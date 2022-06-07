15 лиц звезд без ретуши, которые с ходу докажут, что все мы люди и нечего тут стесняться
Сделать новое фото для социальных сетей — задача не из легких: то предательски выползет прыщ, то из-за освещения морщинки у глаз будут заметнее обычного. В конечном итоге нам кажется, что без фотошопа и вовсе не получить достойный кадр. То ли дело знаменитости: каждый репортаж со светских мероприятий пестрит идеальными снимками. Однако на деле это совсем не так. Светские львицы, как и мы, улучшают свои фото для социальных сетей фильтрами, а в жизни принимают себя такими, какие они есть.
Мы в ADME считаем, что нет ничего постыдного в неидеальных кадрах. Мы рассмотрели вблизи фотографии звезд в социальных сетях и на ковровых дорожках, чтобы окончательно убедиться в том, что каждая женщина привлекательна и без ретуши и фотошопа.
Меган Фокс
Белла Хадид
Дженнифер Лопес
Мадонна
Леди Гага
Джиджи Хадид
Джулия Робертс
Рианна
Ким Кардашьян
Кристина Агилера
Селена Гомеc
Ники Минаж
Зендея
Шарлиз Терон
Пэрис Хилтон
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