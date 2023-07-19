14 фотоколлажей, которые без слов показывают, как изменились женщины из разных стран за последние 100 лет

Нам всегда было любопытно заглянуть в прошлое и увидеть, насколько сильно изменился облик жителей той или иной страны. Каждая эпоха имеет свои особенности, модные тенденции и стили, которые отражаются на внешности людей. Мы сделали подборку из 14 фотоколлажей. Они наглядно покажут, как лица женщин из разных стран менялись в течение последнего столетия.