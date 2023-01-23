14 человек, которые делают привычные вещи не как все
Хотя у людей очень много общего, смекалка и креативность у всех разные. Бывает, другие люди делают нечто такое, что нас абсолютно поражает, но когда мы смотрим на это под другим углом, то все становится понятно.
1. «Я делаю блинчики в кастрюле»
2. «Бумажник коллеги моего отца»
3. Кажется, кто-то недавно посмотрел фильм «Знаки»
4. «У меня не было плафона, так что я сам его сделал»
5. «Я все правильно делаю?»
6. «Просто обычный посетитель места, где я работаю»
7. В такой обуви можно ходить как горный козел
8. «Вот так мой друг ест хот-доги»
9. Кто еще так делает?
10. Новый iPhone 14 Pro Max Ultra
11. «У одного из моих учителей есть коробка для соломинок, но он хранит в ней карандаши»
12. «Мама увидела вот такую McLaren Senna, украшенную собакой из мемов»
13. «Увидел вот такой скутер в Торонто»
14. «Моя жена сидит вот так»
А у вас есть привычки, которые для других людей могут казаться дикими?
Фото на превью HoldTheRope91 / Reddit
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