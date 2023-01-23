14 человек, которые делают привычные вещи не как все

Хотя у людей очень много общего, смекалка и креативность у всех разные. Бывает, другие люди делают нечто такое, что нас абсолютно поражает, но когда мы смотрим на это под другим углом, то все становится понятно.

1. «Я делаю блинчики в кастрюле»

2. «Бумажник коллеги моего отца»

3. Кажется, кто-то недавно посмотрел фильм «Знаки»

4. «У меня не было плафона, так что я сам его сделал»

5. «Я все правильно делаю?»

6. «Просто обычный посетитель места, где я работаю»

7. В такой обуви можно ходить как горный козел

8. «Вот так мой друг ест хот-доги»

9. Кто еще так делает?

10. Новый iPhone 14 Pro Max Ultra

11. «У одного из моих учителей есть коробка для соломинок, но он хранит в ней карандаши»

12. «Мама увидела вот такую McLaren Senna, украшенную собакой из мемов»

13. «Увидел вот такой скутер в Торонто»

14. «Моя жена сидит вот так»