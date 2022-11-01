12 предметов гардероба из прошлого, об истинном предназначении которых так с ходу и не догадаться

Сегодня многие наряды и аксессуары, которые люди носили сотни лет назад, вызывают лишь недоумение. Длинные рукава средневековых платьев могут показаться непрактичными, а любимые викторианцами ночные колпаки — неудобными. Но у этих и других вещей из прошлого было особое предназначение, хотя современному человеку догадаться о нем не так просто.

Гиматий

Гиматий — это накидка, которую носили люди в Древней Греции. Для женщин он был не просто удобной верхней одеждой. Дамы заворачивались в накидку с головой, чтобы скрыть стыд или переполнявшие их эмоции.

Сабатон

Сабатон — обувь, которая была частью рыцарских доспехов. Эти ботинки неспроста состояли из нескольких узких полосок металла: с такой конструкцией ноги рыцарей надежнее фиксировались в стремени.

Мипарти

На средневековых картинах нередко можно увидеть людей в одежде, разделенной вертикально на половины двух разных цветов. Эти наряды называются мипарти. Такая яркая расцветка — отличительная особенность одежды прислуги. Изначально по цветам можно было определить ранг слуги, а затем они стали указывать на то, в чьей именно семье работал человек.

Блио

В Средневековье многие женщины (а иногда и мужчины) носили одежду под названием «блио», одной из отличительных черт которой были очень длинные рукава. Они кажутся непрактичными, но в этом и был смысл: с помощью одежды люди показывали, что они достаточно состоятельны, чтобы не выполнять никакую работу.

Шерстяная кепка

В 1571 году в Англии был принят закон, направленный на поддержку производителей шерстяных кепок. Он обязывал всех граждан старше 6 лет носить эти головные уборы. В 1597 году закон отменили, но привычка носить такие кепки у жителей осталась.

Воротник раф

Пышный воротник раф стал важным элементом тюдоровской моды среди богачей. Он не только дополнял образы, но и имел практическое значение: раф носили, чтобы не заморачиваться стиркой. Ведь с ним одежда не пачкалась в области выреза, а сам воротник можно было снять и постирать отдельно от камзола или платья.

Одежда с рукавами жиго

Платья с пышными рукавами жиго выполняли две важные функции. Как и в случае со средневековыми блио, они показывали, что женщина в таком наряде не способна заниматься никаким трудом, ведь в нем она даже не могла поднять руки. А еще благодаря объемным рукавам, вырезу и пышной юбке талия женщины казалась уже.

Манишка

Манишка — это нагрудная вставка с воротничком, которую мужчины носили со смокингами и деловыми костюмами во второй половине XIX века. В то время деловым людям приходилось надевать костюмы каждый день, но у них не всегда хватало денег, чтобы регулярно стирать рубашки. На выручку им и приходили манишки: их стирать было проще и дешевле, чем полноценные сорочки. Манишки даже сравнивают с макияжем, ведь они тоже помогали маскировать недостатки.

Ночной колпак

В Викторианскую эпоху все женщины, дети и пожилые люди носили ночные колпаки. К XX веку те вышли из моды и стали признаком отсутствия вкуса, но к 1910-м годам женщины вновь начали носить их и даже использовать для разных лайфхаков. Шелковый ночной головной убор помогал придавать волосам блеск. К тому же с такой шапочкой волосы не путались ночью, так что утром женщинам было намного проще причесываться. А еще тогда появились специальные ароматизированные колпаки, благодаря которым волосы приятно пахли.

Пончо

Пончо — это верхняя одежда, традиционная для многих народов. С помощью него некоторые люди не только грелись, но и подчеркивали свое положение в обществе. Например, у народа мапуче ступенчатый ромбовидный узор ассоциировался с властью. Поэтому на важных церемониях только старейшины и вожди могли носить пончо с таким рисунком.

Чапы

Внимательные кинозрители могли заметить, что в вестернах ковбои носят поверх брюк дополнительные штанины с бахромой, соединенные поясом. Этот предмет одежды называется чапы. Их носили не для красоты, а для защиты ног, ведь во время езды через кусты и кактусы ковбои рисковали пораниться. К тому же чапы обычно делали из кожи, так что наездникам было удобнее сидеть в седле и не соскальзывать — в обычных брюках делать это было сложнее.

Азорский капюшон

Жительницы Азорских островов, которые входят в состав Португалии, до 1930-х годов носили традиционные накидки с большими капюшонами под названием сapote e сapelo. Эти накидки передавались из поколения в поколение и отражали два основных рода занятий жителей. Плащи были окрашены в синий цвет (экспорт синей краски стал важной частью экономики островов), а капюшоны держали свою форму благодаря каркасу из китовой кости (охота на китов тоже играла большую роль).