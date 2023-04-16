11 знаменитостей сделали классные тату в честь своих детей
Иногда татуировка является для людей способом показать своим близким, насколько они важны для них. И если бывший партнер оставляет вас с постоянным напоминанием о неудачном романе в виде чернил на коже, эта связь продержится всю жизнь. Романтические отношения могут закончиться, но ваши сын или дочь всегда будут вашими детьми.
1. Адель
Адель явно любит своего сына Анджело. Певица посвятила целых 2 татуировки ему. Первая из них — это имя Анджело, которое находится на внешней стороне ее правой руки. Вторая — буква A элегантным шрифтом, которая находится за правым ухом.
2. Джиджи Хадид
Супермодель открыто рассказала о том, как она рада, что стала молодой мамой в 25 лет, будучи в отношениях со своим бывшим партнером, звездой One Direction Зейном Маликом. Чтобы отметить эту любовь, Хадид сделала небольшую татуировку на арабском языке — Khai, это имя ее дочери.
3. Кайли Дженнер
Кайли Дженнер, возможно, самая молодая женщина-миллиардер в бизнесе, но ее дочь Сторми только что доказала, кто здесь главный. Звезда реалити-шоу сделала 2 небольшие татуировки в честь своего ребенка: надпись «4:43» на предплечье, что соответствует времени рождения Сторми, а также имя дочери на трицепсе.
4. Крисси Тайген
Крисси Тайген и ее муж, музыкант Джон Ледженд, трагически потеряли своего маленького сына Джека после 20 недель беременности. Модель представила трогательный трибьют — татуировку на запястье с именем Джека курсивом.
5. Дэвид Бекхэм
У Дэвида Бекхэма есть целая коллекция татуировок на теле. Но в этот раз мы расскажем об очень особенной татуировке, частично созданной его дочерью. Она нарисовала девочку в платье и на высоких каблуках с вытянутыми в стороны руками, чтобы обнять папу. Харпер — настоящий маленький художник.
6. Сьюзан Сарандон
Оскароносная звезда доказала, что никогда не поздно сделать татуировку. У Сьюзан есть татуировка букв MEJ. Это первые буквы в именах ее троих детей — Майлза, Эвы и Джека.
7. Бейонсе
Сразу после рождения близнецов Руми и Сира Бейонсе показала новую татуировку на своем пальце, где обычно носят обручальное кольцо. Поскольку на татуировке изображены 3 точки, поклонники почти уверены, что это отсылка к Блю Айви и близнецам. Бейонсе не оставила подписи, поэтому мы не можем быть уверены, но это похоже на правду. Мы все знаем, что Бейонсе любит татуировки в честь своей семьи.
8. Джессика Альба
Джессика Альба посетила знаменитого тату-художника Доктора Ву, чтобы сделать татуировки с изображением созвездий, соответствующих знакам зодиака ее детей. Татуировки очень нежные и едва заметны, даже когда ее рука находится на виду.
9. Тэй Диггз
Актер придумал милый способ сохранить прелестные рисунки своего сына Уокера — он попросил его написать «Я люблю папу» и увековечил эти слова в виде татуировки на своей руке.
10. Майкл Бубле
Певец поделился милым видео, где показал татуировку имени своего 4-го ребенка, Сиело, над именами своих трех других детей — Ноа, Элиаса и Виды.
11. Оливия Уайлд
Актриса показала 2 важные татуировки в честь детей, Дэйзи и Отиса, сделанные на ее предплечьях.