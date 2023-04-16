11 знаменитостей сделали классные тату в честь своих детей

Иногда татуировка является для людей способом показать своим близким, насколько они важны для них. И если бывший партнер оставляет вас с постоянным напоминанием о неудачном романе в виде чернил на коже, эта связь продержится всю жизнь. Романтические отношения могут закончиться, но ваши сын или дочь всегда будут вашими детьми.

1. Адель

AIex Todd / Avalon / Photoshot / East News

Адель явно любит своего сына Анджело. Певица посвятила целых 2 татуировки ему. Первая из них — это имя Анджело, которое находится на внешней стороне ее правой руки. Вторая — буква A элегантным шрифтом, которая находится за правым ухом.

2. Джиджи Хадид

Супермодель открыто рассказала о том, как она рада, что стала молодой мамой в 25 лет, будучи в отношениях со своим бывшим партнером, звездой One Direction Зейном Маликом. Чтобы отметить эту любовь, Хадид сделала небольшую татуировку на арабском языке — Khai, это имя ее дочери.

3. Кайли Дженнер

Кайли Дженнер, возможно, самая молодая женщина-миллиардер в бизнесе, но ее дочь Сторми только что доказала, кто здесь главный. Звезда реалити-шоу сделала 2 небольшие татуировки в честь своего ребенка: надпись «4:43» на предплечье, что соответствует времени рождения Сторми, а также имя дочери на трицепсе.

4. Крисси Тайген

Крисси Тайген и ее муж, музыкант Джон Ледженд, трагически потеряли своего маленького сына Джека после 20 недель беременности. Модель представила трогательный трибьют — татуировку на запястье с именем Джека курсивом.

5. Дэвид Бекхэм

У Дэвида Бекхэма есть целая коллекция татуировок на теле. Но в этот раз мы расскажем об очень особенной татуировке, частично созданной его дочерью. Она нарисовала девочку в платье и на высоких каблуках с вытянутыми в стороны руками, чтобы обнять папу. Харпер — настоящий маленький художник.

6. Сьюзан Сарандон

Оскароносная звезда доказала, что никогда не поздно сделать татуировку. У Сьюзан есть татуировка букв MEJ. Это первые буквы в именах ее троих детей — Майлза, Эвы и Джека.

7. Бейонсе

Сразу после рождения близнецов Руми и Сира Бейонсе показала новую татуировку на своем пальце, где обычно носят обручальное кольцо. Поскольку на татуировке изображены 3 точки, поклонники почти уверены, что это отсылка к Блю Айви и близнецам. Бейонсе не оставила подписи, поэтому мы не можем быть уверены, но это похоже на правду. Мы все знаем, что Бейонсе любит татуировки в честь своей семьи.

8. Джессика Альба

Джессика Альба посетила знаменитого тату-художника Доктора Ву, чтобы сделать татуировки с изображением созвездий, соответствующих знакам зодиака ее детей. Татуировки очень нежные и едва заметны, даже когда ее рука находится на виду.

9. Тэй Диггз

Актер придумал милый способ сохранить прелестные рисунки своего сына Уокера — он попросил его написать «Я люблю папу» и увековечил эти слова в виде татуировки на своей руке.

10. Майкл Бубле

Певец поделился милым видео, где показал татуировку имени своего 4-го ребенка, Сиело, над именами своих трех других детей — Ноа, Элиаса и Виды.

11. Оливия Уайлд