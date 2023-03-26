15 человек увидели такие необычные штуки, что просто рассказать не могли — пришлось фотографировать
Если мы хоть что-то и узнали благодаря интернету, так это то, что в мире полно удивительных вещей. Никогда не знаешь, что нового тебе встретится в жизни, и некоторые счастливчики умудряются запечатлеть эти моменты.
1. «Такую расческу дочь оставила в душе»
2. «Разогревал картошку, и тарелка треснула, но сделала это красиво»
3. «Зубчики на этой вилке соединены»
4. «Дым в виде собаки»
5. «Когда я разогреваю кофе в этой кружке в микроволновке, напиток сочится сквозь ручку»
6. «У моего фонаря квадратный луч»
7. «Получил этот шарик в 1998 году, и он все еще надут!»
8. «Дырка в полу на каждом этаже»
9. «В больнице экран на потолке с изображением неба»
10. «Среди этих кусочков рыбы затесался один супердлинный»
11. «Этот парень сделал штаны из фестивальных шляп прошлых годов»
12. «Мы с мужем обожгли одно и то же место на руках о духовку»
13. «Просто птичка с игрушками внутри рюкзака»
14. «Закорючка в луке»
15. «Моя девушка режет пиццу ножницами»
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Фото на превью chadork / Reddit
AdMe/Культура/15 человек увидели такие необычные штуки, что просто рассказать не могли — пришлось фотографировать
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