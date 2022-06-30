10 звездных пар, которые доказали, что любовь может преодолеть любые препятствия

Улыбки звездных парочек на красных дорожках не всегда свидетельствуют о том, что у них в жизни все хорошо. На самом деле они сталкиваются с теми же проблемами, что и все мы, в том числе в отношениях. А публичность иногда усугубляет ситуацию. Например, известно, что каждые 10 лет разводятся около 40 % знаменитостей.

Мы в ADME предлагаем достать носовые платки перед тем как начать читать истории звездных парочек, которые сумели преодолеть трудности на пути к большой любви.

Джастин и Хейли Бибер

gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News

Недавно Джастин Бибер признался, что сразу после женитьбы у него случился нервный срыв. Певец ожидал, что брак решит все его прошлые проблемы, в частности издержки популярности и депрессию. Однако довольно скоро он понял, что это результат его личной психологической травмы, которую вмиг не излечишь. Также супруги столкнулись с травлей. Хейли тяжело переживала внимание общественности, а после свадьбы ее еще и начали преследовать хейтеры в соцсетях. Она говорила, что хотела буквально спрятаться от всех. Хейли было непросто еще и потому, что, по ее словам, она вышла замуж совсем молодой — в 21 год. Сейчас супруги справились со своими проблемами. Хейли уверена, что они прожили вместе достаточно, чтобы понять: свадьба — это именно то, что им было нужно. А Джастин даже сказал, что брак стал лучшим периодом его жизни.

Рианна и A$AP Rocky

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Певцы познакомились еще в 2012 году, однако встречаться начали лишь в 2020-м. Все дело в том, что для Рианны рэпер очень долго был просто другом. Она признавалась, что мужчинам всегда было непросто стать для нее чем-то большим. И в отношениях с A$AP Rocky ей тоже потребовалось много времени, чтобы понять, насколько хорошо они знают друг друга. Рэпер выдержал эту проверку на прочность, и наконец в 2020 году Рианна поняла, что он стал для нее настоящей семьей. Сейчас пара растит маленького сына, который родился в мае 2022 года.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Для обоих артистов решение вступить в брак оказалось непростым. Скарлетт в одном из интервью сказала, что у нее не сразу появился романтический интерес к Колину. У актрисы за плечами было 2 развода. Еще она неоднократно заявляла, что скептически относится к идее моногамных отношений, хотя продолжает верить в настоящую любовь и возможность встретить родственную душу. Для Колина этот брак стал первым. Однажды комик признался, что долго боялся жениться. Также Джоста пугало то, что он не сможет сохранить свою индивидуальность в отношениях с Йоханссон и что его имя все время будет ассоциироваться только с ней. Но любовь пересилила страхи. Сейчас супруги воспитывают общего сына и дочь Скарлетт от предыдущего брака.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

ANGELA WEISS / AFP / East News

У знаменитой пары в отношениях был период, когда они столкнулись с настоящим кризисом. В одном из интервью Джада призналась, что в 2016 году они с мужем приняли обоюдное решение на какое-то время расстаться. Сам актер пояснил, что им было необходимо сделать паузу, чтобы каждый понял, что ему нужно для счастья. В это время Джада сблизилась с певцом Аугустом Алсиной. Позже она говорила о том, что Аугуст помог ей окончательно разобраться в себе. Сейчас Уилл и Джада снова вместе.

Гарри Стайлз и Оливия Уайлд

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Courtesy Everett Collection / East News

Гарри и Оливия познакомились в 2020 году на съемках фильма «Не волнуйся, солнышко», который она режиссировала. Уже через несколько месяцев они начали встречаться. Пара скрывает свои отношения от посторонних глаз и даже воздерживается от совместных фото. Весной 2022 года Гарри признался, что ему тяжело дается сочетать личную жизнь и популярность. Так, на протяжении пяти лет певец посещает психолога. А говоря о своих отношениях с девушками, он стыдится того, что общественность знает, кто его вторая половинка и что он вообще с кем-то встречается. Оливия незадолго до встречи с Гарри пережила очередной разрыв отношений. Несмотря на весь этот эмоциональный груз, Стайлз и Уайлд продолжают быть вместе.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Знаменитая певица и фитнес-тренер поддерживали отношения 5 лет. Вместе они прошли сложный этап, когда Бритни не могла связывать себя с кем-либо узами брака. В мае 2022 года Бритни к тому же потеряла ребенка, а в начале июня бывший супруг чуть не сорвал ее свадьбу. Несмотря на все испытания, Бритни и Сэм все-таки смогли официально стать мужем и женой.

Стинг и Труди Стайлер

Invision / Invision / East News

Со своей нынешней женой певец познакомился, когда еще состоял в браке с Фрэнсис Томелти. Труди тогда была их соседкой и лучшей подругой Фрэнсис. Стинг романтично описывает их первую встречу в 1977 году. В автобиографии он пишет, что влюбился в девушку с первого взгляда. И это оказалось взаимным. Стинг называет Труди ангелом с бледно-бледно-зелеными глазами, чью красоту не портит даже шрам на левой щеке. Труди и Стинг поженились через 15 лет после знакомства. За долгие годы совместной жизни у них родилось четверо детей, и пара до сих пор сохраняет былую нежность в отношениях. То, что им удалось так долго прожить вместе, Стинг называет чудом.

Винни Харлоу и Кайл Кузма

Jacques BENAROCH / SIPA / SIPA / East News , Sheri Determan / WENN.com / agefotostock / East News

Популярная модель с витилиго (нарушением пигментации кожи) и баскетболист из НБА начали встречаться в 2020 году. Однако уже летом 2021-го Кайл перешел в другой клуб и вынужден был переехать. В это время они расстались, вероятно, не выдержав испытания расстоянием. Правда, как утверждали сами Харлоу и Кузма, они остались хорошими друзьями. Буквально через 5 месяцев Винни и Кайл снова сошлись, решив, по их признанию, дать своей любви еще один шанс. Влюбленные до сих пор вместе.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

У звезды сериала «Друзья» за плечами непростой брак, в котором она пережила 7 выкидышей и столкнулась с послеродовой депрессией. В 2013 году, сразу после развода, актриса погрузилась в новый роман — с рок-музыкантом Джонни Макдэйдом. Уже в 2014-м они объявили о том, что скоро поженятся. Однако затем Кортни и Джонни разорвали помолвку. Но пара сумела сохранить привязанность: уже через год их снова заметили вместе. Кокс в одном из интервью сказала, что до примирения оба много работали над собой, поэтому они смогли освежить свои отношения.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк

Invision / Invision / East News

Звезда цикла фильмов о Гарри Поттере познакомился со своей девушкой на съемочной площадке картины «Убей своих любимых». Возлюбленные вместе уже почти 10 лет. И это несмотря на то, что долгое время им приходилось поддерживать отношения на расстоянии. Рэдклифф говорил, что из-за работы они с Эрин порой жили в разных городах. Сохранить любовь помогало бесконечное общение по видеосвязи. Сейчас Дэниел и Эрин по-прежнему вместе и даже периодически работают в одних проектах. А Рэдклифф в недавнем интервью признался, что они абсолютно счастливы друг с другом.

Какая из этих историй вас вдохновила?