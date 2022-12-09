14 вопросов из «Что? Где? Когда?», которые взбодрят мозг не хуже крепкого кофе

Игра «Что? Где? Когда?», впервые вышедшая в эфир в далеком 1975 году, и сегодня имеет немало поклонников. Не нужно обладать энциклопедическими знаниями, чтобы решить немалую часть задачек: довольно часто на помощь приходят интеллект и умение рассуждать. Сегодня мы собрали любопытные вопросы, над которыми стоит немного поразмыслить. И вы наверняка справитесь!

1.

Вопрос: Что Владимир Набоков называл кружевным колесом или колесом солнца? Дмитрий Авдеенко: «Это калейдоскоп».

Правильный ответ: Паутина.

2.

Вопрос: «Это увеличительное стекло как для плохого, так и для хорошего. Ведь благодаря этому добро становится прекраснее, а зло выглядит более гнусным». О чем это сказал Ашот Наданян? Леонид Тимофеев: «Воспоминания».

Правильный ответ: Анонимность.

3.

Вопрос: Такое изображение можно встретить на улицах Лимы, столицы Перу. Что оно обозначает? Александр Друзь: «Что парковка платная».

Правильный ответ: Круги с буквой S находятся на определенном расстоянии от строений. В Перу часто бывают землетрясения. А S — первая буква в слове «сейсмос» — «землетрясение». На этих островках безопасности рекомендуется находиться во время землетрясений, чтобы иметь шанс спастись от обломков при обрушении зданий.

4.

Вопрос: Куда вела дверь с надписью: «Они разные по имени и по росту. Но все они одной крови и одного возраста и хотят одинаково хорошо выглядеть»?

Правильный ответ (Елизавета Овдеенко): В этой надписи говорилось о пальцах, а вывеска вела в маникюрный салон.

5.

Вопрос: Марокканские хозяйки говорят, что при готовке, чтобы не ошибиться, следует полагаться на «мать родную», а не на «свекровь». Назовите «свекровь» и покажите «мать».

Максим Поташев: «„Мать родная“ — это рука хозяйки, а „свекровь“ — это ложка». Правильный ответ: При готовке марокканки используют много приправ. Чтобы не ошибиться, советуют не полагаться на ложку, потому что щепотка надежнее. Она и есть «мать родная».

6.

Вопрос: В каком жанре высшей наградой исполнителю является то, что его не дослушали до конца?

Правильный ответ (Балаш Касумов): Колыбельная.

7.

Вопрос: В черном ящике находится хорошо известный предмет, состоящий из хорошо известных предметов. С его помощью известный шумовик Джек Фоули переозвучил сцену шествия римских легионов в фильме Стэнли Кубрика «Спартак», так как режиссер был крайне недоволен записанным звуком. Что в черном ящике? Елизавета Овдеенко: «Шахматная доска и шахматы».

Правильный ответ: Связка ключей.

8.

Вопрос: Старинная легенда. Дело было зимой. Богатый крестьянин вечерами любил проводить время за тем, что вынуждало его делать то, что он не любил. Он пообещал щедрую награду тому, кто придумает, как облегчить ему его нелюбимую работу. Идеи были самые неожиданные: ветеринар предложил использовать кур, а столяр — пилить. В черном ящике находится то, что придумал мастер, который в итоге победил. Иван Жаркевич: «Это разные способы, которыми крестьянину предложили лузгать семечки. А в черном ящике ничего нет, так как сегодня их лузгают руками и зубами».



Правильный ответ: Крестьянин любил есть орехи, но колоть их не любил. Помог ему мастер-кукольник, сделавший щелкунчика для колки орехов.

9.

Вопрос: Профессор прикладной психологии Университета Торонто доктор Ли утверждает, что этот навык полезен. Это нормальная часть взросления. И чем раньше ребенок научится этому, повысив свой самоконтроль и способность прогнозировать поведение другого человека, тем легче ему будет выжить. О каком навыке идет речь?

Правильный ответ (Инна Семенова): Это обман. Родители очень плохо относятся к тому, что дети обманывают, но это помогает существовать в обществе.

10.

Вопрос: В письме брату Винсент Ван Гог писал: «Я сам не знаю, как я пишу. В моих картинах могут быть слова, которые я не в силах расшифровать, могут быть ошибки или пропуски, но в них остается кое-что из того, что сказали мне лес, или берег, или фигура. И это не бесцветный условный язык, а голос самой природы». С чем художник сравнивал свой способ написания картин? Денис Галиакберов: «Со сном».



Правильный ответ: Такое умение слышать голос природы и воспроизводить его на холсте художник сравнил со стенограммой: что успел, то на картину и нанес.

11.

Вопрос: Что на сленге радиолюбителей означает послание «55»? Александр Друзь: «Так радисты прощаются друг с другом».

Правильный ответ: 55 — это 5 и 5, «дай пять». И на сленге радиолюбителей означает приветствие.

12.

Вопрос: В начале XX века немецкий предприниматель Людвиг Розелиус заказал груз из Южной Америки. Но корабль попал в сильный шторм, и весь груз был залит морской водой. Казалось бы, его оставалось только выбросить. Но предприимчивый немец попробовал товар промыть и высушить. И в итоге выпустил на рынок новый вид этого товара, который в наше время некоторые используют чаще, чем обычный. Что случайно изобрел Людвиг Розелиус?

Евгений Фионов: «Растворимый кофе». Правильный ответ: Предприниматель промыл, высушил товар, и оказалось, что вкус его не изменился, но он утратил весь бодрящий эффект. Так Людвиг Розелиус изобрел кофе без кофеина.

13.

Вопрос: Одно кафе в Германии разместило на входе такое приглашение: «Добро пожаловать! Присаживайтесь за столики. Меню у нас нет. Вам подадут то, что вы заслуживаете». Какое иностранное, но понятное каждому слово подобрали хозяева для названия своего кафе?

Правильный ответ (Борис Левин): Карма.

14.

Вопрос: Перед вами фигуры, приведенные в книге, написанной в 1785 году. Чтобы читатель мог исполнить одно маленькое действо, писатель разместил над каждой фигурой графические изображения. Что это были за графические изображения и что за действо? Дмитрий Авдеенко: «Графические изображения — это буквы, а одно маленькое действо — это приветственное размахивание шляпой».

Правильный ответ: Маленькое действо, состоящее из фигур, — это менуэт. «Менуэт» в переводе с французского — «маленький». И, чтобы исполнить этот танец, нужны графические изображения — ноты, которые автор разместил над каждой фигурой менуэта.