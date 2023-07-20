10 звезд, которые сделали элегантный реверанс в сторону своих коллег

Знаменитости часто повторяют легендарные образы своих коллег. Так они закладывают в свои наряды дополнительный смысл и привлекают больше внимания. Мы выяснили, кто из современных звезд «примерил» образы Мерилин Монро, Грейс Келли, принцессы Дианы и других легендарных женщин.

Кейт Миддлтон

Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca/East News , AP/East News

В 2023 году Кейт затмила всех на Уимблдонском турнире, представ перед публикой в мятном блейзере в стиле 80-х и белоснежной макси-юбке с складку. Образ напомнил наряд принцессы Дианы 1990 года. Тогда она появилась на балконе Букингемского дворца в мятно-зеленом блейзере без воротника и белыми контрастными деталями.

Дженнифер Энистон

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , AP/East News

Дженнифер, как всегда, поразила поклонников: актриса появилась на красной дорожке в Париже в блестящем бежевом платье, которое многим напомнило легендарный наряд Мерилин Монро. Современная трактовка известного образа весьма впечатлила публику.

Николь Кидман

В 2019 году Николь приехала на церемонию «Золотой Глобус» в эффектном бордовом платье от Michael Kors. Облегающий блестящий наряд с высоким горлом напомнил костюм Джейн Фонды в фильме «Клют» 1971 года.

Приянка Чопра

В 2019 году Приянка впервые появилась на фестивале в Каннах. Актриса вышла на дорожку в эффектном наряде. Комбинезон с открытыми плечами и плиссировкой на бедрах дополняла оригинальная накидка, которая вполне могла быть отсылкой к культовому платью Грейс Келли в фильме «Поймать вора».

Эмбер Валлетта

Супермодель появилась на Met Gala-2022 в шикарном платье. Плиссировка в сочетании с золотым цветом вызвала ассоциации с легендарным нарядом Мэрилин Монро, в котором актриса блистала в картине «Джентльмены предпочитают блондинок».

Энн Хэтэуэй

Энн приковала к себе тысячи взглядов на Met Gala в 2023 году. Звезда вышла на красную дорожку в белом платье Versace с глубоким вырезом, декорированным золотыми английскими булавками. Актриса сделала элегантную отсылку к культовому платью Лиз Херли, в котором та появилась на публике в 1994 году.

Мишель Уильямс

В 2017 году Уильямс, похоже, отдала дань уважения одной из главных див Золотого века Голливуда Джоан Кроуфорд. Для церемонии «Золотой глобус» Мишель выбрала кружевное платье Louis Vuitton нежного голубого оттенка со спущенными плечами. В 1951 году Кроуфорд блистала в похожем наряде в фильме «Прощай, моя причуда».

София Вергара

В 2013 году Вергара блистала в белом платье от Donna Karan, напомнившем наряд легендарной Авы Гарднер. В похожем платье с лифом, напоминающим бант, Ава появилась в картине «Убийцы» 1946 года.

Вупи Голдберг

На церемонию «Оскар» в 2016 году Вупи пришла в платье, напоминающем культовый наряд Бетт Дэвис из фильма «Все о Еве». В нем она произнесла знаменитую фразу: «Пристегните ремни! Это будет бурная ночь».

Марго Робби

На церемонии BAFTA в 2019 году Марго Робби появилась в платье, напоминающем наряд Джоан Кроуфорд из фильма «Летти Линтон» 1932 года. Возможно, подобные ассоциации вызвали пышные рукава с оборками и гипертрофированная линия плеч. В свое время платье Кроуфорд произвело фуррор.

Знаменитости обращаются за вдохновением не только к коллегам по цеху, но и к собственным персонажам. На премьере фильма «Вавилон» Марго Робби появилась в черном платье, которое многим кое-что напомнило.