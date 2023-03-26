15 человек увидели такие необычные штуки, что просто рассказать не могли — пришлось фотографировать

Если мы хоть что-то и узнали благодаря интернету, так это то, что в мире полно удивительных вещей. Никогда не знаешь, что нового тебе встретится в жизни, и некоторые счастливчики умудряются запечатлеть эти моменты.

1. «Такую расческу дочь оставила в душе»

2. «Разогревал картошку, и тарелка треснула, но сделала это красиво»

3. «Зубчики на этой вилке соединены»

4. «Дым в виде собаки»

5. «Когда я разогреваю кофе в этой кружке в микроволновке, напиток сочится сквозь ручку»

6. «У моего фонаря квадратный луч»

7. «Получил этот шарик в 1998 году, и он все еще надут!»

8. «Дырка в полу на каждом этаже»

9. «В больнице экран на потолке с изображением неба»

10. «Среди этих кусочков рыбы затесался один супердлинный»

11. «Этот парень сделал штаны из фестивальных шляп прошлых годов»

12. «Мы с мужем обожгли одно и то же место на руках о духовку»

13. «Просто птичка с игрушками внутри рюкзака»

14. «Закорючка в луке»