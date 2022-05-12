15 фактов о денди — викторианских модниках, про которых многие слышали, а правду знает не каждый
Многие из нас знакомы с понятием «субкультура». Мы представляем себе хипстеров, готов, эмо, стиляг. Но мало кто знает, что субкультуры были и в XIX веке. Например, денди — социально-культурное течение, появившееся в то время.
Мы в ADME решили разобраться, кто такие денди, чем они занимались и почему вызывали небывалый ажиотаж.
- Дендизм — это течение, которое возникло в Англии в начале XIX века, а затем распространилось по всей Европе. Так называли молодых мужчин, которые бросали вызов обществу своей манерой одеваться. Они противопоставляли себя буржуа в напудренных париках, отдавая предпочтение лаконичности.
- Почему-то считается, что денди — это обязательно выходец из высшего общества, этакий богатый молодой человек. Но на самом деле денди мог быть и вполне обычный представитель среднего класса.
- Последователи этого течения всегда были одеты с иголочки, следили за манерами, речью, даже движениями тела. Как тогда говорили, мужчина-денди улыбался, даже когда испытывал боль.
- По словам писателя Шарля Бодлера, идеальные манеры и одежда помогали мужчинам демонстрировать тонкость ума, а также являлись этаким протестом против посредственности.
- Первым и главным европейским денди стал Джордж Брайан «Бо» Браммелл. Он не был аристократом, однако вращался в светских кругах. Он никогда не использовал духи, но всегда был идеально выбрит и вымыт. Одежда сидела на нем как влитая, а сапоги сверкали. Рубашки его были накрахмалены до хруста.
- Он тщательно следил за личной гигиеной. Если для остальных его современников купание означало мытье лица и рук в прохладной воде, то Браммелл ежедневно купался в горячей воде. Его утренние ритуалы продолжались несколько часов.
Джордж Брайан «Бо» Браммелл.
- Аккуратность Браммелла проявлялась во всем, в том числе и манерах. Он часами пытался завязать шейный платок так, чтобы узел казался легким и воздушным. Браммелл также отказался носить парик и пудриться, коротко постригся. Именно он ввел в моду плотные темные панталоны вместо укороченных бриджей.
- С Браммеллом связана одна забавная история. В какой-то момент жители Лондона перестали покупать молоко на городских рынках и начали брать его напрямую у фермеров. А все потому, что Бо Браммелл любил принимать молочные ванны, чтобы сделать свою кожу мягче и белее. Но, по слухам, молоко, которое он использовал, часто возвращалось на рынки. Поскольку никто не хотел пить молоко, в котором, возможно, купался мужчина, лондонцы начали осторожничать.
- Именно Браммелла можно считать родоначальником стиля денди. Его стиль одежды и поведения копировали другие знатные мужчины того времени: лорд Байрон, граф д’Орсе.
- Представителям этого течения для своих нарядов следовало выбирать качественную дорогую ткань приглушенных тонов. Важно было соблюдать баланс в мельчайших деталях. Иногда денди даже носили корсеты, чтобы сделать талию уже.
- Образ денди воплотился, к слову, и в карикатурах того времени. Также мужчины-денди появлялись в книгах. Автор знаменитого «Портрета Дориана Грея» Оскар Уайльд считался денди, так же как созданный им культовый персонаж — Дориан Грей.
- Мужчины-денди носили немного украшений. Например, Бо Браннелл признавал только яркие пуговицы, цепочку для часов и кольца с печатками. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр.
- Мало кто знает, но еще были женщины-денди — их называли дендисс или дандизетт. Это известные дамы парижского полусвета, жившие во второй половине XIX — начале XX веков: Кора Перл, маркиза Луиза Казати и даже Коко Шанель.
Какой смысл вы вкладываете в понятие «денди»? Как считаете, мужчины должны следить за модой или это лишнее?
Фото на превью Ken Welsh / Design Pics RM / East News, AFP / East News
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