16 смышленых человек, которые любые проблемы щелкают как семечки

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, иногда могут казаться настоящим адом. Однако их решение является ключом к тому, чтобы наслаждаться каждым днем. Справиться с трудностями помогут такие штуки, как клейкая лента или прищепки для белья. Сегодня мы хотим представить вам людей, которые знают веселые способы решения своих проблем.

Какой крутой способ починить забор!

«Моему племяннику не хватало всего лишь нескольких сантиметров роста, чтобы прокатиться на лучших горках в Диснейленде»

«Мой старый сосед пробил дырку в двери. Мой новый сосед заделал ее»

«Изобретение отца — козлик все время застревал рогами в заборе»

У песика все время слипалась шерсть из-за снега, поэтому теперь он носит легинсы

«Вот так мой отец починил руку кукле внучки»

Кажется очень действенным

Просто фонарик вместо нормальной фары

Как вам такое применение прищепки?

«Обожаю решать проблемы!»

Родители не могли купить девочке компьютер, поэтому она сама его сделала

Когда ты очень голоден, но правильных кухонных принадлежностей у тебя не нашлось

Потерял ручку громкости? Никаких проблем!

Современным проблемам — современные решения!

«Жена хотела уходить, потому что вокруг ребенка кружили мухи. Но я все исправил!»