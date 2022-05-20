13 звездных пар, которые выбрали для своих детей имена со смыслом

Некоторые люди считают, что имя, которое вы даете своему ребенку, влияет на его судьбу и характер. Поэтому многие родители хотят назвать малыша не только красивым именем, но и таким, которое несет в себе некий смысл. Есть мамы и папы, которые весьма творчески походят к процессу и используют в качестве имен, например, топонимы или дни недели, которые имеют для них особое значение.

Мы в ADME хотим рассказать о звездных семьях, в которых родители выбрали для своих детей особенные имена, и объяснить, что они означают.

1. Орландо Блум и Кэти Перри: Дейзи

В 2020 году у Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочка Дейзи. С английского это имя переводится как «маргаритка», но у него есть трогательный дополнительный смысл. Как объяснила Кэти Перри, Дейзи для нее ассоциируется с чистотой.

2. Холзи и Алев Айдын: Эндер

Холзи и ее бойфренд Алев Айдын дали своему сыну особенное имя Эндер Ридли. Эндер — турецкое имя, означающее «очень редкий». Объявляя о рождении сына, Холзи опубликовала милую фотографию и сопроводила ее таким текстом: «Испытываю благодарность. За самое „редкое“ и эйфорическое рождение».

3. Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит: Август

Сына Мэнди Мур и Тейлора Голдсмита зовут Август — несмотря на то, что он родился в июле. Дело в том, что именно в августе пара узнала, что у них будет сын. Кроме того, Тейлор родился в этом месяце и им всегда нравилось это имя.

4. Ким Кардашьян и Канье Уэст: Чикаго

Ким Кардашьян и ее бывший муж Канье Уэст известны тем, что давали необычные имена своим детям: Норт, Сэйнт и Псалом. В 2018 году у пары родилась дочь, ее назвали Чикаго. Как оказалось, это имя имеет особый смысл для Канье. Певец хотел отдать дань уважения городу, в котором родились он сам и его покойная мать.

5. Бейонсе и Джей-Зи: Руми и Сэр Картер

В 2017 году у Бейонсе и Джея-Зи родились очаровательные близнецы, которых назвали Руми и Сэр Картер. В одном из своих интервью гордый отец объяснил значение их имен. «Сэр сразу вел себя как сэр. Он только что появился на свет — и сразу стало понятно, что он Сэр», — сказал он. А Руми родители назвали в честь своего любимого персидского поэта XIII века.

6. Вин Дизель и Палома Хименес: Полин

Причина, по которой Вин Дизель и Палома Хименес назвали свою дочь Полин, имеет эмоциональную подоплеку. Актер рассказал, что так он отдал дань уважения своему покойному другу и коллеге по фильму «Форсаж» Полу Уокеру.

7. Кристина Агилера и Мэттью Ратлер: Саммер Рэйн (Летний Дождь. — Прим. ADME)

Кристина Агилера и ее жених стали родителями летом 2015 года, свою дочь они назвали Саммер Рэйн. В этом имени кроется милый смысл. Агилера объяснила в интервью, почему они выбрали именно его: «Лето — время, когда везде светло и тепло, в то же время дождь смывает, наполняет и приносит новую жизнь, провоцируя рост и давая новое начало».

8. Хэлли Берри и Оливье Мартинес: Масео Роберт

Хэлли Берри и Оливье Мартинес были рады назвать своего сына Масео Роберт. Первая часть имени, Масео, имеет испанское происхождение, так как отец Оливье, Роберт Мартинес, был испанским боксером. Это имя означает «дар Божий».

9. Дэвид и Виктория Бекхэм: Харпер Севен

Дэвид и Виктория Бекхэм дали своей единственной дочери очень необычное имя Харпер Севен. Как объяснил известный футболист, Харпер — это старое английское имя, которое нравится обоим супругам, а также имя автора любимой книги Виктории «Убить пересмешника» Харпер Ли. Что касается второго имени, Севен (Семь. — Прим. ADME), то оно символизирует духовное совершенство: 7 чудес света, 7 цветов радуги и пр. Во многих культурах 7 считается счастливым числом.

10. Эшли Тисдейл и Кристофер Френч: Юпитер

Актриса Эшли Тисдейл и ее муж Кристофер Френч дали уникальное имя своей дочери: Юпитер. И на то есть одна трогательная причина. «Я вспомнила, как в детстве мама пела мне песенку. Когда она надевала мне колготки. Там были такие слова: „Руки вверх! Дотянитесь до звезд, потом до Юпитера, потом до Марса“. И я подумала: „Юпитер — прекрасное имя!“» — рассказала с улыбкой Эшли Тисдейл.

11. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил: Сайлас Рэндалл

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями в 2015 году. У них родился сын, которого они назвали необычным именем Сайлас Рэндалл. Оно имеет особый смысл для пары. Имя Сайлас было вторым именем деда Тимберлейка по материнской линии и на латыни оно означает «лесной человек». А Рэндалл — второе имя самого певца.

12. Руперт Гринт и Джорджия Грум: Уэнсдэй (Среда. — Прим. ADME)

Звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт и его партнерша Джорджия Грум стали родителями в 2020 году и дали дочери имя Уэнсдэй (Среда). Говоря о его значении, Руперт сказал: «Правда же, это хорошее имя? Оно сильное... Я всегда стесняюсь признаться, что оно связано с „Семейкой Аддамс“, но на самом деле так и есть». В этом фильме Уэнсдэй — угрюмая девочка с парой косичек, которая любит одеваться во все черное.

13. Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин: Эппл (Яблоко. — Прим. ADME)

Взрослую дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина зовут Эппл. Это имя предложил Крис, и Гвинет оно очень понравилось: «Это прозвучало так мило и вызвало у меня перед глазами прекрасную картину. Яблоки такие сладкие и полезные». И мы не можем не согласиться.