12 фото звезд, глядя на которые так и хочется сказать: «Ну ведьма, не иначе»

Порой кажется, что некоторые знаменитости всегда выглядят идеально. На них будто не сказывается ни возраст, ни напряженная работа, ни жизненные трудности. Мы просто хотим спросить: «Откуда у вас эта суперспособность выглядеть шикарно при любых обстоятельствах?»



Сальма Хайек выглядит сногсшибательно в свои 56 лет

Недавно 56-летняя актриса опубликовала свое фото в ярком желтом бикини. Снимок мгновенно разлетелся по всем новостным порталам. Журналисты и поклонники не устают подчеркивать, как же круто выглядит эта женщина.

Блейк Лайвли опубликовала эту фотографию через 2 месяца после родов

В феврале 2023 года у Блейк и ее супруга, актера Райана Рейнольдса, родился четвертый ребенок. Недавно актриса посетила концерт Тейлор Свифт в компании двух старших дочерей, а также присутствовала на открытии магазина Tiffany. И каждый раз, включая запечатленный на фото момент, звезда выглядела безупречно.

Селена Гомес выглядит по-королевски несмотря на то, что борется с заболеванием

В феврале 2023 года звезда рассказала, что на фоне приема лекарств от аутоиммунного заболевания волчанки ее тело изменилось. Девушка понимает понимает, что не соответствует стандартам модельной внешности, но для нее сейчас главное — ее ментальное здоровье. На наш взгляд, Селена выглядит чудесно.

Рианна пришла на Met Gala глубоко беременной

RW/Associated Press/East News

Вероятнее всего, Рианна на 6-м или 7-м месяце беременности. Тем не менее, она не упускает возможности посещать различные мероприятия, включая знаменитый бал Met Gala. В тот вечер певица надела объемное белое платье. Звезда буквально излучала счастье. И это несмотря на то, что ее наряд может показаться не слишком удобным, особенно для женщины в положении.

Шер не унывает после расставания

Jordan Strauss/Invision/East News

В мае 2023 года стало известно, что 76-летняя Шер рассталась со своим 36-летним бойфрендом. Пара даже планировала помолвку, но в итоге звезды разошлись. И все же на фотографиях Шер выглядит радостной и счастливой.

Дженнифер Энистон часто плохо спит, но все равно пышет красотой и свежестью

Jordan Strauss/Invision/East News

Актриса призналась, что у нее есть проблемы со сном. Она страдает от бессонницы, а перед выходом на красную дорожку всегда испытывает нервное напряжение и мало спит. Если бы не ее откровение, мы бы никогда не догадались о подобных трудностях, ведь на публике Джен всегда выглядит шикарно.

Адель рассталась с мужем и буквально расцвела

Jae C. Hong/Invision/East News

Певица призналась, что сбросила вес не из-за желания похудеть. В спортзале она пыталась отвлечься от плохих мыслей и пережить развод с мужем. В конечном счете эти изменения пошли ей только на пользу — на свежих фотографиях женщина выглядит гораздо счастливее.

55-летняя Николь Кидман продемонстрировала стройные ноги

В своих социальных сетях звезда поделилась снимком, на котором демонстрирует длинные стройные ноги в колготках. Ее образ дополняют синий пиджак и жемчужное ожерелье. Подпись к фотографии гласит: «Субботний вечер».

Вера Вонг демонстрирует красивую кожу

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

73-летняя Вонг посетила благотворительный прием, надев открытое лавандово-черное платье. Наряд выглядел великолепно и подчеркивал сияющую кожу женщины. Вера не раз признавалась, что секрет ее молодости — хороший отдых и любимая работа.



Мэнди Мур показалась через 2 недели после родов



Буквально через 2 недели после родов Мэнди опубликовала селфи в зеркале и продемонстрировала свою отличную физическую форму. Без ее упоминания о родах, а также младенца на руках, мы бы и не вспомнили, что еще недавно она ходила с большим животом.

Бейонсе выглядит отдохнувший, несмотря на плотный график

Весной 2023 года певица начала интенсивный гастрольный тур. Концерты следуют один за другим, перерывы между ними небольшие — буквально пара дней. Звезда отдает очень много энергии на каждом выступлении, но даже с таким напряженным графиком ей удается выглядеть восхитительно.



Софи Тернер появилась на красной дорожке через 3 месяца после вторых родов

Софи Тернер и ее муж Джо Джонас тщательно охраняют свою личную жизнь от посторонних глаз. Молодая мама впервые появилась на публике в сентябре 2022 года, через 3 месяца после рождения второго ребенка. Для этого события она выбрала черное облегающее платье. В нем актриса выглядела сногсшибательно.