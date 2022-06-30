10+ звезд, которые повторили легендарные образы своих коллег. И мы не знаем, кто из них краше

Дизайнеры и стилисты часто черпают идеи в прошлом, например в дерзких платьях Мэрилин Монро или изысканных костюмах Одри Хепберн. А в последние годы фешен-индустрия во многом повторяет тенденции 2000-х. Поэтому на красной дорожке и других статусных мероприятиях знаменитости то и дело появляются в нарядах, которые мы, кажется, где-то уже видели. Таким образом звезды отдают дань уважения великим артистам или культовым образам из фильмов.

Мы в ADME сравнили, как выглядят в нарядах звезды, которые надели их первыми, и селебрити, решившие повторить образ.

Мэрилин Монро (1953) и Джессика Честейн (2015)

East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

На церемонии «Золотой глобус» в 2015 году Джессика Честейн появилась в платье Atelier Versace бронзового оттенка. Вероятно, его дизайн вдохновлен знаменитым нарядом Мэрилин из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Золотое плиссированное платье было создано художником по костюмам Уильямом Травиллой и стало эталоном для многих последующих поколений дизайнеров одежды.

Одри Хепберн (1954) и Санийя Сидни (2022)

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Звезда фильма «Король Ричард» надела на церемонию «Оскар» 2022 года платье Armani Privé с цветочной аппликацией, вдохновленное образом Одри Хепберн в фильме «Сабрина». В интервью Санийя Сидни призналась, что Одри Хепберн для нее икона стиля и воплощение элегантности.

Мэрилин Монро (1962) и Ким Кардашьян (2022)

На Met Gala Ким Кардашьян произвела фурор, появившись в знаменитом платье Мэрилин, расшитом стразами. Но на этом не остановилась и после бала переоделась в еще один знаковый наряд самой известной блондинки Голливуда: в зеленом платье авторства Нормана Норелла Монро блистала на «Золотом глобусе» 1962 года. Ким даже отыскала ту самую наградную статуэтку, которую дива получила в тот вечер, — премию Генриетты.

Арета Франклин (1976) и H.E.R. (2022)

ANGELA WEISS / AFP / East News

В 1976 году легендарная исполнительница Арета Франклин поднялась на сцену, чтобы получить премию American Music Awards, в ярко-желтом платье с накидкой, украшенном блестками. В 2022 году на церемонии «Грэмми» певица H.E.R. повторила образ звезды, надев желтый блестящий комбинезон с накидкой мандаринового цвета.

Уитни Хьюстон (1987) и Сара Джессика Паркер (2008)

В 1987 году была сделана фотография Уитни Хьюстон, позднее украсившая обложку журнала Life. 24-летняя певица надела шикарное белое платье с крупными золотыми цветками гибискуса на плече — творение Eugene Alexander. Спустя 2 десятка лет героиня Сары Джессики Паркер в фильме «Секс в большом городе» укоротила платье до мини. Не стесняясь возраста, она с гордостью носила его в свои 43 года. Платье выглядело почти так же, как у Уитни Хьюстон, но специально для фильма оригинальный наряд немного изменили: обрезали и убрали один из огромных гибискусов на плече.

Шэрон Стоун (1998) и Зендая (2022)

На церемонии вручения премии «Оскар» в нынешнем году Зендая появилась в укороченной белой рубашке от Valentino и серебристой юбке в пол. Все пришли в восторг от ее дерзкого образа, и девушку включили в список самых стильных знаменитостей. Такой дуэт — дань уважения наряду Шэрон Стоун, который актриса надела на «Оскар» в 1998 году. Это сейчас ее образ считается хрестоматийным, а тогда звезду «Основного инстинкта» буквально высмеяли за выход в рубашке из массмаркета, «одолженной у супруга» и небрежно заправленной в длинную атласную юбку Vera Wang. В 90-е люкс и массмаркет смешивали редко и весьма осторожно. И ни при каких обстоятельствах не на красной дорожке.

Мэрайя Кэри и Уитни Хьюстон (1998) / Дуа Липа, Меган Ти Сталлион (2022)

На церемонии вручения наград MTV VMA в 1998 году Мэрайя Кэри и Уитни Хьюстон вышли на сцену в абсолютно одинаковых платьях Vera Wang. В 2022 году певицы Дуа Липа и Меган Ти Сталлион повторили культовый момент на церемонии награждения «Грэмми». Только на этот раз звезды были одеты в одинаковые наряды от Versace.

Бьорк (2001) и Лора Дерн (2021)

Все запомнили платье в виде лебедя, в котором Бьорк появилась на церемонии вручения «Оскара» в 2001 году. Платье с перьями Лоры Дерн на церемонии «Оскара» 2021 года вполне справедливо сравнивают с нарядом исландской певицы. Актриса появилась на красной дорожке в наряде Oscar de la Renta, состоящем из 2 частей: верхняя половина — глухая черная водолазка, нижняя — белая юбка из страусиного пера.

Джиллиан Андерсон (2001) и Хейли Бибер (2019)

Платье Хейли Бибер на Met Gala отправляет нас прямиком к 2000-м. Строгое и закрытое спереди, оно оголяет спину и имеет пикантную деталь на пояснице. В платье похожего кроя, только темно-синего цвета актриса Джиллиан Андерсон появилась на вечеринке в 2001 году. Сама звезда «Секретных материалов» отметила сходство и похвалила Хейли Бибер за выбор наряда.

Кейт Хадсон (2003) и Скарлетт Йоханссон (2004)

Героиня Кейт Хадсон появилась в желтом шелковом платье в романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 дней». Этот образ моментально стал культовым. А через год, в 2004-м, на Met Gala Скарлетт Йоханссон повторила его, представ перед всеми в нежно-желтом платье Calvin Klein.

Дженнифер Гарнер (2004) и Ариана Гранде (2021)

Ариана Гранде примерила культовый винтажный образ для шоу The Voice, куда певица была приглашена в качестве члена жюри. Это платье от Versace прославилось после того, как героиня Дженнифер Гарнер надела его в романтической комедии «Из 13 в 30». Кстати, это не первый раз, когда Ариана Гранде копирует образ Дженны Ринк. В своем музыкальном клипе «Thank U, Next» певица появилась в красной блузке и джинсах из этого же фильма.