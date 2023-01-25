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15 случаев, когда прически знаменитостей стали главной темой для обсуждения

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Каждый раз, когда знаменитости появляются на любом мероприятии, они выглядят безупречно. Однако в некоторых редких случаях настоящей звездой вечера становится не сама знаменитость, а ее прическа. Вот как выглядели 15 актрис и певиц после того, как провели в парикмахерской не один час.

1. Рианна в 2011 году

everett225 / Depositphotos

2. Лили Коллинз в 2019 году

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

3. Эванджелин Лилли в 2014 году

Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS

4. Дженнифер Лопес в 2002 году

5. Дуа Липа в 2019 году

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

6. Ники Минаж в 2011 году

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

7. Кэти Перри в 2016 году

Anthony Behar / Sipa USA / East News

8. Лупита Нионго в 2021 году

Invision / Invision / East News

9. Алиша Киз в 2002 году

10. Леди Гага в 2010 году

face to face / Reporter / East News

11. Гвен Стефани в 1997 году

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

12. Кристина Агилера в 2001 году

13. Соланж Ноулз в 2017 году

Carlos Piaggio / The Grosby Group / EAST NEWS

14. Шакира в 2001 году

EAST NEWS

15. Сара Джессика Паркер в 2011 году

SNAPPER / bauergriffinonline.com / East News

Сколько времени вы обычно тратите на прическу?

Фото на превью Allstar Picture Library Ltd / Alamy stock photo
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AdMe/Культура/15 случаев, когда прически знаменитостей стали главной темой для обсуждения
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