14 фотоколлажей, которые без слов показывают, как изменились женщины из разных стран за последние 100 лет
Нам всегда было любопытно заглянуть в прошлое и увидеть, насколько сильно изменился облик жителей той или иной страны. Каждая эпоха имеет свои особенности, модные тенденции и стили, которые отражаются на внешности людей. Мы сделали подборку из 14 фотоколлажей. Они наглядно покажут, как лица женщин из разных стран менялись в течение последнего столетия.
Китаянки
Египтянки
Индонезийки
Азербайджанки
Ланкийки
Тайки
Мексиканки
Турчанки
Британки
© Rotary Photo, London, E.C. / Private collection / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0, LAURENT BENHAMOU / SIPA / EAST NEWS
Норвежки
Маори
Нидерландки
Армянки
Полинезийки (Самоа)
Эти 14 фотоколлажей показывают нам, как изменилась внешность девушек из разных стран за последние 100 лет. А также напоминают о том, что красота имеет множество форм и проявлений, и каждая эпоха вносит свой вклад в общую палитру стиля.
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