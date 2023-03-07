14 случаев, когда знаменитости показали, как они готовятся к своим публичным выходам

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Церемонии «Оскар», «Эмми», Met Gala обязывают селебрити выглядеть сногсшибательно. В распоряжении знаменитостей лучшие косметологи, визажисты и стилисты со своими секретами безупречных образов. Мы решили собрать звезд, которые не делают большой тайны из своих сборов на ковровую дорожку и позволили заглянуть, как же происходит их чудесное превращение в див экрана, музыки и подиума.

Эшли Грэм перед выходом на Paris Fashion Week 2022 года

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Эванджелин Лилли перед выходом на премьеру фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Richard Shotwell / Invision / East News

Эшли Грэм и ее маленький стилист готовятся к модному показу

Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Сара Джессика Паркер входит в образ для Met Gala 2022 года

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Сальма Хайек готовится к выходу на церемонию Brit Awards 2023 года

AA / ABACA / Abaca / East News

Джессика Честейн и процесс создания голливудских волн для образа на Met Gala 2022 года

ANGELA WEISS / AFP / East News

Рейчел Блум и ее «самый первый шаг к подготовке для красной дорожки» по случаю «Эмми» 2017 года

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Николь Кидман получает поддержку супруга перед триумфальным выходом на модном показе

ABACA / Abaca / East News

Рэйчел Броснахэн демонстрирует мультизадачность перед «Эмми» 2018 года

Invision / Invision / East News

Дакота Джонсон готовится к выходу на Met Gala 2022 года

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Аманда Сейфрид в восторге от своего ослепительного платья для «Эмми» 2022 года

Invision / Associated Press / East News

Керри Вашингтон, ее патчи и встреча с платьем для Met Gala 2022 года

© thekerrywashington / TikTok , ANGELA WEISS / AFP / East News ANGELA WEISS / AFP / East News

Молли Симс нянчит ребенка и готовится к Unisef Ball 2016 года

Кэти Перри привыкает к корсету для Met Gala 2022 года

Invision / Invision / East News