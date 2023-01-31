14 фишек актеров, которые зрителям уже оскомину набили, а они все равно повторяют их в каждом фильме

Не секрет, что многие голливудские актеры и актрисы из фильма в фильм играют похожих персонажей. В таком случае говорят, что за звездой закрепился определенный типаж. Но порой из картины в картину кочует не только типаж, но и привычки или даже внешний облик героя.

Герои Джонни Деппа частенько носят шляпы и головные уборы

Мы привыкли видеть Джонни Деппа в образе харизматичного безумца со странностями. Помимо этого, многие персонажи Деппа носят шляпы. Например, в картинах «Бенни и Джун», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Одинокий рейнджер» герои носят головные уборы.

Киану Ривз носит черный костюм или смокинг

Иногда кажется, что от фильма к фильму Киану Ривз попросту не переодевается. На первый взгляд, мужчина сделал исключение лишь для пары картин, в том числе «Матрицы», где сменил смокинг на длинный плащ. В костюмах он появлялся в «Джонни Мнемонике», «Адвокате дьявола», «Константине» и, конечно, «Джоне Уике».

Дуэйн Джонсон живет в джунглях

Во многих картинах с Дуэйном Джонсоном действие происходит в джунглях. Началось все с «Сокровища Амазонки». Затем он снялся в целой череде приключенческих фильмов, таких как «Путешествие-2: Таинственный остров», «Джуманджи: Новый уровень», «Круиз по джунглям». В комедии «Красное уведомление» действие также частично происходит на острове.

Джейсон Бейтман одевается как типичный семьянин из пригорода

Пользователи социальных сетей отметили, что Джейсон в своих фильмах и сериалах все время одевается одинаково. Например, в лентах «Озарк», «Задержка в развитии», «Больше, чем друг». Как правило, это рубашка в стиле casual, ремень и светлые брюки. Прическа у мужчины тоже постоянно одинаковая. Образы настолько похожи, что отличить одну картину от другой сложно.

Оуэн Уилсон постоянно говорит «вау» в своих картинах

Энтузиасты посчитали, что актер говорит «вау» в 27 своих фильмах. В общей сложности мужчина произносит восклицание 81 раз. Сам Оуэн объясняет, что нарочно использует фразочку, сделав ее своей фишкой.

Герои Джесси Айзенберга произносят долгие монологи

Герои Джесси — социально неадаптированные, но очень умные молодые люди, которые обожают произносить длинные монологи. Пользователи Reddit отметили, что почти в каждом фильме герой Джесси произносит утомительный философский монолог о жизни. Такие моменты есть в картинах «Социальная сеть», «Иллюзия обмана» и «Светская жизнь».

Сэмюэл Л. Джексон занимается чем-то плохим

Нельзя утверждать, что Джексон играет только плохих парней. Но так уж получилось, что большинство его героев пытаются либо кого-то ограбить, либо уничтожить целый мир. Как ни крути, герои Самуэлf всегда связаны с чем-то не слишком хорошим. А еще все его персонажи сильно ругаются. Например, в картинах «Омерзительная восьмерка», «Криминальное чтиво» или «Кингсмен».

Брэд Питт оголяет торс

В биографии Брэда Питта как минимум 11 фильмов, в которых он появляется с голым торсом. Это и «Тельма и Луиза», и «Однажды в Голливуде», и «Троя», а также «Знакомьтесь, Джо Блэк» и культовый «Бойцовский клуб». А впервые на экранах без рубашки актер появился в 1989 году в рекламе чипсов.

Мэттью Макконахи плачет навзрыд

Мэттью Макконахи начинал как комедийный актер. Сейчас же он снимается преимущественно в серьезных драмах. Во многих из них персонажи Мэттью плакали от переполняющих их эмоций. Это и «Далласский клуб покупателей», и «Интерстеллар», и «Линкольн для адвоката», и другие картины.

Миа Васиковска играет максимально естественных героинь почти без макияжа

Практически все героини актрисы отличаются максимальной естественностью. Несомненно, на актрисе есть грим, но смотрится он настолько органично, что зрителю кажется, будто его и вовсе нет. Например, в «Джейн Эйр», «Черном дрозде», «Острове Бергамо» или «Порочных играх». Из-за этого порой сложно отличить, из какого именно фильма очередной кадр.

Брюс Уиллис разговаривает по рации

Во многих своих фильмах Брюс Уиллис спасает мир. Немного реже, но почти так же часто он в кадре разговаривает по рации или мобильному телефону. Например, в культовом «Крепком орешке» и его продолжениях, «Армагеддоне», «Шестом чувстве», «Суррогатах», «Неудержимых».

Колина Ферта макнули в воду, затем повторили, а потом это вошло в привычку

Часто на экране Колин Ферт так или иначе оказывается в воде. В фильме «Реальная любовь» персонаж прыгает в озеро за рукописью. В ленте «Дневник Бриджит Джонс» борется с соперником в фонтане. Туда же он падает в комедии «Одноклассницы». А в картине «Возмездие» актер расхаживает в белой мокрой рубашке.

Также мужчина оказывается в воде в фильмах «Кингсмен», «Король говорит» и «Магия лунного света». Ну и конечно, в культовой сцене из «Гордости и предубеждения».

Кира Найтли — аристократка в шляпке

Во многих картинах Кира Найтли играет героиню одного типажа — женщину из высшего общества в красивых нарядах и непременно в шляпке (фильмы «Колеnт», «Анна Каренина», «Искупление» и «Игра в имитацию»).

Сандра Буллок кого-то спасает

Не все герои носят плащи. Например, Сандра Буллок, которая на протяжении своей кинокарьеры не раз кого-то выручала, обходится без плаща. Однако это не мешает ей пытаться спасти мужа в драме «Предчувствие», трудного подростка в «Невидимой стороне», а также себя и детей в «Птичьем коробе».