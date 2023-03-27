14 особенностей быта итальянцев, от которых у нас глаза на лоб лезут, а для местных они в порядке вещей

Традиционно дом и семья для итальянцев значат очень много. Возможно, поэтому они тратят на бытовые дела до 21 часа в неделю, щепетильно относятся к покупке продуктов и обожают обеды с кучей родственников. Но при этом некоторые особенности их уклада иностранцам бывает сложно понять.

1. Не ходят дома босиком

Многие итальянцы не ходят дома босиком. Считается, что прохлада пола отрицательно сказывается на здоровье. Поэтому дома часто носят тапочки, которые называются «чиабатта» — прямо как итальянский хлеб.



2. Обуваются при встрече гостей

В Италии гости не разуваются, когда заходят в дом, а хозяева обуваются к их приходу. Предложить гостю тапочки считается невоспитанностью — это возможно только в отношении самых близких друзей. Иначе это могут счесть за намек, что обувь гостя слишком грязная. Некоторые итальянцы отмечают, что сейчас эта традиция больше распространена у старшего поколения.

3. Не добавляют лед в напитки

Обычно в Италии не добавляют лед в напитки — такое можно встретить только в ресторане, ориентированном на туристов. Сами итальянцы за едой пьют охлажденную минеральную воду. Кстати, набрать ее можно бесплатно из специальных источников на улице, к которым подведены краны.

4. Замораживают много томатного соуса для пасты

Некоторые итальянцы рассказывают, что их морозильник может быть прямо-таки заполнен этим полуфабрикатом. Кстати, для хранения заготовок они повторно используют упаковки из-под йогурта. Конечно, самое очевидное применение этих заготовок — для спагетти или других видов пасты. Потому что использовать кетчуп для такого блюда неприемлемо.

5. Ответственно подходят к глажке вещей

Итальянцы — чистюли. Они любят, чтобы в их доме было все аккуратно, и считают, что гладить нужно все вещи. Даже постельное белье. Даже носки.



6. Не используют освежитель воздуха

Что может привести итальянцев в полный ужас, так это освежители воздуха. Они считают, что, если дом или машина чистые, освежитель воздуха просто не требуется. Кроме того, эти средства мешают естественной способности чувствовать запахи.

7. Считают неприличным касаться фруктов и овощей в магазине без перчаток

Для нас привычно, что фрукты и овощи в магазине можно трогать голыми руками. В Италии же для этого нужно обязательно надеть специальные одноразовые перчатки, которые лежат в магазинах у нужного прилавка. А если речь идет про рынок, то там продукты берет в руки только продавец. Если это сделает покупатель, то на него по меньшей мере посмотрят косо.

8. Не любят ковролин и большие ковры

Итальянцы терпеть не могут ковролин или большие ковры, которые нельзя хорошенько вытрясти. Они считают такой тип покрытия негигиеничным, ведь его нельзя вычистить на все сто даже хорошим пылесосом. Некоторые используют небольшие коврики, их стелют на кафельную, мраморную или терракотовую плитку.

9. Сушат белье на веревках между домами

Одна из ассоциаций, связанных с Италией, — вещи, которые сушатся на веревках, растянутых между домами. И хотя это стереотип, многие итальянцы действительно так делают. Отчасти это связано с экономией — расходы на использование сушки для белья довольно большие. А отчасти это просто колоритная традиция. Ну и конечно, так сушить вещи оказывается эффективнее, чем в помещении.

10. Используют разнообразные средства для уборки

Итальянские женщины довольно щепетильно относятся к чистоте дома. Они тратят на домашние дела уйму времени и предпочитают использовать разные чистящие средства, в зависимости от того, что чистят. И если во всем мире хозяйки привыкли использовать только пару видов средств для уборки, например для ванной и остальных комнат в доме, то у итальянок запасы этим не ограничиваются.

11. Устанавливают несколько холодильников

У итальянцев отношение к еде благоговейное. Они ценят качественные продукты, и в их домах может быть по несколько холодильников, а кухня укомплектована всем необходимым. В холодильниках могут храниться: домашние соусы, замороженное тесто для пиццы, горошек, сыры и, конечно, овощи и фрукты. Салями или вяленое мясо тоже не редкость.

12. Добавляют уксус при стирке белья

Секрет свежайшего белья от итальянских бабушек — уксус. Он делает одежду мягкой и чистой. Для этого при загрузке белья в стиральную машину наливают немного дистиллированного белого уксуса вместе с моющим средством.

13. Используют яичную скорлупу вместо мерной чаши

Когда под рукой нет мерной ложки, некоторые итальянки советуют использовать яйца, точнее яичную скорлупу. С ее помощью можно быстро измерить количество сыпучих и жидких продуктов. Так, половина скорлупы имеет объем 1,5–2 ст. ложек.

14. Не используют чайник

В итальянском доме чайник — большая редкость. Ведь чай пьют во время простуды, чаще всего травяной или ромашковый. Чтобы вскипятить воду, пользуются микроволновкой или просто нагревают ее в кастрюле на плите. А вот кофемашины — распространенное явление.