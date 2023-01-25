15 случаев, когда прически знаменитостей стали главной темой для обсуждения
Каждый раз, когда знаменитости появляются на любом мероприятии, они выглядят безупречно. Однако в некоторых редких случаях настоящей звездой вечера становится не сама знаменитость, а ее прическа. Вот как выглядели 15 актрис и певиц после того, как провели в парикмахерской не один час.
1. Рианна в 2011 году
2. Лили Коллинз в 2019 году
3. Эванджелин Лилли в 2014 году
4. Дженнифер Лопес в 2002 году
5. Дуа Липа в 2019 году
6. Ники Минаж в 2011 году
7. Кэти Перри в 2016 году
8. Лупита Нионго в 2021 году
9. Алиша Киз в 2002 году
10. Леди Гага в 2010 году
11. Гвен Стефани в 1997 году
12. Кристина Агилера в 2001 году
13. Соланж Ноулз в 2017 году
14. Шакира в 2001 году
15. Сара Джессика Паркер в 2011 году
Сколько времени вы обычно тратите на прическу?
Фото на превью Allstar Picture Library Ltd / Alamy stock photo
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