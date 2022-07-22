11 случаев, когда мы упустили интересную деталь в наряде знаменитости

Создание шедевров требует много времени и сил, и мода не исключение. Например, на пошив одного из платьев Chanel ушло более 1 000 часов (на нем было 550 камелий из шелковой органзы и 450 лепестков камелии из пластика). Наряды, которые знаменитости надевают на важные мероприятия, обычно бывают сложны, а также часто содержат намек на индивидуальность их обладателей.

Мы в ADME решили получше рассмотреть наряды знаменитостей с красных дорожек и рассказать об их особенностях, которые сложно заметить с первого взгляда.

1. Кэти Перри

Кэти Перри появилась на красной дорожке Met Gala 2016 в футуристичном платье Prada с множеством различных деталей, в том числе тамагочи, который превратил стильный наряд в машину времени.

2. Блейк Лайвли

На Met Gala 2018 Блейк Лайвли пришла одна, но при этом она взяла с собой свою семью: клатч актрисы был украшен блестящим семейным гербом, а также инициалами самой Блейк, ее мужа Райана Рейнольдса и их детей.

3. Леди Гага

Anthony Behar/Sipa USA/East News

Как только Леди Гага ни удивляла своих поклонников: она надевала платье из мяса и наряд, состоящий из 4 разных платьев. В частности, последний был на ней на Met Gala 2019. Она дополнила свой образ красивыми накладными ресницами, которые достойны отдельного внимания, так как сделаны из настоящего золота.

4. Сирша Ронан

MARK RALSTON/AFP/East News

В сногсшибательном платье Сирши Ронан, которое было на ней на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2019 году, зашифровано красивое послание. Актриса и ее стилист решили обыграть выражение silver lining («серебряная отделка»), смысл которого можно перевести на русский язык как «в любой ситуации можно увидеть проблеск надежды».

5. Натали Портман

Anthony Behar/Sipa USA/East News

Наряд Натали Портман для «Оскара-2020» произвел сильное впечатление: у нее было прекрасное платье и накидка с вышитыми на ней именами женщин-режиссеров. Среди них Лулу Ванг, Лорин Скафария и Грета Гервиг.

6. Тиффани Хэддиш

У наряда Тиффани Хэддиш, в котором она была на церемонии вручения премии «Оскар» в 2018-м, есть трогательная предыстория. Она надела традиционное платье Эритреи как дань уважения своим корням и покойному отцу. «Он сказал, что однажды я окажусь здесь, и если я когда-нибудь окажусь на „Оскаре“, то я должна почтить свой народ», — сказала актриса.

7. Аврил Лавин

Invision/Invision/East News

В образе Аврил Лавин на «Грэмми-2022» есть заметная и в то же время изящная отсылка к ее альбому под названием «Love Sux». Ну а что, самореклама работает.

8. Виола Дэвис

Sipa USA/Sipa USA/East News

На платье Виолы Дэвис имеются довольно большие прорези, но на самом деле под ним есть корсет, который окрашен в тон ее кожи. Стилисты работали совместно с визажистом Виолы, чтобы идеально подобрать цвет.

9. H.E.R.

Sipa USA/Sipa USA/East News

Обладательница «Оскара» 2021 года надела платье, на воротнике и манжетах которого был текст из ее песни «Fight for You» — именно она принесла ей статуэтку.

10. Хоакин Феникс

Anthony Behar/Sipa USA/East News , Invision/Invision/East News , Invision/Invision/East News

Хоакин Феникс, получивший множество наград за роль в фильме «Джокер», продемонстрировал, что заботится об экологии, надев 6 раз один и тот же смокинг от Стеллы Маккартни на разные церемонии, в том числе на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие.

11. Джиджи Хадид

Если присмотреться, в образе Джиджи Хадид можно заметить одну маленькую деталь. Ее маникюр — это не обычные ногти, накрашенные лаком цвета металлик. Он стоит намного дороже, ведь под каждым ногтем у модели множество кристаллов.