака) близко к сердцу.
Золотые часы
Мода на часы меняется регулярно. Так, еще 5 лет назад в тренде были лаконичные часики на однотонном кожаном ремешке. Сейчас дизайнеры предлагают более сложные и яркие модели. А вот часы из золота или с позолотой, по мнению модных экспертов, всегда вне времени и делают шикарным любой образ, будто то повседневный стиль или пляжный наряд.
Кольцо с печаткой
Мода на кольца регулярно меняется. Например, в 2022 году модны броские модели неординарной формы. Если же следить за постоянно обновляющимися трендами не хочется, то эксперты предлагают обратить внимание на старые добрые кольца с печатками. Они всегда выглядят чуть-чуть винтажно, но от этого кажутся только еще более элегантными.
Серьги с россыпью камней
По-другому их называют кластерами. Они представляют собой скопление нескольких драгоценных камней и могут быть в форме гвоздиков или небольших гроздей.
Эти серьги любили носить знаменитые голливудские актрисы прошлого. Например, Грейс Келли. И сейчас кластеры продолжают быть в тренде. Их можно увидеть на таких кинодивах, как Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Натали Портман, Марго Робби, Меган Маркл и другие.
Серьги-гвоздики с бриллиантом
В последние годы в моде крупные украшения. Это касается в том числе и сережек. Тем не менее лаконичные гвоздики с бриллиантами, по словам экспертов, непременный атрибут любой ювелирной коллекции.
Кстати, существует множество достойных альтернатив бриллианту, которые внешне очень похожи на этот камень. К примеру, белый сапфир, муассанит, фианит, белый топаз и другие.
Многослойные кольца
Несмотря на то что сейчас крупные и заметные украшения вытесняют более мелкие и изящные, не стоит спешить избавляться от минималистичных колец. Их можно комбинировать, как на фото справа, и создавать многослойное украшение.
Украшения с гравировкой
Вопреки мнению скептиков, всевозможные кольца, браслеты, кулоны и прочие аксессуары с памятными гравировками никогда не выйдут из моды. Просто потому, что они имеют символическое значение для обладателя. Ведь, как правило, такие украшения связаны с важными событиями в жизни человека, а не с погоней за модными трендами.
Не секрет, что между тем, что мы носим, и нашей личностью существует прямая связь: будь то одежда, обувь или аксессуары. Но когда дело доходит до украшений, эта связь становится еще заметнее. Дело в том, что обычно они служат нам долго, поэтому со временем приобретают особую значимость для владельца. И умение понимать, о чем рассказывают украшения, поможет определить, что за человек перед вами.