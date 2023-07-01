10+ стильных украшений, которые всегда будут актуальны в отличие от побрякушек на один сезон

В мире моды существует такое понятие, как капсульный гардероб, то есть набор минимального количества предметов одежды, способных создать бесконечное разнообразие нарядов. Оказывается, этот подход можно применить и к украшениям. Вместо того чтобы обновлять свою коллекцию каждый раз, когда меняется мода, можно выбрать вечные и универсальные аксессуары.

Теннисный браслет

В моду снова вошли чакровые браслеты с яркими бусинами или камнями. Однако надолго ли они закрепятся в трендах — неизвестно. А вот теннисный браслет можно назвать уже вечной классикой. Он представляет собой тонкую цепочку из бриллиантов или других драгоценных камней одинакового размера, формы и цвета. За счет лаконичности это украшение можно носить как самостоятельно, так и с любыми другими аксессуарами.

Бусы из жемчуга

Жемчужные ожерелья часто переходят к нам по наследству от мамы или бабушки. И это не просто так — ведь они никогда не выйдут из моды. Мы в восторге от двойных бус с жемчужинами разного размера, но вы не ошибетесь, если отдадите предпочтение классическому варианту — однорядному колье из одинаковых круглых жемчужин.

Браслет-кафф

FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

Мода на деревянные украшения то проходит, то вновь возвращается. Но вы точно не ошибетесь, если выберете в качестве постоянного аксессуара браслет-кафф — то есть браслет, который не замыкается на запястье до конца.

Эту модель можно носить разными способами: например, один браслет подойдет для простых и элегантных нарядов, а пара каффов на одной или сразу на обеих руках сделают образ ультрамодным.

Серьги-кольца

Тренд на сережки в виде колец вызывает много споров. Тем не менее этот аксессуар уже успел стать классикой, чего не скажешь о крупных и заметных серьгах, модных в 2022-м. Серьги-кольца бывают разного размера и толщины, могут быть украшены драгоценными камнями. Стильно выглядят как крупные сережки с тонкими кольцами, так и более мелкие и широкие. Так что это украшение можно подобрать под любой тип внешности.

Колье с подвесками и кулоны

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Comi Simone/IPA/ABACA/Abaca/East News

Украшения на шею со всевозможными подвесками до сих пор не сдают позиции. Модные журналы демонстрируют разные варианты: кулоны с драгоценными камнями, ожерелья с фигурными подвесками. Знаменитые красавицы — например, Кейт Уинслет — носят их на протяжении уже нескольких десятков лет.

К тому же кулон — это простой способ носить что-то значимое лично для вас (ваши инициалы, знак зодиака) близко к сердцу.

Золотые часы

Мода на часы меняется регулярно. Так, еще 5 лет назад в тренде были лаконичные часики на однотонном кожаном ремешке. Сейчас дизайнеры предлагают более сложные и яркие модели. А вот часы из золота или с позолотой, по мнению модных экспертов, всегда вне времени и делают шикарным любой образ, будто то повседневный стиль или пляжный наряд.

Кольцо с печаткой

Мода на кольца регулярно меняется. Например, в 2022 году модны броские модели неординарной формы. Если же следить за постоянно обновляющимися трендами не хочется, то эксперты предлагают обратить внимание на старые добрые кольца с печатками. Они всегда выглядят чуть-чуть винтажно, но от этого кажутся только еще более элегантными.

Серьги с россыпью камней

Collection Christophel/Collection Christophel/East News , Pool AFP/Associated Press/East News

По-другому их называют кластерами. Они представляют собой скопление нескольких драгоценных камней и могут быть в форме гвоздиков или небольших гроздей. Эти серьги любили носить знаменитые голливудские актрисы прошлого. Например, Грейс Келли. И сейчас кластеры продолжают быть в тренде. Их можно увидеть на таких кинодивах, как Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Натали Портман, Марго Робби, Меган Маркл и другие.

Серьги-гвоздики с бриллиантом

A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group/Grosby Group/East News , Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

В последние годы в моде крупные украшения. Это касается в том числе и сережек. Тем не менее лаконичные гвоздики с бриллиантами, по словам экспертов, непременный атрибут любой ювелирной коллекции. Кстати, существует множество достойных альтернатив бриллианту, которые внешне очень похожи на этот камень. К примеру, белый сапфир, муассанит, фианит, белый топаз и другие.

Многослойные кольца

Несмотря на то что сейчас крупные и заметные украшения вытесняют более мелкие и изящные, не стоит спешить избавляться от минималистичных колец. Их можно комбинировать, как на фото справа, и создавать многослойное украшение.

Украшения с гравировкой

Вопреки мнению скептиков, всевозможные кольца, браслеты, кулоны и прочие аксессуары с памятными гравировками никогда не выйдут из моды. Просто потому, что они имеют символическое значение для обладателя. Ведь, как правило, такие украшения связаны с важными событиями в жизни человека, а не с погоней за модными трендами.