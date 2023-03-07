14 случаев, когда знаменитости показали, как они готовятся к своим публичным выходам
Церемонии «Оскар», «Эмми», Met Gala обязывают селебрити выглядеть сногсшибательно. В распоряжении знаменитостей лучшие косметологи, визажисты и стилисты со своими секретами безупречных образов. Мы решили собрать звезд, которые не делают большой тайны из своих сборов на ковровую дорожку и позволили заглянуть, как же происходит их чудесное превращение в див экрана, музыки и подиума.
Эшли Грэм перед выходом на Paris Fashion Week 2022 года
Эванджелин Лилли перед выходом на премьеру фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Эшли Грэм и ее маленький стилист готовятся к модному показу
Сара Джессика Паркер входит в образ для Met Gala 2022 года
Сальма Хайек готовится к выходу на церемонию Brit Awards 2023 года
Джессика Честейн и процесс создания голливудских волн для образа на Met Gala 2022 года
Рейчел Блум и ее «самый первый шаг к подготовке для красной дорожки» по случаю «Эмми» 2017 года
Николь Кидман получает поддержку супруга перед триумфальным выходом на модном показе
Рэйчел Броснахэн демонстрирует мультизадачность перед «Эмми» 2018 года
Дакота Джонсон готовится к выходу на Met Gala 2022 года
Аманда Сейфрид в восторге от своего ослепительного платья для «Эмми» 2022 года
Керри Вашингтон, ее патчи и встреча с платьем для Met Gala 2022 года
Молли Симс нянчит ребенка и готовится к Unisef Ball 2016 года
Кэти Перри привыкает к корсету для Met Gala 2022 года
Бонус: модель Тесс Холлидей готовится к съемкам с грудным сыном
Только посмотрите, как звезды изощряются, чтобы их образы на красных дорожках были уникальными:
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