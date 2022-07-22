11 случаев, когда мы упустили интересную деталь в наряде знаменитости
Создание шедевров требует много времени и сил, и мода не исключение. Например, на пошив одного из платьев Chanel ушло более 1 000 часов (на нем было 550 камелий из шелковой органзы и 450 лепестков камелии из пластика). Наряды, которые знаменитости надевают на важные мероприятия, обычно бывают сложны, а также часто содержат намек на индивидуальность их обладателей.
Мы в ADME решили получше рассмотреть наряды знаменитостей с красных дорожек и рассказать об их особенностях, которые сложно заметить с первого взгляда.
1. Кэти Перри
Кэти Перри появилась на красной дорожке Met Gala 2016 в футуристичном платье Prada с множеством различных деталей, в том числе тамагочи, который превратил стильный наряд в машину времени.
2. Блейк Лайвли
На Met Gala 2018 Блейк Лайвли пришла одна, но при этом она взяла с собой свою семью: клатч актрисы был украшен блестящим семейным гербом, а также инициалами самой Блейк, ее мужа Райана Рейнольдса и их детей.
3. Леди Гага
Как только Леди Гага ни удивляла своих поклонников: она надевала платье из мяса и наряд, состоящий из 4 разных платьев. В частности, последний был на ней на Met Gala 2019. Она дополнила свой образ красивыми накладными ресницами, которые достойны отдельного внимания, так как сделаны из настоящего золота.
4. Сирша Ронан
В сногсшибательном платье Сирши Ронан, которое было на ней на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2019 году, зашифровано красивое послание. Актриса и ее стилист решили обыграть выражение silver lining («серебряная отделка»), смысл которого можно перевести на русский язык как «в любой ситуации можно увидеть проблеск надежды».
5. Натали Портман
Наряд Натали Портман для «Оскара-2020» произвел сильное впечатление: у нее было прекрасное платье и накидка с вышитыми на ней именами женщин-режиссеров. Среди них Лулу Ванг, Лорин Скафария и Грета Гервиг.
6. Тиффани Хэддиш
У наряда Тиффани Хэддиш, в котором она была на церемонии вручения премии «Оскар» в 2018-м, есть трогательная предыстория. Она надела традиционное платье Эритреи как дань уважения своим корням и покойному отцу. «Он сказал, что однажды я окажусь здесь, и если я когда-нибудь окажусь на „Оскаре“, то я должна почтить свой народ», — сказала актриса.
7. Аврил Лавин
В образе Аврил Лавин на «Грэмми-2022» есть заметная и в то же время изящная отсылка к ее альбому под названием «Love Sux». Ну а что, самореклама работает.
8. Виола Дэвис
На платье Виолы Дэвис имеются довольно большие прорези, но на самом деле под ним есть корсет, который окрашен в тон ее кожи. Стилисты работали совместно с визажистом Виолы, чтобы идеально подобрать цвет.
9. H.E.R.
Обладательница «Оскара» 2021 года надела платье, на воротнике и манжетах которого был текст из ее песни «Fight for You» — именно она принесла ей статуэтку.
10. Хоакин Феникс
Хоакин Феникс, получивший множество наград за роль в фильме «Джокер», продемонстрировал, что заботится об экологии, надев 6 раз один и тот же смокинг от Стеллы Маккартни на разные церемонии, в том числе на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие.
11. Джиджи Хадид
Если присмотреться, в образе Джиджи Хадид можно заметить одну маленькую деталь. Ее маникюр — это не обычные ногти, накрашенные лаком цвета металлик. Он стоит намного дороже, ведь под каждым ногтем у модели множество кристаллов.
Какой наряд показался вам самым запоминающимся?