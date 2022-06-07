15 лиц звезд без ретуши, которые с ходу докажут, что все мы люди и нечего тут стесняться

Сделать новое фото для социальных сетей — задача не из легких: то предательски выползет прыщ, то из-за освещения морщинки у глаз будут заметнее обычного. В конечном итоге нам кажется, что без фотошопа и вовсе не получить достойный кадр. То ли дело знаменитости: каждый репортаж со светских мероприятий пестрит идеальными снимками. Однако на деле это совсем не так. Светские львицы, как и мы, улучшают свои фото для социальных сетей фильтрами, а в жизни принимают себя такими, какие они есть.