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14 фотоколлажей, которые без слов показывают, как изменились женщины из разных стран за последние 100 лет

Культура
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Нам всегда было любопытно заглянуть в прошлое и увидеть, насколько сильно изменился облик жителей той или иной страны. Каждая эпоха имеет свои особенности, модные тенденции и стили, которые отражаются на внешности людей. Мы сделали подборку из 14 фотоколлажей. Они наглядно покажут, как лица женщин из разных стран менялись в течение последнего столетия.

Китаянки

© Unknown author / Wikimedia Commons, Invision / Invision / East News

Египтянки

Индонезийки

Азербайджанки

Ланкийки

Тайки

Мексиканки

Турчанки

Британки

Норвежки

Маори

Нидерландки

Армянки

Полинезийки (Самоа)

Эти 14 фотоколлажей показывают нам, как изменилась внешность девушек из разных стран за последние 100 лет. А также напоминают о том, что красота имеет множество форм и проявлений, и каждая эпоха вносит свой вклад в общую палитру стиля.

Фото на превью New York Public Library / Wikimedia Commons, Sergei Prokudin-Gorskii / Wikimedia Commons
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AdMe/Культура/14 фотоколлажей, которые без слов показывают, как изменились женщины из разных стран за последние 100 лет
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