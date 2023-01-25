15 случаев, когда прически знаменитостей стали главной темой для обсуждения

Каждый раз, когда знаменитости появляются на любом мероприятии, они выглядят безупречно. Однако в некоторых редких случаях настоящей звездой вечера становится не сама знаменитость, а ее прическа. Вот как выглядели 15 актрис и певиц после того, как провели в парикмахерской не один час.