13 секретов уюта от француженок, которые даже в маленьких квартирах умудряются жить в кайф

Французы знают толк в том, как быстро и элегантно украсить дом и придать ему эдакий небрежный шик. И чуть ли не в каждой парижской квартире можно найти разные милые вещицы. С их помощью француженки создают шик легким мановением руки, а не делают для этого капитальный ремонт.

Легкая небрежность

В отличие от интерьеров большинства жилищ в других странах, французский дом никогда не бывает чрезмерно стилизован. Здесь всегда есть элемент незавершенности. Чтобы придать такой эффект пространству, можно выбрать деталь, которая будет олицетворять легкую небрежность. Например, можно не гладить постельное белье или скатерть, повесить классический портрет в раме с облупившейся краской.

Бархатная или велюровая мебель

Когда дело доходит до больших предметов мебели, таких как диваны и акцентные стулья, французы ищут что-то качественное и в то же время удобное. Идеальный вариант — бархатистые ткани насыщенных цветов, которые и делают любую комнату чуть более роскошной.

Естественный цвет стен

Эксперты утверждают, что главным фактором, влияющим на стиль парижского декора, является цвет комнаты. Французы любят естественную красоту. При покраске стен стоит отдать предпочтение натуральному оттенку, например песочному или серому. Самый популярный цвет — белый, потому что солнечный свет легко отражается от него. Можно, конечно, покрасить акцентную стену в интенсивный цвет, который уравновешивает освещение в комнате. Но и здесь тоже следует выбирать тона, которые встречаются в природе. Например, темно-красный или глубокий синий.

Мраморный столик

Мрамор — один из любимых материалов у французов, он сразу же бросается в глаза в любом пространстве. Просто добавьте в свой интерьер полноценный стол с мраморной столешницей или маленький круглый столик в углу.

Винтажные детали

Будь то потертый деревянный стол, произведение искусства в стиле эпохи Возрождения или потрескавшаяся ваза, купленная на блошином рынке, французы знают, что самые крутые вещи выглядят так, словно в них есть частичка истории. Здесь можно дать волю фантазии и подумать, например, о засушенных цветах, неполированных подсвечниках или старинной люстре, а также о разномастной посуде.

Цветочные композиции

Флористические композиции, размещенные по всему дому, тоже являются частью классического французского стиля. Это могут быть небрежно расставленные свежие цветы или букет засушенных полевых. Их можно поставить рядом с зеркалом, на столе в кухне или на прикроватной тумбочке. Для сбалансированности лучше всего выбирать растения разной высоты.

Позолоченное зеркало

Еще одним важным элементом декора в парижском стиле является зеркало в роскошной позолоченной раме, украшенной резьбой. Обычно их ставят на каком-то пьедестале, чтобы они выделялись в комнате. Можно разместить его на комоде или тумбочке.

Шторы хендмейд

Из старого постельного белья получаются отличные шторы для окон, сделанные своими руками. Французы просто складывают пополам простыню, проглаживают, иногда подшивают, затем пришивают кольца. Тут можно сочетать разные виды ткани одних и тех же оттенков, а самодельные шторы из нескольких материалов разных цветов будут хорошо смотреться на окне в одной комнате.

Небрежно расставленные книги

Книжная полка — такая же визитная карточка француженки, как непринужденный макияж и легкая прическа. Вместо того чтобы идеально расставлять книги на полке по цвету и алфавиту, подумайте о намеренном несоответствии. Например, чередуйте вертикальные стопки с горизонтальными рядами. Поэкспериментируйте с безделушками, такими как фотографии и свечи, размещая их среди любимых книг.

Персидский ковер

По словам экспертов, персидские ковры идеально подходят для парижского стиля благодаря своему детализированному дизайну. Зачастую это ковры естественных цветов, украшенные элегантными симметричными узорами. Именно это помогает создать изысканную цветовую палитру.

Цветочные картины

Если в доме есть пустая стена, то, скорее всего, французы украсят ее милыми цветочными принтами. Тут может быть целый ряд картин, чтобы занять все пространство, или просто одна картина в специально отведенном месте. Это произведение искусства позволит легко и быстро обновить интерьер в доме. Не говоря уже о том, что такие предметы добавляют нотку винтажности, которую так любят французские девушки.

Простые покрывала

Французы часто выбирают покрывала, которые украшены узорами из цветов, оливковых ветвей, маленьких фруктов. Но если рисунки вам не по душе, то стоит выбрать простые пледы. Например, однотонные белые или хендмейд-варианты, изготовленные в технике набивки в сочетании с квилтингом.

Аппликации и заплатки

«Моя большая задумка, которую я воплотила, — яркие подушки с вышивкой в стиле пустыни».